EM FOCO Resumo da matéria 01 Origem na Escócia A assinatura mineral da Pedra do Altar combina com rochas do nordeste escocês e derrubou a antiga ideia de uma origem no País de Gales. 02 Seis toneladas O bloco de arenito pesa cerca de 6 toneladas e precisou percorrer uma distância mínima estimada em 750 quilômetros até Salisbury Plain. 03 Rota desconhecida A pesquisa identifica a região de origem, mas não mostra como a pedra foi transportada; terra e mar continuam em discussão.

No coração de Stonehenge, um megálito de cerca de 6 toneladas guarda uma origem muito mais distante do que se imaginava. Análises de minerais apontaram o nordeste-escocês e uma viagem mínima de 750 km. A trajetória usada no Neolítico continua desconhecida, e a data exata de sua chegada naquele período.

De onde veio a Pedra do Altar de Stonehenge?

A análise comparou a idade e a química de minerais presentes em fragmentos da Pedra do Altar. O padrão encontrado se parece fortemente com o arenito vermelho antigo da Bacia das Órcades, no nordeste da Escócia, e não com as fontes galesas antes consideradas.

A UCL informou que o bloco pesa cerca de 6 toneladas e que sua origem escocesa implica uma viagem de mais de 700 quilômetros. O ponto exato de extração, porém, ainda não foi identificado.

O trajeto de centenas de quilômetros levanta novas perguntas sobre transporte na época – Imagem meramente ilustrativa

Como os pesquisadores rastrearam uma rocha tão antiga?

Os cientistas examinaram minerais resistentes, como zircão, apatita e rutilo. Cada grupo preserva idades e composições químicas que funcionam como uma assinatura da história geológica da rocha de onde os grãos se originaram.

Quando essa assinatura foi comparada com formações de várias partes da Grã-Bretanha e Irlanda, a Bacia das Órcades apresentou a combinação mais próxima. O método não depende da aparência externa da pedra, mas de características microscópicas acumuladas ao longo de enormes períodos geológicos.

Por que transportar 6 toneladas por essa distância surpreende?

O estudo publicado na Nature estima uma origem a pelo menos 750 km da posição atual. Para comunidades neolíticas, mover um bloco desse peso exigiria coordenação, pessoas, tempo e uma rota capaz de vencer relevo, rios, florestas e outras barreiras.

A pesquisa considera o transporte marítimo uma possibilidade porque o percurso terrestre teria obstáculos grandes, mas não apresenta evidência direta da viagem. Saber onde a pedra começou o caminho é diferente de reconstruir como ela chegou à planície de Salisbury.

A seguir listamos 4 desafios da viagem que ajudam a entender por que a origem escocesa surpreendeu os pesquisadores:

Peso: a Pedra do Altar tem cerca de 6 toneladas e aproximadamente cinco metros de comprimento.

a Pedra do Altar tem cerca de 6 toneladas e aproximadamente cinco metros de comprimento. Distância: a origem identificada fica a pelo menos 750 quilômetros de Stonehenge.

a origem identificada fica a pelo menos 750 quilômetros de Stonehenge. Terra: relevo e paisagens antigas tornariam um trajeto totalmente terrestre muito difícil.

relevo e paisagens antigas tornariam um trajeto totalmente terrestre muito difícil. Mar: o transporte por água é uma hipótese possível, mas ainda não foi demonstrado diretamente.

O bloco central passa a contar uma história ainda mais complexa do monumento – Imagem meramente ilustrativa

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Quando a Pedra do Altar chegou ao monumento?

A construção de Stonehenge começou há cerca de 5.000 anos e continuou em diferentes fases. A data exata da chegada da Pedra do Altar é desconhecida, embora pesquisadores considerem possível sua colocação por volta de 2620 a 2480 a.C.

Essa diferença é importante: a descoberta escocesa revela a origem geológica, não uma data de transporte medida diretamente. O bloco pode ter sido incorporado durante uma fase posterior do monumento, quando Stonehenge já passava por mudanças e novas adições.

A seguir listamos 3 perguntas centrais que separam as respostas da pesquisa dos pontos que continuam sem solução:

DADOS EM FOCO O que já está claro sobre a pedra Dados confirmados e pontos ainda abertos sobre a origem e chegada da Pedra do Altar Questão O que se sabe O que falta Origem Nordeste da Escócia Local exato Distância Pelo menos 750 km Rota percorrida Chegada Possível fase em 2620–2480 a.C. Data exata

O que a origem escocesa muda na história de Stonehenge?

A distância amplia a escala das conexões necessárias para reunir materiais no monumento. A Pedra do Altar veio muito mais longe que as pedras galesas conhecidas, mostrando que pessoas e recursos podiam circular por grandes distâncias na Grã-Bretanha neolítica.

A descoberta resolve a região de origem, mas abre outra pergunta: como uma pedra de 6 toneladas completou esse caminho? O mapa ficou mais claro, enquanto a viagem em si continua sendo uma das partes mais difíceis de reconstruir na história de Stonehenge.