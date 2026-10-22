São Thomé das Letras, em Minas Gerais, tem ruas de quartzito, igrejas históricas, grutas e mirantes associados à tradição oral. A cidade tem patrimônio reconhecido pelo estado e uma paisagem que exige atenção às caminhadas. A visita fica mais interessante quando se distinguem os fatos documentados das lendas locais.

O que faz São Thomé das Letras ser uma cidade de pedra?

O quartzito aparece no calçamento, nas paredes e no relevo, criando uma paisagem pouco comum entre os centros históricos mineiros. As juntas entre as pedras mostram o trabalho manual. A chamada pedra São Tomé também está ligada à atividade econômica regional, não apenas ao visual das ruas.

O município de São Thomé das Letras tem origem no antigo povoado surgido sobre a serra. Casas de pedra, igrejas e ladeiras revelam adaptações à topografia, enquanto lojas e serviços convivem com construções de diferentes épocas. Há detalhes históricos tanto nas fachadas quanto no traçado das ruas.

São Thomé das Letras é a Cidade de Pedra no sul de Minas – Créditos: Wikipedia

O patrimônio histórico tem proteção estadual documentada

O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico descreve a Capela de Nossa Senhora do Rosário e sua construção com pedras sobrepostas sem argamassa. O conjunto recebeu proteção estadual em 1985. O tombamento protege valores arquitetônicos e a maneira como o espaço foi construído.

A proteção do centro histórico e da Igreja Matriz foi regularizada em outro processo, em 1996. São registros de proteção distintos. Essa distinção ajuda a entender que edifícios diferentes têm registros próprios, embora compartilhem a mesma paisagem e a técnica de construção em pedra.

As inscrições rupestres revelam exatamente o quê?

As marcas encontradas em grutas e rochedos deram origem à expressão “das Letras”, cercada por explicações populares. Entretanto, atribuir idade exata ou autoria indígena específica a cada inscrição requer estudos arqueológicos próprios, não apenas a repetição de relatos turísticos.

A história de um homem escravizado chamado João Antão também integra a tradição local. Ela pode ser conhecida como narrativa transmitida entre gerações, sem converter aparições, cartas misteriosas e outros elementos da lenda em acontecimentos comprovados por documentos.

São Thomé das Letras oferece rotas rústicas e energia única – Créditos: Wikipedia

Uma caminhada bem planejada revela diferentes camadas da cidade

Como o centro concentra igrejas e ruas antigas, uma visita a pé permite observar detalhes que passariam despercebidos em deslocamentos rápidos. Para as atrações naturais mais afastadas, as condições das estradas e a necessidade de acompanhamento precisam ser avaliadas separadamente.

Uma sequência possível privilegia lugares acessíveis e decisões tomadas conforme as condições locais:

Igreja Matriz: observar a arquitetura e o espaço público que organiza o núcleo histórico.

observar a arquitetura e o espaço público que organiza o núcleo histórico. Igreja de Pedra: reconhecer as paredes de quartzito ligadas à tradição construtiva da serra.

reconhecer as paredes de quartzito ligadas à tradição construtiva da serra. Ruas antigas: percorrer trechos de calçamento irregular com calçado firme e ritmo moderado.

percorrer trechos de calçamento irregular com calçado firme e ritmo moderado. Mirantes e cachoeiras: escolher acessos autorizados e verificar segurança, chuva e necessidade de guia.

É importante não tratar qualquer gruta como atração aberta. Entradas restritas, trechos escorregadios e mudanças no tempo podem alterar planos. A presença de inscrições antigas também pede distância das paredes: tocar, riscar ou levar lembranças compromete sua conservação.

Quem deseja explorar os mistérios e as belezas de Minas Gerais, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Rolê Família, que conta com mais de 269 mil visualizações, onde os apresentadores mostram um roteiro de quatro dias por São Thomé das Letras, com dicas de cachoeiras, grutas, hospedagens e passeios pela famosa cidade mística:

Qual é a altitude e como isso influencia o passeio?

A Prefeitura de São Thomé das Letras apresenta a cidade a 1.291 metros de altitude. A informação oficial é mais apropriada do que repetir valores maiores sem indicar o ponto medido ou a origem do número.

Por causa do relevo elevado e das áreas expostas, vale levar agasalho, água, proteção solar e calçado aderente. Em dias chuvosos, evitar pedras molhadas, beiras de mirantes e travessias de cursos d’água é uma precaução mais importante do que seguir horários rígidos.

Entre quartzito e tradição, a experiência pede curiosidade

O ambiente ajuda a explicar a fama mística, mas lendas e propriedades geológicas são assuntos distintos. O quartzito tem relevância material e econômica; não há motivo para apresentar a crença em poderes especiais da pedra como uma conclusão científica.

O melhor percurso combina patrimônio preservado, paisagem e respeito às histórias locais. Ao distinguir o que está documentado daquilo que pertence à tradição oral, São Thomé das Letras ganha profundidade sem perder o encanto que atrai visitantes à serra. Cuidar das pedras e inscrições preserva essa experiência.