Persépolis começou a ser erguida por volta de 518 a.C., no atual Irã, sobre um grande terraço que combinava rocha natural e obra humana. Seus palácios incluíam salões de muitas colunas, como a Apadana. As ruínas mostram partes dessas estruturas, mas não preservam inteiros os antigos tetos e ambientes.

O que foi erguido sobre o terraço real?

A UNESCO associa o início do grande terraço ao governo de Dario I, rei do Império Aquemênida. A base monumental, com partes naturais e artificiais, sustentava palácios, escadarias e espaços de recepção. Reis posteriores ampliaram o conjunto ao longo de diferentes fases de construção.

O lugar fica aos pés do monte conhecido como Kuh-e Rahmat, no sudoeste do Irã. O terraço não era uma simples praça elevada: reunia edifícios de funções distintas, entradas marcantes e grandes áreas destinadas à presença do poder real e de seus visitantes.

O terraço monumental serviu de base para um conjunto de palácios e espaços de recepção – IMAGEM ILUSTRATIVA

A Apadana reunia colunas e salões amplos

A Apadana de Persépolis era um grande salão de audiência, ligado ao complexo de Dario e seus sucessores. As colunas criavam espaços abertos entre os apoios, permitindo acomodar reuniões e cerimônias. O edifício também se distinguia por escadarias ornamentadas com figuras esculpidas.

No conjunto de Persépolis havia ainda o chamado Salão das Cem Colunas, distinto da Apadana. Confundir os dois apagaria diferenças de planta e de construção. As enormes dimensões dos salões dependiam de soluções que combinavam pedra, madeira e distribuição cuidadosa do peso.

Como os tetos se apoiavam em colunas tão altas?

As colunas de pedra sustentavam capitéis trabalhados, alguns com animais esculpidos frente a frente. Acima deles ficavam elementos de madeira que recebiam parte do teto. Essa solução ajudava a cobrir áreas extensas sem instalar paredes internas contínuas entre os espaços de circulação.

Os vestígios mais importantes desse conjunto ajudam a entender a organização do lugar:

Colunas: Apoios de pedra conduziam para a base parte do peso das coberturas superiores.

Apoios de pedra conduziam para a base parte do peso das coberturas superiores. Capitéis: Peças esculpidas ampliavam e ornamentavam o encontro com os elementos do teto.

Peças esculpidas ampliavam e ornamentavam o encontro com os elementos do teto. Madeira: Vigas e outras partes leves participavam da estrutura sobre os suportes de pedra.

Vigas e outras partes leves participavam da estrutura sobre os suportes de pedra. Escadarias: Acessos monumentais ligavam setores do terraço e recebiam decoração em relevo.

A cobertura original não permaneceu inteira. Por isso, o formato exato de partes do telhado depende de estudos arquitetônicos e comparação com vestígios existentes. A altura das colunas preservadas demonstra a escala da obra, mas não permite imaginar todos os detalhes como se ainda estivessem no lugar.

Os relevos registram uma imagem do poder persa

No Metropolitan Museum of Art, a documentação sobre as escavações de Ernst Herzfeld destaca a descoberta de relevos na escadaria oriental da Apadana. As cenas mostram grupos de representantes trazendo oferendas. Elas expressam uma imagem oficial da corte, não um registro completo da sociedade persa.

Esculturas de guardas, figuras em procissão e animais decoravam diferentes partes dos palácios. Os detalhes das roupas e objetos ajudam a analisar a arte aquemênida. Entretanto, o sentido político das imagens precisa ser estudado dentro de sua função de representação do poder.

As colunas preservadas ajudam a entender como eram sustentados os grandes salões persas – IMAGEM ILUSTRATIVA

O que sobrou das construções originais?

Hoje são visíveis trechos de plataformas, escadarias, bases, colunas e relevos. Também existem pedras recolocadas ou elementos reconstituídos para estudo e conservação. Fotografias e desenhos de reconstrução histórica podem mostrar tetos completos, mas esses ambientes não permanecem inteiros no local.

A distinção interessa porque uma imagem artística costuma preencher áreas que desapareceram. O que está fisicamente preservado pode ser medido diretamente; o restante exige inferência. Assim, a grandiosidade do antigo palácio não precisa ser exagerada para que suas ruínas monumentais sejam compreendidas.

As ruínas não equivalem ao palácio completo

Persépolis foi inscrita como Patrimônio Mundial em 1979. Seus vestígios documentam técnicas de construção e decoração do Império Aquemênida. A presença de colunas sobreviventes permite avaliar parte da estrutura, enquanto a ausência de madeira e coberturas limita a visão do conjunto original.

O terraço iniciado por Dario I permanece o ponto de partida para compreender a cidade real. Ao separar pedras existentes de desenhos explicativos, fica mais claro como os salões funcionavam e por que a Apadana se tornou uma referência da arquitetura persa antiga.