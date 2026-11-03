Um enorme paredão continua de pé, embora as pedras não tenham cimento nem argamassa. No Grande Zimbábue, no sul da África, blocos de granito foram encaixados para formar curvas, passagens e recintos. As ruínas pertencem a uma antiga cidade que participou de redes de comércio que alcançavam regiões distantes.

Como as muralhas de Great Zimbabwe ficaram de pé?

Os construtores selecionavam e organizavam blocos de granito em camadas, ajustando o contato entre as pedras. O peso das peças e a forma das paredes ajudavam na estabilidade. A técnica é chamada de alvenaria de pedra seca, pois dispensa um material úmido para unir os blocos.

A UNESCO descreve o Grande Zimbábue como testemunho da civilização dos shona entre os séculos XI e XV. O conjunto cresceu por fases. Por isso, muros de áreas diferentes não devem ser vistos como resultado de uma única obra feita de uma vez.

O encaixe dos blocos revela o conhecimento dos antigos construtores sobre o trabalho com pedra

O conjunto reunia espaços com usos diferentes

As ruínas incluem a área da colina, o Grande Recinto e construções espalhadas pelo vale. Na colina, passagens estreitas ligam espaços de pedra. Já o Grande Recinto tem paredes curvas, uma passagem interna e uma torre de formato cônico que continua chamando atenção.

Havia também casas feitas com barro e materiais locais dentro de alguns espaços delimitados por pedra. Nem toda a cidade era formada por paredes monumentais. As pessoas precisavam de áreas para morar, trabalhar e circular, além de lugares possivelmente ligados a cerimônias e autoridade política.

O que o comércio revela sobre a antiga cidade?

O Grande Zimbábue foi um centro de trocas importante em sua época. A circulação de mercadorias ligava o interior da África a regiões mais distantes. Isso, porém, não prova que a cidade controlasse sozinha todas as rotas ou que cada muro servisse para proteger produtos.

As pistas arqueológicas apontam para diferentes atividades:

Paredes monumentais: indicam trabalho organizado e domínio da construção em granito.

indicam trabalho organizado e domínio da construção em granito. Áreas domésticas: mostram que a vida cotidiana acontecia dentro do complexo.

mostram que a vida cotidiana acontecia dentro do complexo. Objetos de troca: ajudam a investigar contatos entre o interior e regiões distantes.

ajudam a investigar contatos entre o interior e regiões distantes. Espaços especiais: sugerem funções sociais e rituais, algumas ainda debatidas.

O histórico arqueológico da cidade reúne achados ligados a circulação de bens e produção local. A presença de objetos vindos de longe permite falar em redes comerciais; já as relações exatas de poder por trás dessas trocas exigem mais investigação.

A autoria africana das construções está documentada

Durante muito tempo, ideias coloniais tentaram negar que populações africanas tivessem construído essas estruturas. A pesquisa arqueológica demonstrou sua ligação com comunidades africanas de língua bantu, especialmente os antepassados dos shona. Essa identificação não depende de lendas sobre reis estrangeiros ou personagens bíblicos.

A construção exigiu planejamento, trabalhadores e conhecimento técnico. O resultado não deve ser atribuído a uma única pessoa nem explicado como simples imitação de outros povos. As paredes são vestígios de uma sociedade com suas próprias escolhas arquitetônicas, políticas e culturais.

A dimensão do complexo ajuda a entender a importância política e econômica da região

Quem cuida das ruínas e do seu significado atual?

Os Museus e Monumentos Nacionais do Zimbábue reconhecem o local como um dos principais conjuntos de muralhas de pedra seca da região. O patrimônio foi inscrito na UNESCO em 1986. Sua conservação também envolve conhecimentos específicos para manter as paredes estáveis.

O monumento possui significado histórico para o país atual, cujo nome remete a essa tradição. Proteger o local não é apenas impedir que pedras caiam: é também respeitar pesquisas, comunidades próximas e as muitas camadas de ocupação identificadas pelos arqueólogos.

As pedras contam uma história maior que a defesa

Não há motivo para imaginar todas as muralhas como fortificações militares. Alguns recintos podem ter marcado autoridade, circulação ou atividades rituais. As interpretações devem acompanhar as evidências disponíveis e reconhecer que o uso de determinadas áreas ainda é discutido.

O Grande Zimbábue permanece impressionante pelo encaixe das pedras, mas seu valor vai além da técnica. Casas, passagens, espaços coletivos e contatos comerciais formam o retrato de uma sociedade africana capaz de construir uma cidade monumental e participar de redes amplas de intercâmbio.