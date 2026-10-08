EM FOCO Resumo da matéria 01 Piscinas naturais Os recifes formam piscinas rasas na maré baixa e transformaram esse trecho de Ipojuca no principal cartão-postal do destino. 02 Praia premiada Porto de Galinhas acumulou dez títulos consecutivos de melhor praia do Brasil em votação da revista Viagem e Turismo. 03 Jangadas e vila Passeios de jangada, esculturas de galinhas e comércio concentrado no centro criam uma identidade turística própria.

Porto de Galinhas reúne uma vila movimentada e piscinas naturais que aparecem quando a maré baixa entre os recifes. A Porto de Galinhas, em Ipojuca, soma um histórico de premiações nacionais, jangadas tradicionais e águas mornas, enquanto a maré baixa define o melhor momento para ver seu cartão-postal mais famoso.

Por que Porto de Galinhas ficou conhecida pelas piscinas naturais?

Os recifes próximos da costa funcionam como barreiras quando a maré recua. A água fica represada em trechos rasos e transparentes, formando as piscinas naturais de Porto de Galinhas, onde a visibilidade e a presença de peixes criaram a imagem mais conhecida da vila pernambucana.

O efeito depende diretamente do nível do mar. Por isso, consultar a tábua de marés é mais útil do que escolher apenas uma hora fixa. Na maré baixa, os recifes aparecem com mais clareza e os passeios de jangada conseguem aproximar visitantes das áreas autorizadas de visitação.

Porto de Galinhas parece um quadro vivo com suas águas cristalinas – Créditos: depositphotos.com / Cristian_Lourenco

De onde vem o reconhecimento de melhor praia do Brasil?

O título mais repetido está ligado à revista Viagem e Turismo, cujos leitores escolheram Porto de Galinhas como melhor praia brasileira por dez edições consecutivas. A sequência ajudou a transformar uma vila já conhecida no Nordeste em marca turística com alcance nacional e grande procura durante todo o ano.

A própria prefeitura registra que o destino foi escolhido diversas vezes como Melhor Praia do Brasil. O reconhecimento não elimina mudanças de critérios entre premiações diferentes, mas ajuda a explicar por que Porto de Galinhas consolidou uma reputação que combina beleza natural, infraestrutura, acesso e variedade de passeios.

O que existe para fazer além do passeio de jangada?

Porto de Galinhas funciona como ponto de partida para praias com perfis diferentes. Muro Alto tem águas protegidas por recifes, Maracaípe é associada ao surfe e ao encontro do rio com o mar, enquanto o centro da vila concentra restaurantes, artesanato, comércio e as esculturas de galinhas.

O roteiro também pode incluir mergulho, caminhada pela orla e atividades em áreas próximas. A variedade reduz a dependência de um único passeio e ajuda quando a maré não está ideal para as piscinas naturais, permitindo reorganizar o dia sem perder completamente a experiência no litoral pernambucano.

A seguir listamos 4 paradas do roteiro que ajudam a montar um dia variado sem depender apenas das piscinas naturais:

Piscinas naturais: aparecem melhor na maré baixa, quando os recifes ficam mais evidentes perto da costa.

aparecem melhor na maré baixa, quando os recifes ficam mais evidentes perto da costa. Muro Alto: praia próxima com barreira de recifes e trechos de água mais protegida.

praia próxima com barreira de recifes e trechos de água mais protegida. Maracaípe: combina ondas, surfe e encontro do rio com o mar em outro ritmo de passeio.

combina ondas, surfe e encontro do rio com o mar em outro ritmo de passeio. Centro da vila: reúne restaurantes, lojas, artesanato e as conhecidas esculturas coloridas de galinhas.

Quem quer descobrir as melhores dicas de Porto de Galinhas, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Fabi Cassol | Minha Praia Viajar, que conta com mais de 317 mil visualizações, onde Fabi Cassol mostra um roteiro completo de o que fazer, como economizar e as melhores praias em Ipojuca:

Leia também: A praia onde a maré baixa revela piscinas naturais entre recifes de coral e transforma o litoral em um enorme aquário a céu aberto

Como a proteção dos recifes interfere na visita?

A região faz parte da APA Costa dos Corais, unidade federal que organiza pesquisa, proteção e visitação. Esse contexto mostra que os recifes não são apenas cenário turístico, mas estruturas naturais sensíveis que exigem regras de uso.

Na prática, o visitante encontra áreas e prestadores autorizados, além de orientações que mudam conforme o manejo local. Respeitar zonas de visitação, evitar pisar em formações frágeis e seguir instruções dos condutores ajuda a conservar justamente o ambiente que sustenta as piscinas naturais e a biodiversidade marinha.

A seguir listamos 3 paradas de Porto de Galinhas que mudam de acordo com a maré e com o tipo de experiência procurada:

DADOS EM FOCO Porto de Galinhas na prática Comparação entre atração, melhor condição e experiência em Porto de Galinhas Parada Melhor condição Experiência Piscinas naturais Maré baixa Jangada e observação dos recifes Muro Alto Dia de praia Águas protegidas pelos recifes Maracaípe Fim de tarde Surfe e encontro do rio com o mar

Qual é a melhor forma de planejar um dia em Porto de Galinhas?

O primeiro passo é organizar o horário pela maré baixa. Se ela ocorrer pela manhã, as piscinas podem abrir o dia; se vier mais tarde, o centro, Muro Alto ou Maracaípe entram primeiro. Essa sequência simples evita chegar aos recifes quando a água já cobriu o principal atrativo.

Porto de Galinhas combina premiações, piscinas naturais e cultura de praia em uma área compacta. A fama construída ao longo dos anos faz mais sentido quando o visitante percebe que jangadas, recifes e vila funcionam juntos, e que o melhor roteiro acompanha o ritmo do mar em vez de ignorá-lo.