Praias de areia clara, rios e manguezais fazem parte da rotina de Porto de Pedras, no litoral norte de Alagoas. Na lista Bandeira Azul de 2026/2027, Patacho e Laje aparecem entre as praias reconhecidas. Pelo rio Tatuamunha, os passeios de jangada também mostram o trabalho de proteção ao peixe-boi-marinho.

Onde fica Porto de Pedras e como é a cidade?

Porto de Pedras fica no litoral norte de Alagoas, entre praias, rios e áreas de mangue. O município integra a Rota Ecológica dos Milagres, faixa costeira que também passa por Passo de Camaragibe e São Miguel dos Milagres. Ali, o movimento das marés faz parte da rotina.

A cidade reúne comunidades de pescadores, hospedagens, pequenos comércios e áreas naturais visitadas por turistas. A posição entre o Rio Manguaba e o mar ajuda a explicar sua ligação com as embarcações. O visitante encontra mais do que uma única praia famosa ao percorrer a região.

Praia do Patacho, no litoral norte de Alagoas // Créditos: depositphotos.com / Cristian_Lourenco

O passado aparece entre o centro e o antigo porto

O próprio nome da cidade lembra a paisagem da costa. Segundo a Secretaria de Cultura de Alagoas, o povoado também foi chamado Porto Real e Águas Belas. Em 1633, durante os conflitos com os holandeses, embarcações foram destruídas e o povoado sofreu um incêndio.

Em 1815, a localidade foi elevada à categoria de vila, separando-se de Porto Calvo. A formação administrativa passou por outras mudanças até virar município em 1921. Esse passado ajuda a entender por que o porto, as ruas do centro e as ligações por água fazem parte de sua identidade.

Por que duas praias receberam o selo Bandeira Azul?

Na relação da temporada 2026/2027, o programa Bandeira Azul Brasil inclui as praias do Patacho e da Laje, ambas em Porto de Pedras. O reconhecimento envolve critérios de qualidade da água, segurança, gestão ambiental e educação, sujeitos a acompanhamento.

O Patacho é conhecido por coqueiros e águas claras; a Laje também reúne mar tranquilo e paisagem costeira. As duas fazem parte do município, mas têm acessos e condições próprios. A maré pode alterar bastante a aparência da faixa de areia e a possibilidade de visitar piscinas naturais.

Praia do Patacho, no litoral norte de Alagoas // Créditos: depositphotos.com / Cristian_Lourenco

O rio Tatuamunha liga natureza e trabalho local

O peixe-boi-marinho é um dos animais protegidos na região. No rio Tatuamunha, o passeio para observação ocorre em jangadas e integra uma atividade de turismo comunitário. O ICMBio orienta a visitação na Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais.

O objetivo da visita é observar o ambiente sem interferir na vida dos animais. Respeitar distância e orientações faz diferença em um lugar onde turismo e conservação convivem. Os manguezais também precisam de cuidado, pois servem de abrigo para diferentes espécies e ajudam a sustentar atividades locais.

As praias e as vilas compõem um roteiro maior

Quem passa alguns dias em Porto de Pedras pode combinar a orla, o centro e o estuário. O farol da cidade é um dos pontos conhecidos, enquanto a travessia sobre o Rio Manguaba liga a região a Japaratinga. É melhor conferir o funcionamento da balsa antes de sair.

Os lugares mais conhecidos ajudam a organizar um roteiro sem pressa:

Patacho: praia de coqueiros e águas claras, com piscinas que dependem da maré.

praia de coqueiros e águas claras, com piscinas que dependem da maré. Laje: outra faixa de areia do município incluída na lista Bandeira Azul.

outra faixa de areia do município incluída na lista Bandeira Azul. Tatuamunha: rio e manguezais onde ocorre a visita para observar peixes-bois.

rio e manguezais onde ocorre a visita para observar peixes-bois. Centro: ruas, comércio e pontos ligados à história do antigo povoado.

A localização de Porto de Pedras permite conhecer também outras cidades da costa. A vizinha São Miguel dos Milagres fica na mesma rota turística, mas é outro município. Cada destino merece tempo para observar suas praias e seu modo de vida.

Quem deseja conhecer as praias paradisíacas de Alagoas, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Esse Mundo É Nosso, que conta com mais de 36 mil visualizações, onde Rafa e Adolfo mostram as belezas da Praia do Patacho, em Porto de Pedras, incluindo suas piscinas naturais, passeios de buggy, hospedagens e as paisagens da Rota Ecológica dos Milagres:

Quando visitar Porto de Pedras e como chegar?

Para conhecer as piscinas naturais, vale consultar a tábua de marés antes da viagem. A maré baixa favorece a observação dos recifes, mas as condições de segurança e o acesso devem ser confirmados com os responsáveis pelos passeios. Chuvas e vento também podem mudar a programação.

O acesso por terra pode ser feito a partir de Maceió, seguindo em direção ao litoral norte. Quem chega por Japaratinga deve considerar a travessia do Rio Manguaba. Uma visita equilibrada combina praias, história e proteção ambiental, sem tentar resumir Porto de Pedras a uma única paisagem.