Em Skara Brae, vila neolítica das ilhas Órcades, na Escócia, sobreviveram camas de pedra, armários embutidos nas paredes e lareiras centrais. Construídas há cerca de 5.000 anos, as moradias revelam como seus habitantes distribuíam os espaços para dormir, cozinhar e guardar objetos em uma comunidade pré-histórica.

Onde fica a vila com móveis de 5.000 anos?

Skara Brae está nas ilhas Órcades, ao norte da Escócia, perto da baía de Skaill. As casas preservadas pertencem ao Neolítico, período em que comunidades já praticavam agricultura e criação de animais. O lugar se destaca porque paredes, corredores e móveis fixos de pedra sobreviveram juntos.

Segundo a Historic Environment Scotland, cada casa tinha um cômodo principal de aproximadamente 40 metros quadrados. As moradias eram ligadas por passagens cobertas. Essa disposição aproximava as famílias e criava uma espécie de rede protegida entre os espaços de convivência.

A disposição dos ambientes oferece pistas sobre o cotidiano dos antigos moradores – Imagem ilustrativa feita por IA

As camas e os armários faziam parte das paredes

Nas habitações, plataformas cercadas por pedras funcionavam como bases de camas. O fato de a estrutura ser mineral não significa que as pessoas dormissem diretamente na rocha: materiais macios poderiam completar a superfície, mas seus detalhes não foram preservados como os blocos.

Outro elemento era o armário de pedra, parecido com um expositor de prateleiras, colocado diante da entrada. Nichos menores apareciam nas paredes. Arqueólogos interpretam essas estruturas como lugares para guardar ou mostrar objetos, embora cada uso doméstico não possa ser comprovado individualmente.

Como as famílias viviam dentro dessas casas?

O centro do cômodo tinha uma lareira de pedra, usada para aquecer e apoiar tarefas domésticas. O mobiliário era distribuído ao redor. Em vez de móveis que poderiam ser carregados de uma casa a outra, boa parte do ambiente já nascia integrada à construção.

Quatro detalhes ajudam a reconhecer o interior de uma casa:

Camas: bases de pedra delimitavam o espaço de repouso.

bases de pedra delimitavam o espaço de repouso. Armários: prateleiras fixas podiam guardar ou expor pertences.

prateleiras fixas podiam guardar ou expor pertences. Lareira: o fogo ficava no centro do ambiente.

o fogo ficava no centro do ambiente. Corredores: passagens cobertas ligavam diferentes moradias.

A posição dos móveis permite reconhecer atividades do dia a dia, sem revelar todos os hábitos dos habitantes. A vila neolítica de Skara Brae também conservou ferramentas e adornos. Esses vestígios mostram uma comunidade que dominava técnicas de trabalho em pedra e cerâmica.

A areia e as pedras protegeram o assentamento

As casas foram construídas com placas de pedra e inseridas em montes de resíduos acumulados, conhecidos pelos arqueólogos como midden. Esse material ajudou a envolver as paredes. Depois do abandono, a cobertura de sedimentos contribuiu para preservar partes importantes da vila.

Uma tempestade em 1850 expôs ruínas que estavam escondidas. Escavações posteriores revelaram mais estruturas e exigiram cuidado para não destruir informações. A conservação não é perfeita: alguns trechos sofreram intervenções antigas e a erosão do litoral continua sendo uma preocupação.

As construções mostram como a comunidade aproveitava os materiais disponíveis na região – Imagem ilustrativa feita por IA

Quais monumentos ficam perto das casas?

Skara Brae integra o conjunto chamado Coração das Órcades Neolíticas, reconhecido como Patrimônio Mundial em 1999. A UNESCO destaca a preservação excepcional das casas. No mesmo conjunto estão círculos de pedra e uma grande tumba construída na pré-história.

A paisagem ajuda a comparar moradia e monumentos da mesma época. Em outras partes das ilhas britânicas, deslocar grandes pedras também marcou obras antigas, como Stonehenge. Mas a importância de Skara Brae está especialmente nas pequenas escolhas da vida doméstica, preservadas dentro das casas.

A vila permite enxergar a rotina neolítica

Objetos de pedra, cerâmica e restos de alimentos encontrados no assentamento ajudam a estudar agricultura, pesca e tarefas domésticas. Nem tudo pode ser reconstruído: roupas, colchões e outros materiais perecíveis desaparecem com facilidade. Por isso, pesquisadores distinguem o que sobreviveu do que é apenas provável.

As camas e prateleiras não são curiosidades isoladas. Junto aos corredores e lareiras, mostram que os moradores planejavam onde dormir, aquecer a casa e guardar pertences. Mesmo depois de cinco milênios, a disposição das pedras torna reconhecível uma preocupação familiar: organizar o espaço para viver.