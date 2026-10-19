São Miguel dos Milagres, no litoral norte de Alagoas, tem piscinas naturais formadas entre recifes quando a maré baixa. O município integra área de proteção ambiental, com regras para passeios. Antes de escolher uma jangada, é importante conferir a tábua de marés, o acesso permitido e as condições do dia.

Por que o mar forma piscinas naturais em Milagres?

As formações de recifes ficam próximas da costa e ajudam a criar áreas rasas de água relativamente calma. Quando o nível do mar diminui, surgem piscinas onde os visitantes podem observar o fundo com mais facilidade, desde que a visibilidade esteja boa.

O cenário muda com a maré, o vento e as chuvas. Uma manhã de água clara não garante a mesma aparência à tarde. Por isso, a visita precisa acompanhar a natureza e não apenas o horário habitual de saída dos passeios.

São Miguel dos Milagres oferece o cenário de um aquário natural a céu aberto com águas mornas e transparentes a cerca de 100 km de Maceió – Créditos: depositphotos.com / Cristian_Lourenco

A região está dentro de uma área marinha protegida

O litoral de São Miguel dos Milagres integra a Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais. O espaço é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, responsável por organizar o uso público e buscar proteção para os ambientes marinhos.

O ordenamento oficial da visitação informa que serviços turísticos precisam de autorização do órgão gestor, conforme as regras da unidade. Isso torna importante escolher operadores regularizados e respeitar as áreas de acesso delimitado, inclusive quando há maré favorável.

Quais praias fazem parte do passeio?

A Praia do Toque é conhecida pelo passeio de jangada para piscinas naturais na maré baixa. A praia que leva o nome do município também tem bancos de areia e saídas para a área dos recifes. Ambas aparecem nos roteiros turísticos locais.

As atrações ficam em trechos distintos do município e merecem atenção:

Praia do Toque: piscinas acessadas conforme as condições da maré.

piscinas acessadas conforme as condições da maré. Praia de São Miguel: bancos de areia e saídas de jangada.

bancos de areia e saídas de jangada. Porto da Rua: faixa de areia junto à área de serviços e comércio.

faixa de areia junto à área de serviços e comércio. Praia do Riacho: opção de caminhada e descanso na orla.

O guia turístico de Alagoas apresenta essas atrações e outras opções de passeio. Algumas piscinas ficam afastadas da faixa de areia, exigindo transporte autorizado. Não se deve caminhar sozinho até pontos desconhecidos durante a vazante, principalmente na mudança da maré.

São Miguel dos Milagres une o fenômeno da maré baixa que faz recifes de coral emergirem ao prestígio de formar dezenas de piscinas naturais – Créditos: depositphotos.com / Cristian_Lourenco

A maré define a melhor hora, não apenas a estação

A época com maior frequência de dias ensolarados pode ajudar na viagem, mas o passeio às piscinas depende da tábua de marés. Um período de chuva ou vento também altera as condições de navegação e a transparência da água.

Antes de reservar, confirme horário de embarque, duração e regras de acesso com prestadores autorizados. O mar avança novamente após a baixa-mar e pode cobrir partes rasas em pouco tempo. Operadores responsáveis ajustam a saída às condições locais.

Quem deseja conhecer as praias paradisíacas de Alagoas, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Rolê Família, que conta com mais de 143 mil visualizações, onde os apresentadores mostram um roteiro de quatro dias por São Miguel dos Milagres, com dicas de praias, piscinas naturais, passeios e hospedagens:

Como chegar e organizar o roteiro na Rota Ecológica?

São Miguel dos Milagres fica a cerca de 92 km da orla de Maceió, segundo informações do turismo estadual. O acesso rodoviário pode ser feito pela AL-101 Norte ou por rotas alternativas indicadas no planejamento da viagem, com tempo variável.

É um município de pequeno porte, com 8.482 habitantes no Censo 2022. A localização de São Miguel dos Milagres mostra sua posição na costa alagoana, entre outros destinos da chamada Rota Ecológica, onde praias e vilas ficam distribuídas ao longo da estrada.

As piscinas de corais exigem atenção à conservação

A experiência de observar peixes e recifes só continua possível com cuidado durante a visita. Evite pisar nos corais, retirar animais ou levar qualquer parte do ambiente para casa. As regras específicas devem ser confirmadas com o ICMBio e o condutor responsável.

As piscinas naturais de São Miguel dos Milagres dependem de condições que mudam a cada dia. Planejar a visita pela maré e respeitar a unidade de conservação permite aproveitar o litoral sem apresentar como garantidos a cor da água, a presença de animais ou o acesso a todos os trechos.