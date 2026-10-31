Chavín, nos Andes peruanos, conserva um antigo centro cerimonial com galerias internas, dutos de ventilação e canais de drenagem. Erguido há mais de 2 mil anos, o conjunto une paredes de pedra, praças e esculturas. A função de cada passagem ainda exige estudo, além da identificação das estruturas preservadas.

Onde fica o antigo centro cerimonial de Chavín?

Chavín de Huántar fica na região de Áncash, numa área elevada dos Andes do Peru. A UNESCO descreve o sítio como centro de reunião religiosa e cultural, com edifícios revestidos de pedra, terraços e praças. Sua importância antecede em muitos séculos o Império Inca.

A cultura associada ao local se desenvolveu ao longo de vários séculos antes de Cristo. As fases de construção não foram iguais: praças, plataformas e passagens surgiram em etapas. Isso explica por que o conjunto reúne espaços abertos e ambientes fechados de formas diferentes.

O sistema de drenagem ajuda a entender como a água fazia parte da organização do templo

Galerias atravessavam o interior das construções

Dentro das construções, corredores estreitos e galerias de pedra ligavam partes do complexo. Algumas passagens recebem pouca luz natural e não funcionam como ruas comuns. O trabalho de pesquisa depende de mapear trajetos, medir espaços e observar seus encontros com outros elementos arquitetônicos.

Os dutos de ventilação permitiam a passagem do ar para certos ambientes internos. A presença dessas aberturas pode ser reconhecida fisicamente. Já afirmar que todo corredor produzia sons para cerimônias, ou que havia um único roteiro ritual, ultrapassa a comprovação disponível nas fontes oficiais.

Como os canais lidavam com a água?

A descrição arqueológica de Chavín apresenta o lugar como um centro cerimonial antigo. Ao lado das galerias, a UNESCO registra uma rede de drenos e ventilação. Essas estruturas mostram que o planejamento interno também precisava considerar a circulação de água no terreno.

Os componentes mais importantes para entender o conjunto são:

Galerias: passagens construídas dentro dos edifícios de pedra.

passagens construídas dentro dos edifícios de pedra. Dutos: aberturas associadas à circulação de ar.

aberturas associadas à circulação de ar. Drenos: canais que integram a infraestrutura de água.

canais que integram a infraestrutura de água. Praças: espaços abertos conectados às plataformas monumentais.

A água podia representar um desafio para as paredes e bases construídas, sobretudo quando se infiltrava. Hoje, canais obstruídos também prejudicam a conservação. A existência do sistema de drenagem é um fato; qualquer explicação religiosa detalhada sobre o fluxo precisa de provas adicionais.

A arte em pedra dava identidade ao santuário

As superfícies de Chavín exibem imagens humanas e animais, além de figuras que combinam características de diferentes seres. A UNESCO destaca esculturas como o Lanzón e a Estela Raimondi. Essas obras indicam linguagem simbólica complexa, mas nem todos os significados são consensuais.

A técnica exigia escolher, transportar e trabalhar blocos de pedra para integrar esculturas e edifícios. Parte das imagens estava ligada a pontos específicos da arquitetura. Por isso, observar uma peça isolada de sua posição original pode reduzir o entendimento de seu papel histórico.

As esculturas em pedra mostram conhecimentos que iam além das técnicas de construção

Por que a conservação das galerias exige cuidado?

O Ministério da Cultura do Peru relatou trabalhos na galeria Los Laberintos, incluindo limpeza de dutos de ventilação e canal inferior. A manutenção tem o objetivo de proteger estruturas antigas e permitir visitas controladas, sem tratar o sítio como construção moderna.

Umidade, sedimentos e desgaste podem afetar paredes, dutos e passagens. Intervenções precisam de estudo para não danificar materiais originais. Um canal bloqueado não deve ser aberto de qualquer modo, pois ele faz parte de um patrimônio arqueológico e de um sistema delicado.

Chavín revela uma engenharia ainda estudada

O sítio foi inscrito no Patrimônio Mundial em 1985. Seu valor não depende de uma teoria única sobre os rituais. Ele reúne evidências concretas de planejamento espacial, trabalho em pedra e circulação de pessoas, ar e água num complexo de grande antiguidade.

Preservar Chavín significa manter as galerias, as esculturas e as relações entre elas. Cada nova análise pode esclarecer o uso de determinados espaços. Até lá, o mais seguro é diferenciar o que as estruturas mostram do que ainda é hipótese sobre a vida cerimonial andina.