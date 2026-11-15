Em Maracajaú, no litoral do Rio Grande do Norte, as águas cristalinas dos parrachos escondem um mundo de corais e peixes que atrai visitantes durante o ano. Mas esse cenário exige cuidados: os recifes são seres vivos, e um simples toque pode causar danos. Por isso, a região é protegida desde 2001 e conta com regras para passeios de barco e mergulho.

Por que os recifes de Maracajaú precisam de proteção?

Os parrachos de Maracajaú ficam no litoral de Maxaranguape, dentro da Área de Proteção Ambiental dos Recifes de Corais, conhecida como APARC. Criada em 2001, ela também alcança os municípios de Rio do Fogo e Touros, protegendo formações marinhas rasas.

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro descreve os parrachos como formações biológicas que surgem em manchas sobre o fundo arenoso. Na estrutura dos recifes de coral, pequenos animais participam da formação do habitat de peixes e outros organismos marinhos.

Maracajaú brilha como um santuário de preservação ambiental que atrai visitantes do mundo todo em busca de snorkeling e mergulho – Créditos: depositphotos.com / mrmello63@gmail.com

A maré muda o passeio e a segurança do mergulho

A aparência de piscina não significa que o mar aberto seja sempre tranquilo. Marés, vento e ondas mudam a visibilidade, a profundidade e a dificuldade do passeio. Por isso, a saída precisa considerar as condições do dia, e não apenas fotografias de divulgação.

A visita costuma envolver transporte por embarcação e observação subaquática, conforme o serviço contratado. Antes do embarque, verifique se a operação está autorizada, quais equipamentos são oferecidos e como funciona o acompanhamento. Crianças e pessoas sem prática exigem orientação ainda mais cuidadosa.

O que nunca fazer ao entrar na água?

Os corais são seres vivos, mesmo quando parecem pedras. Encostar, pisar ou apoiar equipamentos pode danificar suas partes frágeis. A regra prática é observar sem modificar o lugar, manter distância dos animais e não buscar fotografias que dependam de tocar o fundo.

Para reduzir os impactos, vale seguir estes cuidados durante a visita aos recifes:

Não pisar: mantenha os pés longe das formações, mesmo quando estão perto da superfície.

mantenha os pés longe das formações, mesmo quando estão perto da superfície. Não tocar: evite segurar corais, estrelas-do-mar, peixes ou outros animais.

evite segurar corais, estrelas-do-mar, peixes ou outros animais. Não alimentar: oferecer comida altera o comportamento dos animais e a água.

oferecer comida altera o comportamento dos animais e a água. Não recolher: conchas, fragmentos e organismos devem permanecer no ambiente.

conchas, fragmentos e organismos devem permanecer no ambiente. Não deixar lixo: leve de volta embalagens e qualquer material usado no passeio.

O mergulho responsável evita danos que não aparecem de imediato. Um contato rápido com o coral pode quebrar estruturas formadas lentamente, enquanto alimentos e resíduos mudam o ambiente. O ideal é manter o corpo e os objetos afastados do fundo durante toda a observação.

A visitação depende de fiscalização e autorização

A APARC não é uma praia livre de regras só porque oferece lazer. A visitação comercial depende de cadastro e autorização ambiental, além de procedimentos para embarcações e locais de parada. As exigências devem ser confirmadas com o órgão competente antes de contratar o serviço.

Um edital municipal de 2026, relativo aos parrachos de Touros, reforça que o cadastro local não substitui a autorização estadual. Embora trate de outro trecho da área protegida, demonstra a importância do controle formal em toda a região.

Quem deseja conhecer as belezas do Rio Grande do Norte, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Partiu de Férias, que conta com mais de 18 mil visualizações, onde Anderson Omena mostra as atrações de Maracajaú, incluindo os famosos parrachos, mergulhos em águas cristalinas, passeios de quadriciclo pelas dunas e dicas para aproveitar esse paraíso do litoral potiguar:

O turismo pode ajudar a conservar a vida marinha

O passeio responsável movimenta serviços de barcos, alimentação e orientação turística, sem precisar retirar animais do mar. Essa atividade depende da saúde dos recifes: água clara e fauna diversificada fazem parte da experiência que atrai visitantes ao litoral potiguar.

O catálogo oficial da unidade de conservação registra que o turismo é especialmente intenso em Maracajaú. A presença constante de pessoas torna a educação ambiental e a fiscalização necessárias para equilibrar renda local e proteção da natureza.

Como planejar a visita sem prejudicar os parrachos?

Antes de reservar, confirme a tábua de marés, a previsão do tempo e a situação do acesso no período desejado. Pergunte ao operador sobre licenças, coletes, instruções de segurança e regras ambientais. Uma excursão pode ser suspensa quando houver riscos ou restrições oficiais.

Quem visita Maracajaú deve observar o recife como um ambiente vivo, não como cenário disponível para qualquer atividade. Respeitar a distância dos corais e a orientação dos condutores permite aproveitar as piscinas naturais sem comprometer a biodiversidade protegida para os próximos visitantes.