No coração de Stonehenge, um megálito de cerca de 6 toneladas guarda uma origem muito mais distante do que se imaginava. Análises de minerais apontaram o nordeste-escocês e uma viagem mínima de 750 km. A trajetória usada no Neolítico continua desconhecida, e a data exata de sua chegada naquele período.
De onde veio a Pedra do Altar de Stonehenge?
A análise comparou a idade e a química de minerais presentes em fragmentos da Pedra do Altar. O padrão encontrado se parece fortemente com o arenito vermelho antigo da Bacia das Órcades, no nordeste da Escócia, e não com as fontes galesas antes consideradas.
A UCL informou que o bloco pesa cerca de 6 toneladas e que sua origem escocesa implica uma viagem de mais de 700 quilômetros. O ponto exato de extração, porém, ainda não foi identificado.
Como os pesquisadores rastrearam uma rocha tão antiga?
Os cientistas examinaram minerais resistentes, como zircão, apatita e rutilo. Cada grupo preserva idades e composições químicas que funcionam como uma assinatura da história geológica da rocha de onde os grãos se originaram.
Quando essa assinatura foi comparada com formações de várias partes da Grã-Bretanha e Irlanda, a Bacia das Órcades apresentou a combinação mais próxima. O método não depende da aparência externa da pedra, mas de características microscópicas acumuladas ao longo de enormes períodos geológicos.
Por que transportar 6 toneladas por essa distância surpreende?
O estudo publicado na Nature estima uma origem a pelo menos 750 km da posição atual. Para comunidades neolíticas, mover um bloco desse peso exigiria coordenação, pessoas, tempo e uma rota capaz de vencer relevo, rios, florestas e outras barreiras.
A pesquisa considera o transporte marítimo uma possibilidade porque o percurso terrestre teria obstáculos grandes, mas não apresenta evidência direta da viagem. Saber onde a pedra começou o caminho é diferente de reconstruir como ela chegou à planície de Salisbury.
A seguir listamos 4 desafios da viagem que ajudam a entender por que a origem escocesa surpreendeu os pesquisadores:
- Peso: a Pedra do Altar tem cerca de 6 toneladas e aproximadamente cinco metros de comprimento.
- Distância: a origem identificada fica a pelo menos 750 quilômetros de Stonehenge.
- Terra: relevo e paisagens antigas tornariam um trajeto totalmente terrestre muito difícil.
- Mar: o transporte por água é uma hipótese possível, mas ainda não foi demonstrado diretamente.
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Quando a Pedra do Altar chegou ao monumento?
A construção de Stonehenge começou há cerca de 5.000 anos e continuou em diferentes fases. A data exata da chegada da Pedra do Altar é desconhecida, embora pesquisadores considerem possível sua colocação por volta de 2620 a 2480 a.C.
Essa diferença é importante: a descoberta escocesa revela a origem geológica, não uma data de transporte medida diretamente. O bloco pode ter sido incorporado durante uma fase posterior do monumento, quando Stonehenge já passava por mudanças e novas adições.
A seguir listamos 3 perguntas centrais que separam as respostas da pesquisa dos pontos que continuam sem solução:
|Questão
|O que se sabe
|O que falta
|Origem
|Nordeste da Escócia
|Local exato
|Distância
|Pelo menos 750 km
|Rota percorrida
|Chegada
|Possível fase em 2620–2480 a.C.
|Data exata
O que a origem escocesa muda na história de Stonehenge?
A distância amplia a escala das conexões necessárias para reunir materiais no monumento. A Pedra do Altar veio muito mais longe que as pedras galesas conhecidas, mostrando que pessoas e recursos podiam circular por grandes distâncias na Grã-Bretanha neolítica.
A descoberta resolve a região de origem, mas abre outra pergunta: como uma pedra de 6 toneladas completou esse caminho? O mapa ficou mais claro, enquanto a viagem em si continua sendo uma das partes mais difíceis de reconstruir na história de Stonehenge.
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