Quase 80 cadinhos inteiros e fragmentados encontrados em Guangzhou, no sul da China, ajudaram a identificar uma antiga atividade metalúrgica. As análises de resíduos indicam fabricação de latão nos séculos 9 e 10. Porém, o conjunto de recipientes reúne peças de diferentes épocas, e nem todas pertencem à mesma fase.

O achado veio de uma antiga área de trabalho

Os recipientes apareceram em escavações na região do antigo palácio do reino de Nanyue, em Guangzhou. Além deles, os arqueólogos documentaram instalações ligadas ao aquecimento de materiais. Essa associação tornou possível investigar o que era produzido no lugar. O local preservou tanto peças quanto elementos de aquecimento.

A pesquisa publicada na revista Antiquity reuniu quase 80 exemplares inteiros ou fragmentados, de diversas fases históricas. A etapa central para a história do latão corresponde aos séculos 9 e 10, e não à idade de todos os recipientes.

Escavação em Guangzhou revela restos de um pequeno forno e fragmentos de cadinhos, com arqueóloga examinando a terra ao lado // Imagem ilustrativa feita por IA

Como os cientistas reconheceram o latão?

O latão é uma liga produzida principalmente com cobre e zinco. Traços desses elementos nos cadinhos, junto de produtos formados pelo aquecimento, ajudam a distinguir a fabricação dessa liga de outros trabalhos feitos com metais. Cadinhos de outras camadas representam períodos históricos diferentes.

Os especialistas examinaram resíduos nas superfícies internas e compararam a composição dos materiais. O estudo encontra apoio em registros mantidos pela Universidade de Pequim, que descrevem os cadinhos e um forno associados à produção de latão no sul da China.

Os vestígios mostram como a oficina funcionava

Um cadinho é um recipiente resistente ao calor, usado para fundir ou misturar materiais. O tamanho, a forma e os vestígios presos às paredes indicam etapas do trabalho, embora não permitam reconstruir cada operação feita por um artesão.

Os principais sinais materiais foram registrados em diferentes partes da oficina:

Cadinhos: recipientes completos e fragmentos com resíduos

recipientes completos e fragmentos com resíduos Forno: estrutura associada a aquecimento intenso

estrutura associada a aquecimento intenso Metais: vestígios de cobre e zinco relacionados à liga

vestígios de cobre e zinco relacionados à liga Camadas: datas distintas que separam fases de ocupação

datas distintas que separam fases de ocupação Dimensões: recipientes pequenos, adequados a operações metalúrgicas locais

recipientes pequenos, adequados a operações metalúrgicas locais Cronologia: diferentes camadas não devem ser tratadas como contemporâneas

Em Guangzhou, os pesquisadores também estudaram objetos de cobre recuperados na área. A presença de ferramentas, forno e recipientes ajuda a ligar resíduos químicos a uma atividade concreta, em vez de tratar cada fragmento como prova isolada. O zinco é decisivo para reconhecer a composição dessa liga.

Reencenação de uma oficina medieval em Guangzhou mostra artesãos aquecendo pequenos cadinhos com cobre, minério e carvão // Imagem ilustrativa feita por IA

O que mudou na história do metal na região?

Fontes escritas antigas já mencionavam o uso de latão na China, mas provas materiais de sua fabricação eram raras para esse período. O achado aproxima documentos e objetos, permitindo testar a existência de produção local com evidências diretas.

A história do latão envolve técnicas diversas e circulação de conhecimento entre regiões. Os autores sugerem que rotas marítimas podem ter ajudado a difundir a tecnologia, mas o caminho exato dessa transmissão ainda precisa de mais dados. Traços aderidos aos recipientes ajudam a distinguir os processos.

Reconstrução do porto medieval de Guangzhou mostra barcos mercantes de madeira e trabalhadores no cais, junto ao Rio das Pérolas // Imagem ilustrativa feita por IA

Guangzhou tinha ligação com rotas marítimas

A posição da cidade perto da costa favorecia contatos comerciais de longa distância. A hipótese apresentada pelos pesquisadores liga circulação de pessoas e materiais ao desenvolvimento de técnicas especializadas, sem dizer que uma única viagem trouxe todo o conhecimento.

O conjunto também indica que havia estrutura para trabalho organizado com metal. Isso pode envolver oficinas ligadas a autoridades locais, mas as marcas químicas não revelam, sozinhas, quem controlava os trabalhadores ou para onde iam os produtos. Os pesquisadores também consideraram a posição dos achados.

O que os cadinhos ainda não conseguem explicar?

A contribuição principal é demonstrar que o latão estava sendo feito no sul da China há aproximadamente 1.100 anos. O resultado depende da relação entre vestígios, datas arqueológicas e análise dos materiais, não apenas do número de recipientes.

Outros sítios podem revelar técnicas diferentes ou datas ainda anteriores. Por enquanto, Guangzhou oferece uma peça importante para compreender como a metalurgia mudou na Ásia medieval, enquanto a origem precisa de cada conhecimento permanece aberta à pesquisa. A circulação de técnicas não depende de uma rota única.