Em Marechal Deodoro, igrejas centenárias e ruas coloridas dividem espaço com paisagens de mar e lagoa. Primeira capital de Alagoas e terra natal do primeiro presidente do Brasil, a cidade fica perto de Maceió. Seu centro histórico, a Lagoa Manguaba e a Praia do Francês oferecem três passeios muito diferentes.

Onde fica Marechal Deodoro e como é a região?

O município fica no litoral de Alagoas e integra a região metropolitana de Maceió. O centro antigo cresceu junto à Lagoa Manguaba, enquanto a faixa voltada para o Atlântico reúne praias bastante procuradas por moradores e visitantes de outros estados.

Vale distinguir os dois cenários: o passeio pelas igrejas acontece na área histórica, e o dia de praia leva a outro trecho do município. A página de Marechal Deodoro ajuda a situar essa cidade no mapa alagoano.

Casarões antigos e áreas à beira d’água ajudam a compor um cenário que vai além do turismo de praia – Foto: Deniltonlima / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Por que a cidade foi a primeira capital de Alagoas?

Alagoas se separou administrativamente de Pernambuco em 1817. Mais tarde, a antiga Vila de Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul ganhou importância política. Segundo registros históricos, a sede provincial permaneceu nessa localidade até 1839, quando foi transferida para Maceió.

O nome atual homenageia Manuel Deodoro da Fonseca, nascido ali em 1827, que proclamou a República em 1889 e assumiu a primeira presidência brasileira. A Prefeitura de Marechal Deodoro apresenta a formação colonial e as mudanças de nome do município.

O centro colonial conserva igrejas, fachadas e memórias

Casas antigas, largos e construções religiosas ajudam a entender o peso da cidade durante o período colonial. Um dos marcos é o Convento Franciscano de Santa Maria Madalena, ligado à presença franciscana no século XVII e à organização do antigo núcleo urbano.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional informa que o conjunto arquitetônico e urbanístico foi tombado em 2009. A proteção reconhece o valor das ruas e dos edifícios, não apenas de uma igreja isolada.

Quem deseja conhecer as praias paradisíacas de Alagoas, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Partiu de Férias, onde Anderson Omena mostra as belezas da Praia do Francês, em Marechal Deodoro, com dicas de passeios, praias próximas, barracas, restaurantes e curiosidades sobre esse famoso destino do litoral alagoano:

Quais paisagens merecem entrar no passeio?

Quem visita a cidade encontra uma combinação de memória histórica e natureza. A Praia do Francês fica na área litorânea, e a lagoa apresenta outro tipo de paisagem, ligada à pesca, à ocupação antiga e à vida cotidiana da região.

Os lugares apresentam experiências diferentes dentro do mesmo município:

Centro histórico: caminhadas entre casarões, igrejas e largos.

caminhadas entre casarões, igrejas e largos. Praia do Francês: mar, faixa de areia e serviços turísticos.

mar, faixa de areia e serviços turísticos. Lagoa Manguaba: paisagem de águas interiores junto ao núcleo antigo.

paisagem de águas interiores junto ao núcleo antigo. Massagueira: localidade conhecida pela relação com a lagoa e a cozinha regional.

Separar um período para o centro e outro para a praia facilita a visita, porque os pontos não ficam todos na mesma rua. Os trechos de mar também mudam conforme vento, maré e condições do dia, fatores importantes ao planejar o banho.

A cidade preserva marcas do passado e ao mesmo tempo atrai visitantes em busca de lazer e beleza natural – Foto: Cícero R. C. Omena / Wikimedia Commons / CC BY 2.0

A culinária acompanha a vida entre lagoa e mar

A presença de água doce e salgada aparece na tradição alimentar local. Peixes, frutos do mar e preparos regionais fazem parte da experiência de quem passa pela região das lagoas. A escolha de restaurantes depende do trajeto, do horário e dos serviços disponíveis.

No centro antigo, o interesse costuma estar nos edifícios e nas ruas. Nas áreas de praia, o movimento se concentra na orla e nos estabelecimentos voltados ao turismo. Essa diferença torna a cidade uma opção tanto para quem procura passeios culturais quanto para quem quer descansar.

Uma visita combina história e praia sem pressa

Para chegar, muitos visitantes usam Maceió como ponto de partida e seguem por estrada até Marechal Deodoro. Antes de sair, é útil conferir o caminho escolhido e a situação do trânsito, especialmente em feriados ou nos períodos de maior movimento na praia.

A melhor forma de aproveitar o município é entender que sua história e sua orla fazem parte de uma mesma identidade, embora ofereçam passeios distintos. Entre o casario protegido, a memória do primeiro presidente e a Praia do Francês, há motivos para reservar mais que uma parada rápida.