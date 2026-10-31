Hopewell é o nome dado a tradição indígena que ergueu grandes obras de terra em Ohio, nos Estados Unidos. Há cerca de 2 mil anos, construtores ergueram enormes círculos, octógonos e praças cerimoniais monumentais. A UNESCO reconhece oito conjuntos, alguns com alinhamentos ligados aos ciclos do Sol e da Lua.

Onde ficam os oito conjuntos Hopewell?

Os monumentos estão distribuídos por diferentes áreas do estado de Ohio, nos Estados Unidos. A UNESCO identifica oito conjuntos de obras de terra associados à tradição Hopewell. Eles foram construídos aproximadamente entre 2 mil e 1.600 anos atrás e não formam uma cidade única.

As estruturas incluem grandes cercados de terra, pátios e figuras geométricas. Algumas áreas apresentam morros adaptados ao desenho do conjunto. O nome Hopewell foi adotado pela arqueologia para uma tradição indígena; não representa, por si só, o nome original de todos os grupos construtores.

As formas geométricas mostram como grandes obras podiam estar ligadas à observação do céu

Círculos e octógonos mostram grande precisão

As obras possuem formas circulares e octogonais traçadas em escala monumental. Esse padrão exigiu planejamento e trabalho coordenado. Não se trata de pequenas figuras decorativas: os limites de terra criavam espaços amplos que podiam reunir pessoas durante atividades de importância social e cerimonial.

Certas estruturas têm ângulos e linhas bem definidos, reconhecidos em pesquisas modernas. Parte dos aterros desapareceu ou foi alterada com o tempo. Comparar plantas históricas e restos preservados é necessário para compreender as dimensões originais, sem imaginar que todos os conjuntos estão completos.

Como essas obras se relacionavam com o céu?

A história das obras cerimoniais Hopewell destaca figuras geométricas e a observação astronômica. Segundo a UNESCO, existem alinhamentos com ciclos solares e lunares. Essas relações foram estudadas a partir do traçado dos conjuntos e das posições dos astros no horizonte.

O conjunto pode ser entendido por quatro elementos principais:

Círculos: recintos de terra com traçados amplos.

recintos de terra com traçados amplos. Octógonos: figuras com lados e ângulos planejados.

figuras com lados e ângulos planejados. Horizonte: referência para observar posições de astros.

referência para observar posições de astros. Praças: áreas internas ligadas a encontros cerimoniais.

A Lua tem movimentos aparentes que mudam ao longo de ciclos mais longos. Algumas linhas das obras acompanham posições extremas do nascimento lunar. Identificar esses alinhamentos não permite afirmar qual ferramenta exata foi usada nem quantas pessoas participaram de cada medição antiga.

Os encontros tinham dimensão social e religiosa

A UNESCO considera os conjuntos centros de cerimônias. Neles foram encontrados objetos trabalhados com matérias-primas de regiões distantes. Isso indica contatos e circulação de materiais para além das áreas próximas aos monumentos, sem revelar cada troca ou cada encontro individual.

O cuidado com o desenho e os objetos sugere investimento coletivo de trabalho. A arqueologia consegue estudar materiais e localização, mas não recuperar todas as palavras, crenças ou decisões de quem construiu as obras. Interpretar a função cerimonial exige respeitar essas limitações.

O tamanho dos conjuntos ajuda a entender o esforço coletivo necessário para construí-los

Quem protege os monumentos hoje?

O National Park Service dos Estados Unidos informa que os oito conjuntos são administrados com a Ohio History Connection. A inscrição no Patrimônio Mundial ocorreu em 2023. A proteção envolve áreas diferentes, com monitoramento e conservação adequados a cada uma.

Preservar os aterros e seus alinhamentos exige manter também a paisagem ao redor. Obras novas e alterações do terreno podem prejudicar a leitura das linhas antigas. A conservação precisa considerar as formas, os horizontes de observação e o respeito ao patrimônio indígena.

A geometria ainda revela perguntas importantes

Os oito conjuntos Hopewell mostram conhecimentos de planejamento e observação do céu desenvolvidos por povos indígenas da América do Norte. As estruturas foram reconhecidas por sua importância excepcional, não porque todos os usos tenham sido completamente descobertos pelos pesquisadores.

Seu valor está nas formas preservadas e nas relações com a paisagem. Estudar os círculos, octógonos e ciclos astronômicos ajuda a compreender escolhas antigas. As perguntas restantes são parte da pesquisa, e não motivo para inventar explicações sobre como cada obra foi construída.