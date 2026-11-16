Em Monte Verde, Minas Gerais, uma chocolateria fundada em 1978 criou doces que combinam bolacha, doce de leite e cobertura de chocolate. A Gressoney integra a tradição gastronômica da vila mineira e mostra como produtos feitos no comércio local podem ganhar nome próprio e permanecer conhecidos por décadas.

Como começou a fabricação de chocolates em Monte Verde?

A Gressoney Chocolates foi fundada em 1978, segundo o portal de turismo da vila. O estabelecimento surgiu antes de Monte Verde alcançar a projeção turística atual. Sua produção ficou associada a doces artesanais com receitas próprias, além de chocolates vendidos na avenida principal.

A marca aparece no cadastro oficial do Portal de Monte Verde, que descreve a fábrica e o café. O registro ajuda a separar o que é tradição comprovada de histórias repetidas sem fonte, como supostas receitas trazidas diretamente da Europa ou segredos de fabricação nunca documentados.

Monte Verde é um pedaço da Europa em solo mineiro // Créditos: depositphotos.com / pajunior1979

Os doces misturam bolacha, recheio e cobertura

O Prímula reúne duas bolachinhas recheadas com doce de leite e recebe cobertura de chocolate. Já o Mordisco combina uma bolacha especial e uma porção generosa de doce de leite. São preparos simples de descrever, mas cada produto possui forma própria.

Outra especialidade citada pelo portal é o marzipan, doce feito com massa de amêndoas e coberto com chocolate. Os três produtos aparecem na apresentação do estabelecimento. Isso não significa que toda receita da loja siga a mesma composição ou que ingredientes nunca sejam modificados.

Quais sabores ajudam a identificar a fábrica?

Os produtos registrados pelo comércio local têm nomes próprios, o que facilita reconhecer a produção da casa. A escolha envolve mais que uma barra comum: são doces montados em camadas, com texturas de bolacha, recheio macio e cobertura que protege o conjunto.

Os preparos divulgados pela fábrica incluem:

Prímula: duas bolachas especiais, doce de leite e cobertura de chocolate.

duas bolachas especiais, doce de leite e cobertura de chocolate. Mordisco: uma bolacha, doce de leite e chocolate por cima.

uma bolacha, doce de leite e chocolate por cima. Marzipan: massa de amêndoas preparada como doce coberto de chocolate.

massa de amêndoas preparada como doce coberto de chocolate. Sopa de morango: sobremesa apontada como um clássico do estabelecimento.

sobremesa apontada como um clássico do estabelecimento. Outros chocolates: opções variadas vendidas no balcão da chocolateria.

A combinação dos ingredientes é parte de uma identidade gastronômica, mas o sabor depende das preferências individuais. Antes de comprar para alguém com restrição alimentar, vale consultar os ingredientes atuais e os possíveis alergênicos, especialmente leite, trigo e amêndoas.

Quem deseja conhecer os encantos da Serra da Mantiqueira, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Casal Alencar, que conta com mais de 99 mil visualizações, onde os apresentadores mostram um roteiro completo de três dias por Monte Verde, em Minas Gerais, com dicas de passeios, restaurantes, hospedagens e atrações desse famoso destino de montanha:

O chocolate ganhou espaço no passeio pelo distrito

O distrito de Monte Verde pertence a Camanducaia, na Serra da Mantiqueira. O passeio pela vila costuma reunir hospedagem, caminhada e alimentação. Nesse contexto, pequenas fábricas e confeitarias fazem parte da experiência, sem depender somente da época de frio intenso.

O portal municipal de turismo apresenta chocolates locais entre os atrativos gastronômicos da região. O destaque ajuda a explicar a presença das lojas no centro comercial. Ainda assim, uma visita não precisa incluir degustação paga, e preços e horários mudam conforme o estabelecimento.

Monte Verde encanta com clima frio e charme da Suíça Mineira // Créditos: depositphotos.com / cesarvr

Como o roteiro do chocolate muda conforme a época?

Durante a Páscoa, a produção de ovos e doces ganha espaço nas vitrines. Uma publicação do portal de Monte Verde identificou a Gressoney entre as paradas de um roteiro do chocolate, citando a Prímula, o Mordisco e a massa de amêndoas como especialidades.

Fora dos feriados, a visita continua ligada ao comércio da avenida, mas promoções, estoque e atendimento não devem ser presumidos. Para escolher o passeio, é melhor confirmar funcionamento e produtos disponíveis diretamente no local, especialmente em dias de grande movimento turístico.

A tradição permanece ligada às receitas e à vila

A chocolateria fica na Avenida Monte Verde, 636, endereço informado pelo portal da vila. Sua trajetória mostra como uma produção iniciada em 1978 passou a integrar a memória comercial de um distrito que também recebe visitantes por suas trilhas e paisagem.

Os doces de bolacha, doce de leite e chocolate oferecem uma entrada concreta para conhecer essa história. A experiência não depende de imaginar uma receita secreta: basta reconhecer nomes, ingredientes e origem documentada. É essa combinação que torna a fábrica um assunto próprio dentro da gastronomia local.