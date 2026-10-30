Mesa Verde, no Colorado, preserva aldeias de pedra construídas em abrigos de paredões rochosos. O planalto ultrapassa 2.600 metros de altitude e reúne milhares de sítios ligados aos antepassados dos povos Pueblo. Algumas moradias tinham mais de cem cômodos, mostrando uma longa história de vida em comunidade.

Onde ficam as aldeias de Mesa Verde?

O parque fica no sudoeste do estado do Colorado, nos Estados Unidos. Segundo a UNESCO, o planalto passa de 2.600 metros de altitude e reúne cerca de 4.400 locais arqueológicos no registro patrimonial. Nem todos são grandes casas construídas dentro de rochas.

Há povoados no alto da mesa, estruturas de armazenamento e moradias protegidas por saliências naturais. Essa diversidade mostra que os moradores usavam vários espaços da paisagem. Os vestígios incluem construções de épocas distintas, e não uma única aldeia surgida de uma vez.

A quantidade de cômodos revela uma organização social que ia muito além de abrigos simples

As casas sob as rochas surgiram depois

Os antepassados dos povos Pueblo ocuparam a região durante séculos antes de erguer as grandes aldeias nos paredões. As habitações mais conhecidas nas alcovas naturais foram feitas principalmente entre o fim do século XII e o século XIII, segundo o serviço de parques americano.

Uma alcova é uma reentrância natural da rocha, protegida parcialmente pelo paredão acima. Ali foram erguidas paredes com blocos de pedra e argamassa. Esse abrigo ajudava a organizar o espaço, mas também exigia caminhos para alcançar a água, as plantações e os povoados próximos.

Quantos cômodos cabiam nessas construções?

Um dos conjuntos mais conhecidos é o Cliff Palace, com cerca de 150 cômodos e 23 estruturas chamadas kivas, conforme a descrição do Serviço Nacional de Parques. O tamanho não significa que todas as casas do parque fossem igualmente grandes.

Os vestígios revelam formas diferentes de ocupar os paredões:

Cliff Palace: aldeia grande, com aproximadamente 150 cômodos.

aldeia grande, com aproximadamente 150 cômodos. Balcony House: conjunto menor, com 38 cômodos.

conjunto menor, com 38 cômodos. Kivas: estruturas associadas a encontros e cerimônias.

estruturas associadas a encontros e cerimônias. Depósitos: espaços usados para guardar alimentos e materiais.

A maioria das moradias sob rochas era menor. As aldeias de pedra podiam reunir áreas domésticas, depósitos e lugares de reunião. As kivas são espaços ligados a atividades sociais e cerimoniais. Sua presença ajuda a entender a vida coletiva, sem permitir reconstruir cada costume antigo.

Agricultura e caminhos sustentavam as aldeias

As pessoas que viveram em Mesa Verde cultivavam milho, feijão e abóbora, além de desenvolverem cerâmica e outras atividades. A região reunia áreas agrícolas acima dos cânions e fontes de água próximas de certas moradias. Os paredões eram parte de uma rede maior de ocupação.

Caminhos ligavam casas, depósitos, locais de cultivo e lugares de reunião. A história do Parque Nacional de Mesa Verde ajuda a localizar o patrimônio, mas os detalhes sobre as aldeias devem ser conferidos em registros arqueológicos. Moradia e agricultura dependiam do uso cuidadoso de todo o território.

Os paredões preservaram construções que ajudam a entender a rotina e a ocupação do espaço

Por que os moradores deixaram a região?

No fim do século XIII, ocorreu uma migração para o sul. Mudanças ambientais e períodos de seca são estudados como possíveis fatores, junto de questões sociais. Não existe uma explicação única comprovada para todas as comunidades, e abandonar uma aldeia não significa desaparecimento de um povo.

O Serviço Nacional de Parques reconhece a ligação dos antigos moradores com comunidades Pueblo atuais, como os Hopi, Zuni e grupos do Novo México. Seus descendentes mantêm tradições e vínculos com o lugar. A história do sítio inclui essa continuidade, não apenas paredes vazias.

As aldeias revelam uma cultura que permanece

A proteção de Mesa Verde procura conservar construções, objetos e paisagens ligados a séculos de ocupação. As pedras e os ambientes onde foram levantadas explicam escolhas de moradia, cultivo e circulação. A pesquisa avança com escavações, documentação e diálogo com povos descendentes.

As grandes casas dos paredões chamam atenção pelo tamanho, mas o patrimônio vai além das fachadas. Há aldeias menores, caminhos e práticas culturais que ainda têm significado. Entender essa diversidade evita reduzir os antepassados Pueblo a um único tipo de construção nas rochas.