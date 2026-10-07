O mar preservou uma carga incomum para uma embarcação comercial. O naufrágio bizantino perto de Mljet, na Croácia, reuniu mais de 600 gramas de ouro, pedras preciosas, moedas e um anel imperial, conjunto extraordinário que levou os arqueólogos a suspeitar da presença de alguém do alto-escalão do império.
O que foi encontrado no naufrágio bizantino perto de Mljet?
Os arqueólogos recuperaram mais de 40 objetos de ouro, quatro conjuntos de cinturão, fivelas e peças decoradas com esmeraldas, rubis e pérolas. Também apareceram moedas imperiais, um anel de sinete e objetos comerciais, formando uma carga muito mais variada do que um simples lote de mercadorias.
O navio pertence ao período do Império Bizantino e afundou no final do século VII ou no começo do VIII. A mistura de itens luxuosos com ânforas, balanças e utensílios ajuda a reconstruir uma viagem em que comércio e presença oficial podem ter se encontrado.
Por que a quantidade de ouro chamou tanta atenção?
Após limpeza e conservação, o conjunto ultrapassou 600 gramas de ouro. A quantidade é excepcional para um contexto subaquático desse período no Mediterrâneo, principalmente porque o metal aparece distribuído entre joias, partes de cinturões, moedas e objetos associados a status político ou militar.
A equipe oficial de conservação classifica o naufrágio entre as descobertas arqueológicas bizantinas mais importantes do Mediterrâneo e destaca a raridade dos conjuntos de cinturão encontrados no fundo do mar. A combinação de luxo e carga comercial tornou o sítio especialmente valioso para interpretar aquela viagem.
O que o anel e as pedras preciosas sugerem sobre os passageiros?
O elemento mais revelador é o anel de ouro com imagem imperial. Objetos desse tipo podiam estar ligados a pessoas autorizadas a selar documentos ou circular perto do alto poder. Isso levou a equipe a considerar a presença de um oficial importante entre os passageiros.
As fivelas com esmeraldas, rubis e pérolas reforçam essa leitura, mas não identificam sozinhas quem estava a bordo. O conjunto sugere riqueza e posição elevada, enquanto moedas e equipamentos comerciais mostram que o navio também transportava carga, evitando uma explicação única para toda a viagem.
A seguir listamos 4 pistas principais que ajudam a organizar as evidências descritas acima:
- Ouro: mais de 40 peças somam pouco mais de 600 gramas após conservação.
- Pedras preciosas: esmeraldas, rubis e pérolas aparecem em elementos de cinturão.
- Moedas: emissões de imperadores ajudam a situar o naufrágio no tempo.
- Anel imperial: a imagem do imperador aponta para ligação com a alta administração.
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Como o naufrágio foi datado e interpretado?
As moedas e o tipo dos objetos colocam o naufrágio entre o fim do século VII e o início do VIII. A embarcação estava perto de Mljet, numa rota importante do Adriático, e pode ter buscado abrigo antes de afundar em uma área usada historicamente por navios.
A pesquisa também envolve análise de ânforas, cerâmica e carga comercial. A Universidade Stanford participa do estudo do material, ajudando a entender de onde vieram os produtos e como esse navio se encaixava nas rotas marítimas do período.
A seguir listamos 3 comparações centrais que resumem o que as evidências permitem interpretar:
|Evidência
|Data ou material
|O que indica
|Moedas
|Fim do século VII
|Ajuda a datar o naufrágio
|Joias
|Ouro e pedras preciosas
|Presença de bens de alto status
|Carga comercial
|Ânforas e utensílios
|Viagem ligada também ao comércio
O que esse navio pode revelar sobre o Mediterrâneo bizantino?
O naufrágio reúne luxo, administração e comércio num mesmo contexto fechado. Isso permite estudar não só objetos separados, mas a relação entre pessoas de alta posição, mercadorias e rotas marítimas num momento de grandes transformações políticas no Mediterrâneo oriental e no Adriático.
Com cada peça conservada, o naufrágio bizantino de Mljet deixa de ser apenas um tesouro de ouro. Ele funciona como um retrato de uma viagem interrompida, capaz de revelar quem circulava pelo mar, o que carregava e como riqueza e poder viajavam há mais de 1.300 anos.
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