Jericoacoara, no Ceará, é uma vila turística de ruas de areia cercada por dunas e vegetação costeira. A praia voltada para o poente permite acompanhar o pôr do sol sobre o mar. Pousadas e restaurantes recebem visitantes, enquanto os passeios alcançam lagoas, manguezais e outras paisagens protegidas da região.

Jericoacoara fica entre o mar e as dunas

A vila de Jericoacoara pertence ao município de Jijoca de Jericoacoara. O núcleo turístico fica junto a uma enseada, cercado por paisagens de areia e vegetação costeira. Caminhar pelas ruas e chegar à praia fazem parte da experiência, sem precisar escolher um cartão-postal como destino único.

O ICMBio explica a posição da vila: a praia está voltada para o oeste, permitindo observar o sol descendo na direção do mar. O cenário também muda com o vento, que movimenta as dunas e marca boa parte do ano.

Jericoacoara encanta com dunas douradas e mar cristalino no Ceará // Créditos: depositphotos.com / xura

Como é o caminho até a vila cearense?

Quem sai de Fortaleza encontra primeiro a sede municipal de Jijoca de Jericoacoara. O trajeto descrito pelo ICMBio segue pela CE-085 e depois por um trecho sem pavimentação até a vila. O acesso exige planejamento, principalmente para quem chega com malas ou pretende dirigir.

O órgão federal registra cerca de 294 quilômetros entre Fortaleza e a sede de Jijoca, seguidos de aproximadamente 20 quilômetros até a vila. O trecho final exige atenção ao transporte em terreno arenoso. As condições de acesso e as regras de circulação devem ser conferidas antes da saída.

O parque nacional faz parte da paisagem local

O Parque Nacional de Jericoacoara protege cerca de 8.850 hectares, incluindo campos de dunas, ambientes costeiros e uma faixa de mar. A vila está envolvida pelos limites dessa área protegida. Por isso, o movimento turístico convive com cuidados necessários à conservação da natureza.

Os principais passeios não ficam todos no mesmo ponto:

Praia da vila: faixa de areia voltada para o poente.

faixa de areia voltada para o poente. Duna do Pôr do Sol: parte do cenário de dunas móveis do parque.

parte do cenário de dunas móveis do parque. Serrote: elevação rochosa com caminhos e vista do litoral.

elevação rochosa com caminhos e vista do litoral. Pedra Furada: arco natural de rocha fora das ruas centrais.

arco natural de rocha fora das ruas centrais. Lagoas de Jijoca: passeios no entorno, com deslocamento a partir da vila.

A Pedra Furada é uma atração conhecida, mas está longe de contar toda a história de Jericoacoara. O manguezal do Guriú e as lagoas do entorno ampliam as opções. Alguns passeios pedem transporte local; outros podem começar com uma caminhada.

Jericoacoara é joia nordestina com praias e paisagens únicas // Créditos: depositphotos.com / xura

O que diferencia Jericoacoara de outras praias?

Em Jericoacoara, o vento constante favorece esportes como kitesurfe e windsurfe durante parte do ano. Já as dunas e o pôr do sol atraem quem prefere observar a paisagem. A vila combina passeios ao ar livre com hospedagem e alimentação concentradas perto da praia.

A Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara apresenta diferentes atrativos do município, incluindo formações rochosas e áreas de natureza. A visita exige distinguir a vila dos pontos situados fora dela. Assim, o roteiro fica mais realista e evita a impressão de que tudo está a poucos passos.

Quem deseja descobrir os encantos do Ceará, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Fabi Cassol | Minha Praia Viajar, que conta com mais de 248 mil visualizações, onde Fabi Cassol mostra um roteiro completo por Jericoacoara, com dicas das melhores praias, lagoas, dunas, passeios e preços para aproveitar esse destino do litoral cearense:

Chuva e vento mudam o ritmo dos passeios

Segundo o ICMBio, a fase mais chuvosa costuma ocorrer de fevereiro a maio. No restante do ano, dias ensolarados e ventos frequentes são mais comuns. Essa diferença pesa na escolha dos passeios, especialmente quando a programação inclui praia, dunas e deslocamentos por caminhos de areia.

O sol forte exige água, proteção solar e pausas. Também vale confirmar com operadores locais as condições de transporte e as regras da área protegida. Para quem viaja com crianças ou pessoas com mobilidade reduzida, o acesso em terreno arenoso merece atenção antes de reservar passeios longos.

Como aproveitar mais de um lado da vila?

Quem passa alguns dias pode alternar a praia principal com dunas, Serrote e lagoas do entorno. A história de Jericoacoara registra a antiga comunidade de pescadores, antes da expansão turística. As visitas mais distantes pedem transporte planejado e tempo suficiente para voltar à vila.

O Ceará também tem paisagens de falésias, como em Canoa Quebrada, mas Jericoacoara tem outra formação costeira. Na vila, o encontro entre dunas, ruas de areia, mar e turismo explica o destino inteiro, sem depender de uma fotografia específica da Pedra Furada.