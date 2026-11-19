Nas montanhas do sul de Minas, Córrego do Bom Jesus combina estradas rurais, cachoeiras e a Pedra de São Domingos, a 2.050 metros. O município entrou numa seleção de destinos em alta para 2025 e atrai visitantes interessados nas paisagens da Mantiqueira, no ecoturismo e na tranquilidade do interior.

Onde fica Córrego do Bom Jesus?

A cidade está no sul de Minas Gerais, em meio às montanhas da Serra da Mantiqueira. Apesar do jeito de vilarejo, é um município próprio, e não um bairro de Monte Verde. Fica próximo de Cambuí, com acessos rodoviários que ligam a região ao estado de São Paulo.

O relevo ajuda a explicar as paisagens abertas e o clima de altitude. Antes de partir, vale conferir as condições das estradas de acesso e das vias rurais. A página de Córrego do Bom Jesus oferece uma referência básica para localizar o município.

A paisagem de serra chama atenção de quem busca natureza, trilhas e um clima mais tranquilo – Foto: HVL / Wikimedia Commons / CC BY 4.0

Por que a cidade entrou na lista de tendências para 2025?

A Booking.com incluiu o município entre cinco destinos brasileiros em alta para 2025, com base no crescimento das reservas. Não foi uma eleição de cidade mais bonita, nem uma classificação permanente. A seleção chamou atenção para natureza e descanso longe dos grandes centros.

Na apresentação da lista, a plataforma destacou a Pedra de São Domingos, as trilhas e a Cachoeira Três Irmãos. O reconhecimento pode ajudar viajantes a descobrir um destino menor, mas não significa que todas as atrações tenham acesso livre, sinalização completa ou a mesma estrutura durante o ano inteiro.

A história da cidade começou ao redor de uma capela

O povoado nasceu quando Joaquim Bueno de Morais e sua esposa doaram um terreno para construir uma capela em 1865. A formação do núcleo religioso ajuda a entender por que a igreja ainda ocupa espaço importante na vida local. A imagem do padroeiro chegou de Portugal em 1873.

Segundo a história oficial do município, a emancipação veio em 1953, quando o antigo nome Bom Jesus do Córrego foi substituído por Córrego do Bom Jesus. O centro preserva essa ligação entre a formação da cidade, os moradores e as tradições religiosas.

Quais passeios mostram melhor a paisagem da Mantiqueira?

A região oferece mirantes e cachoeiras em um roteiro que costuma depender de carro e de boas condições do tempo. O principal cartão-postal é a Pedra de São Domingos, que alcança 2.050 metros de altitude, segundo a prefeitura. A subida e a visita exigem planejamento adequado.

Alguns pontos permitem combinar natureza e vida local na mesma viagem:

Pedra de São Domingos: vista ampla das montanhas, com acesso sujeito ao tempo.

vista ampla das montanhas, com acesso sujeito ao tempo. Cachoeira Três Irmãos: atrativo natural citado pela plataforma de reservas.

atrativo natural citado pela plataforma de reservas. Centro da cidade: igreja, praça e marcas da formação do povoado.

igreja, praça e marcas da formação do povoado. Caminhos rurais: paisagens de sítios, montanhas e pequenas propriedades.

É importante confirmar o estado das trilhas com informações locais antes de visitar cachoeiras ou partes altas. Neblina, chuva e terrenos escorregadios podem mudar a experiência. Quem não deseja caminhadas longas também encontra no centro um passeio ligado à cultura e ao cotidiano do município.

Planejamento entre trilhas e a vida do centro

Uma boa viagem começa pela escolha entre passeios de montanha e atividades mais tranquilas. Para os pontos afastados, convém consultar as rotas com a hospedagem e verificar se há necessidade de guia. No inverno, roupas quentes são úteis, sobretudo nas primeiras horas do dia e nos mirantes.

Os caminhos da Mantiqueira permitem combinar essa visita com outros municípios da região, mas cada deslocamento ocupa parte do dia. Vale reservar espaço para a culinária mineira, as pequenas conversas no comércio e a observação da paisagem, sem transformar todas as horas em uma corrida por atrações.

Quem quer conhecer a região em vídeo pode ver o roteiro sobre Córrego do Bom Jesus divulgado pelo canal Pegamos Uma Estrada:

O charme de Córrego além da lista de tendências

O destaque da cidade está na soma de altitude, vida rural e história. São elementos simples, mas marcantes para quem prefere passeios menos apressados. A referência de 2025 da Booking.com ajuda a explicar a visibilidade recente, enquanto a paisagem e a comunidade existem muito antes dessa lista.

Para aproveitar, o melhor é confirmar horários, acessos e previsão do tempo perto da data da viagem. Entre a praça, as cachoeiras e a Pedra de São Domingos, Córrego do Bom Jesus oferece um roteiro de serra que pede mais atenção ao caminho do que pressa para chegar.