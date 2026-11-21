Os rios de água transparente atraem visitantes de muitas regiões, mas Bonito oferece mais que passeios de flutuação. No interior de Mato Grosso do Sul, a cidade reúne grutas, trilhas, comércio e uma forma de organizar o turismo que limita o número de pessoas nos atrativos e exige reservas antecipadas.

Por que Bonito se tornou um destino tão procurado?

O município fica perto da Serra da Bodoquena, região de nascentes, rios e cavernas. A água clara permite observar peixes e plantas durante os passeios. Fora dos atrativos, o centro de Bonito concentra pousadas, restaurantes e agências que organizam a programação dos visitantes.

A Secretaria Municipal de Turismo descreve a cidade como um destino de pouco mais de 22 mil moradores. O movimento turístico traz serviços ao comércio, mas também exige cuidado para que as visitas não desgastem rios, trilhas e cavernas usados por diferentes gerações.

A transparência da água permite observar peixes e plantas aquáticas durante o percurso – Créditos: depositphotos.com / vbacarin

A transparência dos rios ajuda a explicar a fama da cidade

Quem entra nos rios da região encontra peixes nadando entre pedras e plantas aquáticas. A flutuação com máscara e colete permite acompanhar esse cenário sem mergulho profundo. O passeio ocorre em locais determinados, com orientações para evitar o contato direto com o fundo.

Bonito também tem balneários de água doce, cachoeiras e cavernas que não dependem de flutuação. Na região de Bonito, os relevos e cursos de água formam paisagens variadas, por isso os visitantes podem alternar passeios tranquilos e atividades mais longas.

Como funcionam as reservas dos passeios em Bonito?

Desde 1995, a cidade usa o sistema chamado voucher único para registrar visitas aos atrativos. As vagas são limitadas e a compra costuma passar por agências de turismo. Assim, quem chega sem planejamento pode não encontrar horários para os passeios mais procurados.

Antes de sair do hotel, vale conferir três pontos simples:

Reserva: confirmar data, horário e ponto de encontro do passeio.

confirmar data, horário e ponto de encontro do passeio. Equipamento: perguntar se colete, máscara ou calçado estão incluídos.

perguntar se colete, máscara ou calçado estão incluídos. Condições: verificar previsão do tempo e eventuais restrições de acesso.

Esse modelo não significa que toda área natural esteja aberta a qualquer hora. Condições de chuva, capacidade de visitação e regras de conservação podem mudar a programação. Também é importante conferir a dificuldade física de cada atividade antes de escolher um roteiro para crianças ou idosos.

O município vai além das águas claras

Na paisagem de Bonito aparecem campos, matas, morros e estradas rurais. A Gruta do Lago Azul é conhecida pelo lago subterrâneo, enquanto outros passeios valorizam cachoeiras e trilhas. Mesmo quem não deseja entrar na água encontra opções de contemplação e caminhadas com diferentes níveis de esforço.

Parte dessa natureza está ligada ao Parque Nacional da Serra da Bodoquena, administrado pelo ICMBio. O parque abrange Bonito e outros municípios. Nas áreas com visitação autorizada, é necessário seguir as regras do órgão, incluindo a presença de condutores credenciados quando exigida.

Quem deseja conhecer as belezas de Mato Grosso do Sul, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Trip Partiu, que conta com mais de 182 mil visualizações, onde as apresentadoras mostram um roteiro completo por Bonito, com dicas de passeios, rios de águas cristalinas, grutas e preços para aproveitar um dos destinos de natureza mais famosos do Brasil:

O centro oferece refeições e serviços depois dos passeios

Ao fim do dia, a programação sai dos rios e volta para as ruas da cidade. Restaurantes, cafés e lojas recebem os turistas que retornam dos atrativos. É também o momento de organizar transporte, confirmar a próxima reserva e verificar se o passeio começa cedo.

O centro permite conhecer um lado menos fotografado de Bonito: o dos trabalhadores que recebem visitantes, das famílias que vivem no município e dos serviços cotidianos. Gastronomia regional e pequenos negócios fazem parte da experiência, sem depender de um único rio ou caverna.

Quando visitar e como organizar a viagem?

O período de menos chuva costuma favorecer a visibilidade nos rios, enquanto a época chuvosa pode alterar a força das cachoeiras e a condição das trilhas. Não existe um mês perfeito para todos os passeios. A melhor escolha depende do que cada pessoa pretende fazer.

É prudente reservar os atrativos antes de viajar e deixar tempo para deslocamentos entre eles. Bonito merece ser vista como cidade e região de natureza, com passeios distribuídos pelo entorno. A viagem funciona melhor quando respeita os limites dos locais e não tenta visitar tudo de uma vez.