EM FOCO Resumo da matéria 01 Praia entre paredões Canoa Quebrada fica em Aracati, no Ceará, e tem uma paisagem marcada pelo encontro do mar com as falésias avermelhadas. 02 Vila com trajetória O registro municipal relaciona a divulgação do povoado à presença de cineastas franceses nos anos 1960 e à chegada de viajantes. 03 Passeio depois da areia A Broadway acrescenta bares, restaurantes e comércio ao roteiro, permitindo aproveitar a vila quando termina o programa na praia.

Canoa Quebrada, vila praiana cearense, troca o cenário conforme você anda: falésias vermelhas junto ao mar e movimento no calçadão. A praia de Aracati reúne dunas, jangadas e a Broadway, rua de bares e restaurantes. A vila combina descanso na areia com restaurantes, comércio e passeios pela paisagem do litoral.

Onde fica Canoa Quebrada e o que marca a paisagem?

A praia de Canoa Quebrada pertence a Aracati, no litoral leste do Ceará. O cenário reúne areia, dunas e falésias, paredões de terra que se erguem perto do mar. A cor avermelhada dessas formações cria um contraste com a água e aparece em muitos dos cartões-postais do destino.

Esse desenho faz parte da Rota das Falésias, roteiro apresentado pelo Ministério do Turismo como uma ligação entre atrações do Ceará e do Rio Grande do Norte.

Canoa Quebrada combina paisagens únicas, pôr do sol inesquecível e clima acolhedor – Créditos: depositphotos.com / phaelnogueira

Como o antigo povoado passou a receber gente de fora?

A Prefeitura do Aracati relaciona a divulgação de Canoa à presença de cineastas franceses nos anos 1960. O registro municipal aponta o pequeno povoado de Esteves como origem da comunidade. Nos anos seguintes, a chegada de viajantes ajudou a ampliar sua fama para além da rotina de pesca.

Na década de 1970, grupos hippies também passaram pelo lugar, e alguns estrangeiros se estabeleceram ali. Essa trajetória ajuda a explicar a mistura de moradores e viajantes encontrada na vila. A pesca com jangadas continuou presente, enquanto a chegada de hóspedes abriu espaço para pousadas, restaurantes e outros serviços.

O que fazer entre a faixa de areia e as dunas?

A praia junto às falésias é a primeira parada para observar o encontro das cores. Caminhar pela areia permite mudar o ponto de vista e perceber como os paredões acompanham o litoral. Quem prefere ficar mais tempo no mesmo lugar pode combinar essa caminhada com uma pausa nas barracas.

Já os passeios de buggy e jangada oferecem experiências diferentes. Um leva às dunas e a trechos do litoral; o outro permite observar a paisagem a partir do mar. Antes de contratar, combine o trajeto, a duração e as paradas, escolhendo a atividade que faça sentido para seu grupo.

A seguir listamos 4 paradas que mostram diferentes lados do destino:

Faixa de areia: a caminhada diante das falésias oferece diferentes ângulos da paisagem e pode ser combinada com uma pausa nas barracas.

a caminhada diante das falésias oferece diferentes ângulos da paisagem e pode ser combinada com uma pausa nas barracas. Dunas: os passeios de buggy acrescentam outros cenários ao roteiro, com trajetos e paradas que devem ser combinados antes da saída.

os passeios de buggy acrescentam outros cenários ao roteiro, com trajetos e paradas que devem ser combinados antes da saída. Mar de jangadas: a navegação permite observar a costa de outro ponto de vista e aproxima o passeio da tradição pesqueira local.

a navegação permite observar a costa de outro ponto de vista e aproxima o passeio da tradição pesqueira local. Broadway: o calçadão concentra serviços e opções de comida, tornando a noite uma parte própria da experiência na vila.

Quem quer conhecer uma das praias mais famosas do Ceará, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Dream Big, que conta com mais de 113 mil visualizações, onde Daniel e Renata mostram as belezas de Canoa Quebrada, em Aracati, com dicas de viagem e um passeio por esse destino conhecido pelas falésias coloridas, dunas e paisagens incríveis do litoral cearense:

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Por que a Broadway merece tempo depois da praia?

O passeio muda quando chega à Broadway, a rua principal, também chamada Rua Dragão do Mar. O calçadão reúne restaurantes, lojas e bares, criando um ponto de encontro depois do dia na areia.

A comida à base de pescados aparece nas barracas e nos restaurantes, ao lado de outras opções. Quem se hospeda perto do calçadão pode reservar a noite para comer e caminhar pelo comércio. Quem prioriza descanso deve perguntar à pousada sobre a distância dos locais com música antes da reserva.

A seguir listamos 3 opções de passeio para comparar o tipo de experiência antes de montar o roteiro:

DADOS EM FOCO Experiências em Canoa Quebrada Experiências em Canoa Quebrada Programa O que oferece Como organizar Caminhada na praia Vista das falésias Escolher um trecho e uma pausa Passeio contratado Dunas ou visão da costa Combinar duração e percurso Noite na Broadway Comida e comércio Escolher local conforme o ritmo

Qual roteiro combina com o seu jeito de viajar?

Para um dia mais tranquilo, concentre a visita na praia e deixe espaço para uma refeição sem pressa. Quem quer variar pode acrescentar um passeio pelas dunas.

Canoa Quebrada une praia e vila, com cenários que mudam entre o mar, as falésias e o calçadão. Sua trajetória de comunidade pesqueira a destino turístico ajuda a entender essa combinação. Escolher uma base confortável e poucas atividades por dia permite aproveitar tanto a paisagem quanto o movimento das ruas.