Quem vê treze torres alinhadas no alto de uma elevação desértica mal imagina um calendário. Em Chankillo, no Peru, construções de pedra serviam de referências para acompanhar o nascer e o pôr do Sol. O arranjo impressiona porque permite reconhecer movimentos sazonais sem instrumentos modernos nem registros escritos.

Como 13 torres podiam ajudar a contar os dias?

O Sol não aparece sempre no mesmo ponto do horizonte. Sua posição muda aos poucos durante o ano. Em Chankillo, as torres criavam marcas visíveis contra o céu. De lugares específicos, era possível comparar o nascer ou o pôr do Sol com essas referências.

O dossiê da UNESCO descreve 13 torres alinhadas sobre uma elevação e dois pontos de observação, em lados diferentes. Essa combinação fazia do horizonte uma ferramenta para acompanhar o ciclo solar, e não simplesmente uma fila de construções decorativas.

O conjunto de pedra permitia acompanhar mudanças na posição do nascer e do pôr do sol

O calendário de pedra foi feito há mais de dois milênios

O complexo fica no vale de Casma, na costa centro-norte peruana. A UNESCO situa seu uso principal aproximadamente entre 250 e 200 a.C.. A data corresponde a uma fase da história pré-hispânica anterior à expansão inca, que ocorreu muitos séculos mais tarde.

Além das torres, o lugar inclui um templo fortificado, áreas de observação e edifícios ligados a atividades administrativas e cerimoniais. Por isso, não é correto tratar Chankillo apenas como um relógio. O acompanhamento do Sol fazia parte de um espaço com várias funções sociais.

De onde era possível ver o Sol entre as torres?

As observações dependiam do local exato de onde se olhava. De um lado da fileira, o alinhamento servia de referência para o nascer do Sol; do outro, para o pôr do Sol. O sistema usava o horizonte construído e a paisagem natural.

Os principais elementos do conjunto tinham papéis complementares:

Treze torres: formavam marcas sucessivas ao longo do horizonte visto dos pontos de observação.

formavam marcas sucessivas ao longo do horizonte visto dos pontos de observação. Ponto ocidental: permitia acompanhar mudanças na posição do nascer do Sol.

permitia acompanhar mudanças na posição do nascer do Sol. Ponto oriental: oferecia referências para a posição do pôr do Sol.

oferecia referências para a posição do pôr do Sol. Templo fortificado: integrava o ambiente cerimonial, além das observações astronômicas.

O panorama histórico de Chankillo reúne estudos sobre essas marcas solares. O alinhamento não quer dizer que cada torre representasse um mês. Era a posição aparente do Sol diante do conjunto que oferecia indicações para diferentes datas.

Observar o céu também era uma atividade coletiva

A distribuição dos prédios sugere que a astronomia podia se relacionar com cerimônias e organização social. Saber em que momento do ano se estava ajudava a reconhecer ciclos importantes. Ainda assim, o significado de cada atividade não pode ser reconstruído apenas pela posição das pedras.

Pesquisadores analisam a arquitetura, os materiais escavados e o movimento solar em conjunto. Alguns espaços talvez tivessem acesso controlado, mas isso continua sujeito à interpretação arqueológica. As torres não guardam instruções escritas que permitam recuperar cada costume das pessoas que as utilizaram.

A organização das estruturas mostra como a observação do céu fazia parte da vida de povos antigos

O que a pesquisa recente acrescentou a Chankillo?

O Ministério da Cultura do Peru mantém uma unidade dedicada à pesquisa e conservação do sítio. Chankillo entrou na lista da UNESCO em 2021. A proteção busca preservar as torres, os pontos de observação e a paisagem necessária para compreender seu funcionamento.

Uma pesquisa divulgada pelo ministério em 2025 identificou estruturas possivelmente anteriores ao observatório conhecido, além de referências a outros alinhamentos. Essas descobertas estão sendo estudadas; não transformam automaticamente toda a região em um único calendário construído no mesmo período.

A paisagem ainda permite entender a passagem do tempo

As linhas de pedra perderam partes de sua forma original e exigem conservação. Mesmo assim, sua posição mostra uma tentativa antiga de acompanhar o ano com observações repetidas. A combinação de horizonte natural, construções e pontos de observação é o que torna o complexo especial.

As 13 torres de Chankillo ajudam a imaginar uma rotina na qual olhar o nascer e o pôr do Sol era também uma maneira de organizar o tempo. O monumento não substituía a natureza: transformava a paisagem em referência para medir suas mudanças.