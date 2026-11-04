Na Suíça, construir o segundo túnel do Gotthard envolve mais do que escavar os Alpes. Dentro da própria montanha, uma fábrica molda segmentos de concreto que serão levados até a tuneladora para revestir a galeria. A solução concentra a produção num espaço protegido da neve, do clima e de riscos presentes nas encostas.

Por que a fábrica funciona dentro da montanha?

O novo tubo rodoviário terá cerca de 16,9 quilômetros entre Göschenen e Airolo, próximo à passagem atual. Na extremidade norte, a instalação de concreto ocupa uma caverna escavada especificamente para manter materiais, moldes e equipamentos perto do local de trabalho.

A cavidade tem 148 metros de comprimento, 18 de largura e até 16 de altura. Economiza espaço na superfície, reduz ruídos e protege atividades de condições climáticas severas, incluindo o histórico local de avalanches.

Produção subterrânea de concreto no segundo túnel do Gotthard

Parte da rocha escavada volta como matéria-prima

Agregados obtidos da escavação seguem até Stalvedro, no lado sul, e retornam de trem a Göschenen. Correias transportadoras levam o material por uma passagem até silos e equipamentos de mistura instalados dentro da montanha.

A central pode fornecer 5.000 metros cúbicos por semana em períodos intensos, atendendo segmentos e outras instalações. O relato técnico do órgão rodoviário suíço explica como a cadeia de produção integrada mantém a obra abastecida.

Parte da rocha retirada da montanha retorna à produção de concreto, que abastece mais de uma frente de obra. Os cards a seguir ajudam a visualizar esse percurso:

Reaproveitamento 7,4 milhões t escavadas previstas Mais de 97% com reuso planejado Inclui recuperação ambiental Concreto de apoio Atende reforços após detonações Concretagem de plataformas Fornece elementos de ventilação Controle geológico Duas tuneladoras principais Falhas exigem detonações localizadas Corte circular de 12,3 m Movimentação das peças Aduelas içadas por sucção Veículos transportam os segmentos Montagem ocorre junto à tuneladora

Como cada peça vira parte da parede do túnel?

As peças curvas, chamadas aduelas de concreto, são moldadas e depois montadas em anéis pela tuneladora. A fabricação segue etapas diferentes da escavação da rocha:

Armadura: aço é posicionado dentro do molde limpo.

aço é posicionado dentro do molde limpo. Concretagem: o material preenche a forma curva.

o material preenche a forma curva. Cura inicial: cada peça permanece aproximadamente oito horas em ambiente controlado.

cada peça permanece aproximadamente oito horas em ambiente controlado. Proteção: após ser desmoldada, fica cerca de 24 horas numa área abrigada.

após ser desmoldada, fica cerca de 24 horas numa área abrigada. Instalação: as aduelas retornam à tuneladora e formam anéis sucessivos.

Um anel típico reúne seis segmentos e reveste aproximadamente dois metros de galeria. O estoque comporta cerca de 560 anéis, permitindo que a fabricação acompanhe o avanço da máquina e absorva oscilações no ritmo subterrâneo.

Produção subterrânea de concreto no segundo túnel do Gotthard

Por que os dois tubos terão funções diferentes durante a reforma?

O túnel atual funciona desde 1980 e necessita de modernização. A orientação oficial de operação e segurança prevê abrir a passagem nova, reformar a antiga e operar cada tubo com uma faixa normal e outra de emergência, sem aumentar a capacidade autorizada.

Além da escavação, estão previstas 68 ligações subterrâneas com a infraestrutura existente, distribuídas aproximadamente a cada 250 metros. As conexões integram o planejamento de acesso, manutenção e resposta a emergências.

O segundo tubo não entra imediatamente na configuração final. Na tabela a seguir, veja como muda a função de cada passagem durante a reforma:

Função prevista dos tubos rodoviários durante a transição do Gotthard Etapa Novo tubo Tubo antigo Tráfego Até 2030 Em construção Em serviço Fluxo no atual Após abertura Recebe veículos Em reforma Passagem transferida Previsão 2033 1 faixa + emergência 1 faixa + emergência Sentidos separados

A produção acompanha o avanço da tuneladora sob os Alpes

Manter a fábrica dentro da rocha reduz a exposição do trabalho ao clima, mas exige abastecimento constante, estoque e transporte de peças. O material entra por uma rota e os anéis prontos retornam para revestir a galeria.

Essa organização complementa os desafios de interligar galerias sob os Alpes. O revestimento circular precisa acompanhar o corte, sem depender apenas da velocidade da escavação.

O vídeo sobre a produção de concreto no Gotthard apresenta a cadeia de materiais e segmentos associada ao segundo túnel:

Uma nova passagem antecede a recuperação da antiga

A previsão é abrir o tubo novo em 2030, reformar o primeiro e colocar ambos em serviço a partir de 2033. São etapas diferentes: uma fábrica em funcionamento e anéis instalados ainda não representam uma galeria liberada ao tráfego.

Assim como em outros projetos de segurança em túneis rodoviários, o segundo túnel do Gotthard combina obra nova e recuperação da infraestrutura existente, com produção de concreto dentro da montanha para apoiar essa transformação.