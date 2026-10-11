Quando as chuvas modificam a correnteza na Colômbia, o Caño Cristales, um rio da região de La Macarena, revela manchas de vermelho intenso no fundo. A cor não vem de tinta despejada na água: resulta de uma planta aquática que cresce sobre as rochas e reage às condições do ambiente. As cores variam ao longo do ano.

Por que o Caño Cristales parece pintado mesmo com água transparente?

O Caño Cristales corre sobre um leito predominantemente rochoso na região de La Macarena, na Colômbia. Como a água costuma permitir a visualização do fundo, as manchas coloridas ficam evidentes. Não é necessário que o líquido inteiro mude de cor para produzir o efeito observado da margem.

O vermelho chama mais atenção, mas a paisagem também apresenta tons verdes, amarelos e rosados. Parte dessa variedade depende da vegetação submersa, enquanto pedras, sombras e reflexos interferem na aparência geral. Assim, uma fotografia do rio pode parecer completamente diferente de outra feita em outra época.

A planta que colore o rio Caño Cristales na Colômbia

Qual planta colore as rochas do fundo do rio?

A protagonista é a Rhyncholacis clavigera, chamada tradicionalmente de Macarenia. Ela cresce presa às rochas e pode apresentar diferentes tonalidades conforme o estágio de desenvolvimento e as condições do rio. A espécie aparece na apresentação oficial da temporada de 2026 como responsável pelas cores características.

Essa vegetação não funciona como um corante dissolvido. O que se observa é um tapete de plantas distribuído pelo leito, com áreas mais densas e outras descobertas. Por isso, as cores formam faixas e desenhos irregulares em vez de transformar toda a água em um líquido vermelho uniforme.

Como a chuva e a luz alteram a aparência da correnteza?

Depois de entender a origem vegetal das cores, fica mais fácil perceber a importância do ciclo de chuvas. A quantidade de água que passa sobre as rochas, a incidência de luz e o desenvolvimento da planta variam. A combinação desses fatores altera aquilo que é possível observar em cada trecho.

Não existe um botão natural que ligue o vermelho em uma data fixa. As condições de cada temporada influenciam o surgimento e a intensidade das tonalidades, e partes do mesmo rio podem oferecer imagens diferentes. Entre os fatores envolvidos, estão:

Volume de água: determina quanto do leito fica submerso e visível.

determina quanto do leito fica submerso e visível. Luz solar: influencia a iluminação e a aparência da vegetação aquática.

influencia a iluminação e a aparência da vegetação aquática. Desenvolvimento da planta: modifica a extensão dos trechos coloridos.

modifica a extensão dos trechos coloridos. Rochas expostas: criam contrastes entre as manchas vegetais e o fundo.

A planta que colore o rio Caño Cristales na Colômbia

Por que a abertura dos passeios depende da planta?

Como a paisagem depende de um organismo vivo, a visitação não segue apenas uma decisão de calendário. Em 2024, a abertura turística foi definida após a avaliação do estado biológico da Macarenia, demonstrando que a conservação da espécie faz parte do planejamento dos passeios.

Na temporada de 2026, os percursos divulgados incluíram trilhas, quedas-d’água e piscinas naturais, sempre com orientações ambientais. O acesso é organizado para reduzir a pressão sobre os ambientes sensíveis. Antes de viajar, é importante confirmar quais trajetos estão autorizados e as condições de visitação naquele período.

O que faz o rio continuar colorido nas próximas temporadas?

O segredo de sua aparência também explica sua fragilidade. A vegetação do leito precisa continuar saudável, e a experiência turística depende do respeito às áreas protegidas. Caminhar apenas pelos percursos permitidos e seguir as orientações locais ajuda a diminuir impactos sobre as partes mais delicadas do ecossistema.

Esse rio colombiano não é artificialmente tingido, mas um encontro entre água, rocha, luz e vida vegetal. A intensidade das cores pode mudar de uma estação para outra, enquanto a proteção da planta oferece a melhor chance de preservar o fenômeno para as próximas temporadas.