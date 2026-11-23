O InterContinental Shanghai Wonderland, inaugurado em 2018 em Xangai, na China, ocupa uma antiga pedreira de 88 metros de profundidade. São 18 andares: dois acima da borda e 16 descendo pela cava, com os dois últimos debaixo d’água. Para isso, a rocha ganhou reforço e o concreto, um caminho especial.

Como cabem 18 andares numa pedreira de 88 metros?

A conta engana à primeira vista. Os 18 pavimentos não estão todos enterrados: dois ficam acima da borda e 16 se espalham dentro da escavação, no distrito de Songjiang. Os dois andares subaquáticos já fazem parte desses 16, não são um bônus somado à conta.

A maioria das obras de engenharia começa no nível da rua e sobe. Aqui a lógica é invertida: o hotel desce colado à parede da pedreira, em vez de preencher a cavidade com um bloco isolado. Os 88 metros medem a profundidade da cava em relação ao terreno, não uma coluna de água sobre os quartos.

Imagem ilustrativa: cabos ancorados, barras e concreto projetado estabilizaram a encosta ao lado do edifício

O prédio se apoia na rocha em dois pontos muito distantes

A pesquisa de Peng Jiang e colaboradores descreve uma solução pouco comum. Lá embaixo, o edifício tem uma fundação apoiada na rocha do fundo. Lá em cima, na borda, uma ligação estrutural articulada prende a estrutura ao maciço. São dois apoios em alturas muito diferentes, separados por dezenas de metros.

Isso não quer dizer que o hotel esteja “pendurado” na parede. A rocha faz parte das condições do terreno, mas o prédio tem estrutura projetada e fundações próprias. Como ele conversa com a pedra em cima e embaixo, os cálculos precisaram simular como as forças de um terremoto chegariam por esses apoios distintos. São resultados de análise de projeto, não de um tremor real.

O que foi preciso fazer para a parede da pedreira não ceder?

Dormir de frente para um paredão de rocha só é tranquilo se ele ficar no lugar. Com o edifício tão próximo, a estabilidade da encosta virou questão central do projeto. E ninguém quer surpresas numa parede de rocha com hóspedes do outro lado da janela.

A equipe estudou a geologia do maciço para identificar as partes mais resistentes e as camadas superficiais, mais fragilizadas pelo desgaste. A partir daí, o tratamento combinou elementos que trabalham juntos: uns costuram as camadas externas às regiões mais sólidas, outro protege a superfície contra desgaste.

As intervenções descritas no estudo foram:

Investigação geológica: o mapa do que havia por trás da face exposta.

o mapa do que havia por trás da face exposta. Cabos ancorados sob tensão: puxam as zonas superficiais contra a rocha firme.

puxam as zonas superficiais contra a rocha firme. Barras de ancoragem: reforçam pontos da encosta de forma distribuída.

reforçam pontos da encosta de forma distribuída. Concreto projetado: uma camada borrifada que reveste e protege a superfície.

uma camada borrifada que reveste e protege a superfície. Simulação sísmica: verificação, em computador, do conjunto sob terremoto.

Imagem ilustrativa: o prédio se apoia na rocha do fundo e tem uma ligação articulada na borda da pedreira

Levar concreto até o fundo virou um problema de queda livre

Em grandes obras de concreto, a logística costuma dar tanto trabalho quanto o cálculo. Para concretar a base, a mistura precisava descer cerca de 80 metros pela parede íngreme e ainda percorrer trechos horizontais no fundo. Não dava para só despejar.

Numa queda tão longa, o concreto tende a se separar: as pedras vão para um lado, a pasta para outro, e o tubo entope. A solução foi um dispositivo com tremonha, uma espécie de funil, e elementos que amortecem a descarga. A profundidade mudou até uma etapa básica de qualquer obra.

Dá para ver peixes da janela do quarto?

Dá, mas com um detalhe. Nas suítes abaixo do nível d’água, as janelas ficam protegidas por grandes aquários. A vista dos peixes passa pelos tanques; não há uma abertura direta para a água da pedreira.

O cenário completa a experiência: uma queda-d’água desce pela parede oposta da cava, de frente para o edifício.

Controlar a água foi tão importante quanto segurar a rocha

A pedreira já mostrou do que a água é capaz antes mesmo da obra. Segundo o governo de Songjiang, uma cheia invadiu a cava antes do início da construção. Por isso o projeto incorporou um dique na borda e uma casa de bombas para regular o nível do lago.

No fim, o hotel resolve três frentes ao mesmo tempo: rocha estabilizada, materiais que chegam inteiros ao fundo e água sob controle. O comunicado de inauguração, em novembro de 2018, apontou a Shimao como desenvolvedora e a IHG como gestora. O interesse da obra está nessa transformação de uma escavação em espaço ocupado.