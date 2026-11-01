Monte Albán foi construída no alto de montanhas dos vales de Oaxaca, no México. Seus moradores alteraram o relevo com terraços, plataformas, barragens e canais, além de erguer pirâmides e áreas cerimoniais. O sítio guarda marcas de povos, com forte presença zapoteca e ocupações posteriores associadas aos mixtecas.

Por que construir uma cidade no alto da montanha?

Localizada nos vales centrais de Oaxaca, Monte Albán foi fundada por volta de 500 a.C.. A posição elevada oferecia ampla visão dos arredores. O assentamento tornou-se um centro político e cerimonial importante, mas a paisagem íngreme exigiu grandes mudanças no terreno para receber edifícios.

A UNESCO descreve terraços, barragens, canais e montes artificiais literalmente esculpidos na montanha. Isso significa que as construções não ficaram apenas sobre o relevo natural. Houve cortes, aterros e nivelamentos capazes de criar espaços amplos para circular, morar e realizar atividades coletivas.

As praças e pirâmides mostram como a montanha foi adaptada para receber construções monumentais – IMAGEM ILUSTRATIVA

Terraços e plataformas mudaram o relevo

Nas encostas, os terraços criavam superfícies mais adequadas ao uso humano. Grandes plataformas artificiais organizavam a parte monumental, incluindo espaços elevados e escadarias. O esforço construtivo mostra planejamento, pois era necessário adaptar a inclinação dos morros às necessidades de moradia e cerimônia.

Essa transformação ocorreu em diferentes períodos, e não em uma obra única. Parte da população vivia nas encostas terraceadas, enquanto o centro reunia edifícios de maior destaque. A divisão ajuda a reconhecer funções variadas dentro da cidade, sem reduzir todo o espaço a templos.

Como eram aproveitados canais e barragens?

A UNESCO registra um sistema de barragens e canais associado às transformações do sítio. Essas obras indicam que o manejo da água fez parte do planejamento urbano. Porém, o registro geral não autoriza atribuir a cada canal escavado a mesma função ou o mesmo período.

Os vestígios mais importantes desse conjunto ajudam a entender a organização do lugar:

Terraços: Ajudavam a criar faixas utilizáveis nas encostas modificadas pelos construtores.

Ajudavam a criar faixas utilizáveis nas encostas modificadas pelos construtores. Barragens: Faziam parte das obras de controle de água descritas para o sítio arqueológico.

Faziam parte das obras de controle de água descritas para o sítio arqueológico. Canais: Conduziam água em partes do conjunto, embora funções específicas precisem de pesquisa.

Conduziam água em partes do conjunto, embora funções específicas precisem de pesquisa. Plataformas: Criavam bases elevadas para edifícios e espaços cerimoniais em terrenos nivelados.

A água precisava ser considerada em uma cidade instalada sobre encostas e terrenos modificados. Barreiras e conduções podem ajudar a controlar o fluxo em pontos específicos, mas a função precisa de cada trecho exige estudo arqueológico. A existência do sistema não prova irrigação contínua em todos os terraços.

As praças organizavam os edifícios cerimoniais

A Grande Praça marca o núcleo cerimonial, rodeado de plataformas e outras construções monumentais. Na área central aparecem vestígios de pirâmides, templos e espaços abertos. Esse conjunto demonstra escolhas de posição, orientação e acesso para atividades que envolviam autoridades e grupos da comunidade.

O sítio também preserva túmulos, inscrições e relevos que ajudam a estudar a vida política e cultural. A disposição das estruturas revela planejamento, mas não permite afirmar que todos os edifícios mantiveram a mesma finalidade. Reformas e novas fases podem ter alterado o uso dos espaços.

O conjunto arqueológico preserva marcas da organização política e religiosa dos antigos habitantes – IMAGEM ILUSTRATIVA

O que distingue as fases zapoteca e mixteca?

O Instituto Nacional de Antropologia e História do México descreve Monte Albán como antiga capital zapoteca. Depois da perda de seu papel político central, ocorreram mudanças no uso do sítio, com presença mixteca em períodos posteriores. Isso não transforma toda a arquitetura em uma obra mixteca.

A UNESCO menciona ocupações de diferentes populações ao longo de cerca de 1.500 anos. Por isso, objetos, túmulos e edifícios precisam ser situados em seu tempo. Sem essa distinção, uma cidade de longa duração pareceria um conjunto produzido de uma vez por um único povo.

A paisagem atual mostra apenas parte da cidade

O sítio integra o Patrimônio Mundial desde 1987, junto com o centro histórico de Oaxaca. As estruturas atualmente visíveis resultam de escavação, conservação e estudo. O conjunto preserva marcas da engenharia antiga, mas não reproduz integralmente o aspecto da cidade em seu período de maior movimento.

Monte Albán chama atenção porque seus habitantes moldaram a própria montanha. Os terraços e canais mostram como foi preciso ajustar o terreno, enquanto pirâmides e praças revelam uma organização cerimonial complexa. A leitura mais fiel considera tanto os restos preservados quanto as mudanças ocorridas ao longo dos séculos.