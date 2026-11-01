O povoado de Çatalhöyük, na atual Turquia, reunia casas encostadas umas nas outras, sem a rede comum de ruas. Em várias construções, a entrada era feita por aberturas no teto. O monte oriental conserva 18 camadas de ocupação neolítica, que mostram transformações na moradia ao longo de séculos no local.

Como se entrava nas casas sem ruas?

A UNESCO descreve Çatalhöyük como um assentamento de casas agrupadas, com acesso pelos telhados. Em vez de uma porta voltada para a rua, algumas moradias tinham abertura superior. Escadas permitiam descer ao interior e, ao mesmo tempo, chegar ao espaço de circulação acima das construções.

O desenho urbano é diferente de uma cidade moderna. As paredes externas ficavam muito próximas e formavam blocos de moradia compactos. Isso não prova que cada edifício, em todas as épocas, tinha entrada idêntica. As escavações revelam soluções registradas em partes e períodos determinados do sítio.

Os telhados funcionavam como caminhos e pontos de acesso às casas da comunidade – IMAGEM ILUSTRATIVA

As 18 camadas registram séculos de mudança

O monte oriental preserva 18 níveis de ocupação do período entre cerca de 7400 e 6200 a.C.. Cada nível reúne vestígios de um momento da vida local. Reformas, demolições e novas construções ajudaram a formar o grande volume de terra observado pelos arqueólogos.

O Ministério da Cultura da Turquia também distingue esse monte oriental do ocidental. No lado oeste, os vestígios pertencem sobretudo ao período calcolítico, entre cerca de 6200 e 5200 a.C. Assim, os 18 níveis não devem ser atribuídos automaticamente a todo o conjunto arqueológico.

Por que as casas ficavam tão próximas?

A proximidade entre os edifícios é uma característica material do assentamento, mas não existe uma causa única comprovada para esse arranjo. O modo como telhados e paredes eram usados ajuda a reconstruir a circulação. Já motivos como defesa, clima ou convivência exigem cuidado ao interpretar.

Os vestígios mais importantes desse conjunto ajudam a entender a organização do lugar:

Telhados: Aberturas superiores aparecem em construções estudadas e ajudam a explicar entradas e circulação.

Aberturas superiores aparecem em construções estudadas e ajudam a explicar entradas e circulação. Paredes: Casas muito próximas reduziam os espaços abertos entre os edifícios identificados.

Casas muito próximas reduziam os espaços abertos entre os edifícios identificados. Escadas: Elementos de acesso vertical ajudam a compreender o movimento entre cobertura e interior.

Elementos de acesso vertical ajudam a compreender o movimento entre cobertura e interior. Camadas: Construções sucessivas permitem acompanhar mudanças no espaço de moradia, sem supor um desenho fixo.

As escavações permitem separar detalhes vistos diretamente de hipóteses sobre o comportamento humano. No Neolítico da Anatólia, as comunidades viviam de formas diferentes e em épocas distintas. Çatalhöyük é um exemplo bem estudado, mas não representa um modelo obrigatório de todas as aldeias antigas.

O interior guardava marcas da vida diária

As casas não eram apenas espaços vazios. Pesquisadores registraram plataformas internas, áreas de preparo de alimentos e paredes trabalhadas. O sítio de Çatalhüyük também reúne pinturas, relevos e objetos que ajudam a observar atividades domésticas e práticas simbólicas no mesmo ambiente.

Alguns enterramentos ocorreram sob pisos e plataformas de construções. A presença desses vestígios não autoriza afirmar que todas as famílias realizavam exatamente os mesmos ritos. Em arqueologia, comparar cada contexto é essencial para entender diferenças entre casas, moradores e etapas de ocupação.

As camadas de ocupação ajudam a entender como o povoado mudou ao longo das gerações – IMAGEM ILUSTRATIVA

O que ainda não sabemos sobre a circulação?

As estruturas preservadas revelam entradas e caminhos possíveis, mas faltam informações para desenhar todas as rotas usadas pelos moradores. Coberturas de materiais perecíveis nem sempre sobreviveram. Por isso, a reconstrução do movimento cotidiano depende da leitura conjunta de pisos, paredes e aberturas encontradas.

Ao observar plantas do sítio, é importante distinguir vestígios realmente escavados de desenhos que completam partes perdidas. Uma passagem reconstruída pode ser plausível sem ter sido vista inteira. Essa diferença evita transformar uma hipótese arqueológica em certeza sobre cada moradia ou cada período.

A preservação ajuda a comparar ocupações

Çatalhöyük integra a lista de Patrimônio Mundial desde 2012. A importância do local vem da continuidade da ocupação e da variedade dos achados, não somente das casas sem ruas. O conjunto mostra mudanças sociais e culturais durante a formação de comunidades sedentárias na região.

O aspecto mais revelador é a combinação de arquitetura doméstica, objetos e camadas sobrepostas. Cada escavação acrescenta detalhes, mas também indica limites do que se pode afirmar. As entradas pelo teto são uma pista importante, enquanto a diversidade das construções permanece parte da interpretação.