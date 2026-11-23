Restos de sardinhas preservados em tanques de conserva, na Galícia, ainda continham DNA antigo. O material foi encontrado numa instalação romana usada para produzir molho de peixe e ajudou a confirmar a espécie usada. A comparação genética também trouxe pistas sobre a continuidade regional, com limites na amostragem.

Os restos estavam numa fábrica romana de peixe

Os pesquisadores estudaram uma instalação em Adro Vello, na região de O Grove, na Galícia espanhola. Ossos pequenos, muitos deles esmagados, permaneceram no fundo de tanques onde produtos de pescado eram preparados na época romana. O local fica na costa atlântica da Espanha.

O estudo publicado na Antiquity descreve um contexto do século 3 depois de Cristo. A análise procurou saber se resíduos tão alterados por sal e processamento ainda poderiam guardar material genético útil para identificar peixes.

Vista elevada de Adro Vello mostra tanques retangulares romanos de salga, com muros antigos, sedimentos e vestígios de escavação // Imagem ilustrativa feita por IA

Como o DNA resistiu ao preparo de molho?

O molho romano conhecido como garum era produzido a partir de pescado submetido a salga e fermentação. Essas condições danificam tecidos e ossos, mas pequenos fragmentos de DNA podem sobreviver dentro de materiais aparentemente sem condições para estudo. Os tanques acumulavam sobras do processo produtivo romano.

A equipe recuperou sequências genéticas e comparou o resultado com informações de espécies conhecidas. Uma base de dados do Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia registra amostras ligadas ao projeto, oferecendo contexto técnico para a identificação da sardinha europeia.

Os ossos confirmaram o uso de sardinhas

A aparência de vértebras pequenas já sugeria peixe do grupo das sardinhas. O DNA permitiu testar essa identificação com outro tipo de evidência e associar os resíduos à espécie Sardina pilchardus, presente no Atlântico europeu. A espécie identificada ainda vive no Atlântico europeu.

A investigação reuniu materiais diferentes para sustentar as conclusões:

Tanques: ambiente romano usado no preparo do pescado

ambiente romano usado no preparo do pescado Ossos: fragmentos de vértebras submetidos ao processamento

fragmentos de vértebras submetidos ao processamento DNA: sequências antigas recuperadas dos resíduos

sequências antigas recuperadas dos resíduos Comparação: dados de sardinhas atuais usados na análise

dados de sardinhas atuais usados na análise Local: sítio de Adro Vello, em O Grove

sítio de Adro Vello, em O Grove Período: estrutura usada na época romana, com vestígios do século terceiro

Essa combinação é importante porque materiais processados podem perder traços que ajudam a reconhecer espécies pelo formato. Usar genética e análise dos ossos reduz dúvidas, mas não revela uma receita completa do molho nem todos os ingredientes usados.

Pesquisadoras separam vértebras e espinhas pequenas de sardinhas recuperadas em Adro Vello, usando bandeja e peneira de laboratório // Imagem ilustrativa feita por IA

O que a genética diz sobre os peixes locais?

Comparações com sardinhas atuais sugerem continuidade de componentes genéticos da população nessa faixa do Atlântico. Isso não quer dizer que os peixes de hoje sejam idênticos aos de dois milênios atrás ou que não tenha ocorrido mudança ambiental. Comparar sequências genéticas exige considerar danos do tempo.

A história do garum ajuda a entender o valor desse produto na alimentação romana. Já o resultado genético pertence ao material estudado em Adro Vello e deve ser apresentado como pista regional, não como descrição de todo o Mediterrâneo.

Pesquisadoras comparam amostras antigas de Adro Vello com referências de sardinhas atuais, entre tubos e equipamentos de laboratório // Imagem ilustrativa feita por IA

Os tanques eram parte de uma atividade econômica

Instalações de salga permitiam aproveitar pescado e produzir condimentos transportáveis. Na costa atlântica da Península Ibérica, locais como Adro Vello ajudam a investigar o trabalho ligado ao mar e à conservação de alimentos. Os resultados não mostram a origem de cada peixe capturado.

Não é possível calcular com essa amostra a quantidade total de molho fabricado nem reconstruir todas as rotas de comércio. O principal avanço foi mostrar que depósitos industriais podem preservar dados biológicos além dos objetos que costumam aparecer numa escavação.

O DNA pode revelar outras populações antigas?

DNA antigo de restos de peixe abre possibilidades para comparar espécies, locais de pesca e variações de populações ao longo do tempo. Para isso, outros sítios e períodos precisam ser analisados com métodos equivalentes. O mesmo método pode ser testado em outros sítios.

O caso da Galícia demonstra que resíduos de alimentos processados podem sobreviver por séculos com informação genética aproveitável. A descoberta aproxima arqueologia e biologia, mas cada conclusão continua ligada à qualidade e ao tamanho das amostras disponíveis.