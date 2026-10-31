Em Ouro Preto, Minas Gerais, ruas estreitas seguem encostas e ligam igrejas, praças e casarões erguidos durante o ciclo do ouro. A antiga Vila Rica virou símbolo do período colonial e integra o Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1980. O traçado histórico continua visível, mas muitos edifícios passaram por mudanças.

Ouro Preto cresceu ao ritmo da mineração nas montanhas

A cidade se formou a partir de arraiais ligados à extração do ouro, entre o fim do século XVII e o começo do XVIII. O terreno não favorecia avenidas retas. Caminhos que ligavam áreas de mineração, moradias e igrejas acabaram organizando o núcleo urbano.

Conhecida antes como Vila Rica, a localidade concentrou atividades econômicas e administrativas da capitania. A história de Ouro Preto também inclui a presença de pessoas escravizadas no trabalho e na formação dessa sociedade. A riqueza das construções não conta, sozinha, todas as experiências do período.

A paisagem marcada por morros e córregos influenciou a formação do centro histórico – Créditos: depositphotos.com / fredpinheiro64@gmail.com

Por que as ruas não formam um desenho regular?

As ruas de Ouro Preto acompanham curvas, subidas e descidas dos morros. Igrejas aparecem em pontos altos, enquanto praças e pontes fazem a ligação entre áreas antigas. O desenho irregular surgiu da ocupação gradual e das necessidades de circulação de uma cidade mineradora.

O córrego Ouro Preto e as encostas ajudam a entender o relevo, mas nenhum elemento isolado explica todo o plano urbano. Terreno, mineração e crescimento de arraiais atuaram juntos. A malha atual conserva vestígios dessa história sem ter permanecido parada no tempo.

Igrejas, pontes e chafarizes revelam a antiga Vila Rica

O centro histórico reúne edifícios religiosos e administrativos, além de pontes, fontes e casas. A antiga Casa de Câmara e Cadeia abriga o Museu da Inconfidência. Já o antigo Palácio dos Governadores é um marco da presença das autoridades no período de maior riqueza mineral.

Alguns elementos ajudam a reconhecer a cidade antiga durante a caminhada:

Igrejas: preservam obras religiosas e detalhes associados ao barroco mineiro.

preservam obras religiosas e detalhes associados ao barroco mineiro. Chafarizes: recordam a importância da água para a vida urbana.

recordam a importância da água para a vida urbana. Pontes: mostram como os caminhos venceram o terreno irregular.

mostram como os caminhos venceram o terreno irregular. Casarões: revelam usos residenciais, comerciais e administrativos em épocas diferentes.

Observar esses espaços lado a lado revela usos distintos de uma mesma cidade. A arquitetura colonial não se resume a fachadas de igrejas: ela inclui abastecimento de água, circulação e poder público. Esse conjunto explica por que preservar apenas um edifício isolado seria insuficiente.

Quem deseja conhecer as cidades históricas de Minas Gerais, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal De fora em Juiz de Fora, que conta com mais de 260 mil visualizações, onde Tati Marmon mostra as belezas de Ouro Preto, passando por igrejas barrocas, museus, ruas de pedra e casarões coloniais que preservam a história do ciclo do ouro no Brasil:

Todas as casas antigas ainda são originais?

Não. A UNESCO reconhece a permanência do núcleo colonial, mas registra alterações em imóveis residenciais e comerciais. Reformas, substituições de materiais e adaptações para novos usos ocorreram ao longo do tempo. Uma fachada preservada não prova que todos os seus ambientes sejam exatamente iguais aos do século XVIII.

A descrição oficial do patrimônio mundial também menciona edifícios com problemas de conservação. O valor do conjunto está na relação entre traçado, construções e paisagem, não na ideia de uma cidade congelada em uma data única.

As construções preservadas revelam detalhes da vida cotidiana durante o ciclo do ouro – Créditos: depositphotos.com / rocharibeiro

A proteção do patrimônio depende de regras e manutenção

O centro histórico recebeu tombamento federal em 1938 e foi inscrito na lista mundial em 1980. As duas medidas são diferentes: uma integra a proteção brasileira; a outra reconhece um valor internacional. Nenhuma delas elimina a necessidade de obras e fiscalização constantes.

Em texto de 2025, o Iphan destacou o patrimônio de Ouro Preto e ações de preservação. O crescimento em encostas, o tráfego e a pressão do turismo exigem atenção. Conservar também é planejar como a população vive e usa a cidade.

O que faz Ouro Preto continuar relevante hoje?

As ladeiras mostram como uma cidade do ouro se adaptou ao relevo e à economia colonial. Igrejas e casas revelam escolhas artísticas, mas também diferenças sociais e trabalho de muitas pessoas. A paisagem ganha sentido quando seus espaços são vistos como parte da vida urbana.

Preservar Ouro Preto não significa impedir toda mudança. Significa avaliar o que pode ser adaptado sem destruir a memória das ruas, praças e edifícios. O resultado é uma cidade viva que conserva marcas do passado enquanto enfrenta necessidades atuais de moradia, circulação e cuidado.