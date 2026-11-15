Em Sabará, a apenas 23 km de Belo Horizonte, uma igreja chama atenção justamente por nunca ter ficado pronta. Suas enormes paredes de pedra cercam uma capela mais antiga, preservada dentro da construção interrompida. Conhecida como Igreja do Rosário dos Pretos, ela guarda a história de uma comunidade negra que tentou erguer seu próprio templo durante o período da mineração de ouro.

Por que a Igreja do Rosário de Sabará ficou inacabada?

A construção foi organizada pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos da Barra do Sabará, ligada à vida religiosa da população negra. O grupo começou com uma capela menor e planejou erguer um templo maior, mas as obras avançaram durante décadas sem serem concluídas.

A Prefeitura de Sabará informa que o projeto começou no século 18 e sofreu com a decadência das minas de ouro. A interrupção definitiva é associada ao período da Abolição da Escravatura, em 1888, quando as condições sociais e econômicas mudaram.

A presença de uma capela antiga dentro da igreja revela diferentes momentos da ocupação local – Foto: GMVR92 / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Uma pequena capela sobrevive dentro das grandes paredes

O aspecto mais curioso do conjunto é a capela de taipa e madeira conservada dentro das estruturas de pedra. As paredes maiores pertencem a uma ampliação iniciada depois, quando a irmandade buscou um espaço mais amplo para reuniões e celebrações religiosas.

A história da Igreja do Rosário dos Pretos registra a antiga capela ligada à fundação da irmandade, em 1713. A nova construção não apagou completamente a anterior, deixando duas etapas da arquitetura colonial visíveis no mesmo local.

O que as paredes mostram sobre a construção colonial?

A estrutura exposta permite reconhecer a passagem de técnicas de terra e madeira para a alvenaria de pedra. Como a obra ficou sem os acabamentos planejados, parte das soluções utilizadas pelos construtores permaneceu aparente para pesquisadores e visitantes.

Os elementos do conjunto ajudam a observar diferentes momentos de sua história:

Capela interna: guarda formas de construção mais antigas, com madeira e terra.

guarda formas de construção mais antigas, com madeira e terra. Paredes externas: mostram a ampliação em pedra que não chegou ao acabamento previsto.

mostram a ampliação em pedra que não chegou ao acabamento previsto. Áreas de culto: revelam adaptações feitas enquanto o templo continuava em uso.

revelam adaptações feitas enquanto o templo continuava em uso. Obras interrompidas: indicam dificuldades para manter um projeto longo e caro.

indicam dificuldades para manter um projeto longo e caro. Proteção patrimonial: permite estudar uma construção que não foi concluída.

A igreja não deve ser vista apenas como uma ruína. A sobreposição de materiais ajuda a compreender trabalho, fé e decisões coletivas em Sabará. A construção preservada fornece informações que edifícios inteiramente reformados poderiam esconder sob reboco e outros acabamentos.

A irmandade negra deixou uma marca duradoura na cidade

No período colonial, irmandades religiosas reuniam pessoas com devoções comuns e participavam da organização de celebrações e templos. A iniciativa do Rosário dos Pretos mostra a presença ativa da população negra na construção dos espaços de fé, mesmo sob condições de escravidão e desigualdade.

O templo foi erguido em uma cidade ligada à mineração, mas sua história não se resume à riqueza do ouro. A persistência do projeto mostra a importância da vida comunitária e das formas de organização religiosa construídas por pessoas que enfrentavam limites impostos pela sociedade colonial.

O templo chama atenção por uma característica pouco comum entre as construções históricas da região – Foto: Wladmiraaraujo / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Pesquisadores estudam as técnicas da igreja inacabada

Um estudo de 2016, de André Guilherme Dornelles Dangelo e Vanessa Borges Brasileiro, disponível no repositório da Universidade Federal de Minas Gerais, analisa a Igreja do Rosário e outro templo histórico da região para entender o uso de estruturas mistas.

Os autores observam que obras de cidades menores combinavam técnicas tradicionais com soluções de pedra e cal difundidas na segunda metade do século 18. O edifício inacabado de Sabará ajuda a visualizar essa transição, justamente porque partes da construção ficaram expostas.

Como conhecer esse patrimônio no centro de Sabará?

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos fica no centro histórico, na região da Praça Delfim Moreira. Antes da visita, vale consultar os canais municipais para saber se há acesso autorizado e quais áreas estão disponíveis, já que estruturas históricas exigem conservação.

Em Sabará, a igreja inacabada mostra que o patrimônio não depende de paredes prontas ou altares luxuosos. A combinação de capela antiga, ampliação interrompida e memória da irmandade negra mantém viva uma parte importante da história mineira, feita também de trabalho coletivo e resistência.