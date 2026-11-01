Bonito, em Mato Grosso do Sul, atrai turistas com rios transparentes, nascentes e balneários de água doce. O município organiza passeios com reservas e limites de visitantes. A água pode mudar com a chuva e condições naturais. Por isso, cada experiência exige atenção às regras locais e à segurança ambiental.

Por que os rios de Bonito parecem tão transparentes?

Na região da Serra da Bodoquena, muitas águas passam por terrenos ricos em rochas calcárias. As condições geológicas favorecem rios com poucas partículas em suspensão, o que pode permitir ver peixes, plantas e o fundo durante a flutuação nas nascentes.

Esse aspecto não é uma garantia para qualquer dia. Chuvas, sedimentos e alterações no curso da água podem diminuir a visibilidade dos rios. O município de Bonito, em Mato Grosso do Sul, reúne diferentes ambientes, e cada local tem características próprias para visitação.

As regras de acesso ajudam a preservar rios e nascentes que recebem visitantes ao longo do ano – Créditos: depositphotos.com / vbacarin

Nascentes e balneários oferecem experiências diferentes

Nas flutuações, os visitantes costumam observar a vida aquática com máscara e equipamento próprio, seguindo um percurso definido. No Aquário Natural, por exemplo, a experiência começa com caminhada até a nascente da Baía Bonita e continua na água, conforme a programação do atrativo escolhido.

Os balneários de água doce atendem a outra proposta: banho e descanso em pontos autorizados dos rios. A oferta pode incluir decks e áreas de lazer, mas não convém confundir uma praia fluvial com uma nascente destinada à observação da natureza.

Como funciona a reserva dos passeios em Bonito?

Segundo a Secretaria Municipal de Turismo de Bonito, o sistema de voucher único é usado desde 1995 para organizar o acesso aos atrativos. As vagas são limitadas por dia e o planejamento costuma exigir compra antecipada por agência local ou operadora.

Antes de reservar um passeio, é importante conferir:

Vagas: disponibilidade para o dia e horário escolhidos.

disponibilidade para o dia e horário escolhidos. Atividade: flutuação, banho, trilha ou outra opção autorizada.

flutuação, banho, trilha ou outra opção autorizada. Requisitos: orientação, equipamentos e eventuais limites do atrativo.

orientação, equipamentos e eventuais limites do atrativo. Condições: possibilidade de mudanças por clima ou segurança.

O voucher ajuda a registrar a entrada e a distribuir o público conforme a capacidade de visitação. Isso não elimina impactos ambientais por si só. A conservação também depende de conduta responsável, monitoramento, respeito aos caminhos sinalizados e cuidado com a água.

O turismo de natureza permite conhecer paisagens que dependem de cuidados constantes de conservação – Créditos: depositphotos.com / Thisantors

O controle de visitantes ajuda na proteção dos rios

Limitar o número de pessoas em determinados horários pode reduzir pressão sobre trilhas, margens e áreas de banho. Em ambientes de nascente, é especialmente importante evitar movimentos que levantem sedimentos ou danifiquem a vegetação aquática e os habitats dos peixes.

A proteção vai além dos locais privados de passeio. Na região, o Parque Nacional da Serra da Bodoquena conserva áreas naturais e adota regras próprias de visitação. Para entrar em seus atrativos, o órgão federal exige condutores credenciados, conforme as orientações oficiais.

Quem deseja conhecer as belezas de Mato Grosso do Sul, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Trip Partiu, que conta com mais de 259 mil visualizações, onde as apresentadoras mostram as principais atrações de Bonito, incluindo a Gruta do Lago Azul, o Rio Sucuri, o Abismo Anhumas e a Lagoa Misteriosa, com dicas de passeios e preços para aproveitar a viagem:

Quais regras mudam conforme o atrativo?

Um balneário, uma trilha e uma flutuação não oferecem a mesma atividade nem os mesmos riscos. Por isso, equipamentos obrigatórios e orientações podem variar. É necessário confirmar se o passeio permite banho livre, exige acompanhamento ou restringe o acesso a partes sensíveis do ambiente.

Também é importante saber se o trajeto envolve caminhada, escadas ou deslocamento na água. A segurança de cada visitante depende de informações atualizadas sobre o percurso, condições do dia e procedimentos do local. Uma regra divulgada para um atrativo não deve ser aplicada automaticamente a todos.

A visita responsável depende das condições locais

Na época de chuva, a água de alguns pontos pode ficar menos transparente, e atividades podem sofrer alterações. Planejar o roteiro com reservas confirmadas e conferir avisos recentes ajuda a evitar expectativas erradas. Também permite respeitar a capacidade dos passeios em vez de tentar acessar áreas sem autorização.

O encanto de Bonito está na combinação entre rios, nascentes e formas cuidadosas de visitação. Manter esses ambientes depende de proteção contínua da água, orientação adequada e participação dos visitantes. A melhor experiência é aquela possível nas condições reais de cada lugar.