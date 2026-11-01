A habituação ao barulho acontece quando um som repetido deixa de chamar atenção, presente no ambiente. Ocorre com ventiladores, motores ou relógios. O cérebro pode reduzir sua resposta ao estímulo, mas isso não prova que a fonte silenciou nem que a exposição deixou de causar incômodo ou risco à audição.

Por que o cérebro deixa de notar um ruído?

Um som novo chama atenção porque pode indicar uma mudança no ambiente. Se ele continua parecido e nada exige uma resposta, podemos passar a reagir menos à repetição. Essa diminuição de resposta é conhecida como habituação e não desliga a fonte sonora.

A habituação é estudada como uma forma simples de aprendizagem. Pense no ruído constante de um ventilador: ele pode sair do foco depois de alguns minutos. Quando o aparelho desliga, a mudança no ambiente pode chamar a atenção novamente.

Um ruído constante pode continuar presente mesmo quando já não chama tanto a nossa atenção

A atenção seletiva não elimina o som

A atenção permite dar prioridade a uma conversa ou tarefa enquanto outros sons seguem presentes. Esse filtro do que merece destaque não é o mesmo que uma redução real de volume. A pessoa pode deixar de perceber conscientemente o ruído e ainda receber seus sinais pelos ouvidos.

Os sinais abaixo ajudam a separar costume, atenção e exposição sonora:

Som constante: A fonte continua funcionando, mesmo fora do foco.

A fonte continua funcionando, mesmo fora do foco. Mudança repentina: Uma pausa ou novo ruído pode chamar atenção de novo.

Uma pausa ou novo ruído pode chamar atenção de novo. Incômodo: Concentração e sono podem continuar prejudicados.

Concentração e sono podem continuar prejudicados. Risco auditivo: Depende da intensidade e do tempo de exposição.

A adaptação perceptiva e a habituação também precisam ser separadas. Algumas respostas do sistema auditivo mudam com a exposição; outras dependem de aprendizagem e relevância. O resultado subjetivo pode parecer semelhante, mas os mecanismos não são idênticos em toda situação.

O que pesquisas observaram diante de sons repetidos?

Um estudo de 2023, Sound category habituation requires task-relevant attention, publicado em Frontiers in Neuroscience, investigou como categorias de som eram processadas. O trabalho disponível no PubMed relacionou a habituação de categorias sonoras à atenção relevante para a tarefa.

Isso não quer dizer que todas as formas de adaptação auditiva exijam atenção. A pesquisa analisou uma situação experimental específica, enquanto a experiência com barulho doméstico pode envolver vários processos ao mesmo tempo. O grau de incômodo também varia entre pessoas e ambientes.

O ruído pode incomodar mesmo quando parece distante

Habituar-se não significa ficar confortável. Um ventilador, uma máquina ou o tráfego podem continuar atrapalhando o sono, uma conversa ou a concentração. A percepção menos intensa em alguns momentos pode coexistir com desconforto persistente, especialmente quando não é possível controlar a fonte.

Além disso, sons inesperados podem devolver o ruído ao centro da atenção. Mudanças de ritmo, frequência ou volume fazem o cérebro reconsiderar o que antes parecia previsível. Portanto, a atenção ao ambiente se reorganiza de acordo com a atividade e com a novidade dos estímulos.

A habituação ajuda a explicar por que certos sons parecem desaparecer depois de algum tempo

O volume real importa mais que o costume

O Instituto Nacional de Surdez dos Estados Unidos explica que exposições prolongadas ou repetidas a sons a partir de 85 decibéis ponderados podem lesar a audição. Ser capaz de ignorar um ruído não informa, por si só, quanto ele é intenso.

O risco depende de volume, duração e distância. Nem todo ruído constante é perigoso, e barulhos moderados podem ser apenas desagradáveis. Se há exposição elevada, a medida útil é reduzir a fonte ou usar proteção, não esperar que o cérebro pare de notar.

Quando vale investigar o barulho?

Se o ruído prejudica sono, conversa ou trabalho, vale identificar a origem e buscar formas simples de reduzir a exposição. Melhorar o ambiente sonoro pode ser mais efetivo do que tentar ignorá-lo. A persistência do incômodo merece atenção mesmo quando outras pessoas dizem que já se acostumaram.

Zumbido, dor, sensação de ouvido abafado ou dificuldade para ouvir pedem avaliação de um profissional de saúde. A habituação explica por que certos sons deixam de se destacar, mas não substitui cuidados com a audição. O silêncio percebido e o silêncio real são coisas diferentes.