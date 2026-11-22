Da frigideira para o fogo é uma expressão inglesa sobre alguém que tenta escapar de uma dificuldade e termina diante de um problema mais grave. O provérbio alerta para decisões precipitadas: uma solução aparentemente vantajosa pode esconder consequências maiores e transformar o alívio imediato em um novo risco.

O que significa sair da frigideira para o fogo?

O provérbio inglês out of the frying pan into the fire descreve uma troca que piora a situação. O Cambridge Dictionary registra o sentido de deixar uma condição ruim e entrar em outra mais difícil. A expressão não precisa envolver cozinha ou perigo físico.

Imagine alguém que sai de um emprego desgastante sem conhecer as regras do novo contrato e encontra uma jornada ainda pior. O exemplo é hipotético, mas deixa clara a mensagem: escapar do incômodo imediato pode levar a uma dificuldade maior.

Comparação mostra uma trabalhadora cansada em dois escritórios, com mais tarefas e expediente noturno no segundo ambiente // Imagem ilustrativa feita por IA

A frigideira e o fogo tornam o risco visível

A imagem é fácil de entender. A frigideira já está quente, mas o fogo ao redor pode queimar ainda mais. A pessoa tenta se proteger do primeiro perigo e se aproxima de outro, sem perceber a diferença entre dois níveis de risco.

O Refranero Multilingüe do Instituto Cervantes apresenta a tradução literal de passar da frigideira para o fogo. A força do ditado está justamente na mudança de cenário: o primeiro problema não desaparece por completo, pois é substituído por algo mais difícil de suportar.

Em quais decisões o ditado faz sentido?

A frase serve para mudanças de trabalho, acordos, compras e até conflitos entre pessoas. Uma oferta que resolve a pressão de hoje pode trazer obrigações de amanhã muito mais pesadas. Isso não significa que permanecer onde se está seja sempre a melhor escolha.

Em uma discussão, por exemplo, responder com agressividade pode encerrar o silêncio desconfortável, mas abrir um conflito maior. O provérbio recomenda avaliar o resultado provável, sem confundir a urgência de sair com a qualidade da alternativa disponível.

Três cuidados ajudam a comparar as saídas

Antes de trocar uma situação ruim por outra, vale olhar para custos, riscos e possibilidades reais. O principal é descobrir se a nova escolha resolve a origem do problema ou apenas muda sua aparência. Uma decisão apressada pode reduzir as opções futuras.

Algumas perguntas deixam essa comparação mais concreta:

Problema atual: qual dificuldade precisa ser resolvida primeiro e por quê.

qual dificuldade precisa ser resolvida primeiro e por quê. Nova alternativa: quais condições mudam e quais continuam iguais.

quais condições mudam e quais continuam iguais. Custo escondido: que obrigação, prazo ou risco ainda não foi explicado.

que obrigação, prazo ou risco ainda não foi explicado. Plano de saída: o que fazer se a nova escolha também der errado.

o que fazer se a nova escolha também der errado. Ajuda externa: quem pode oferecer informação antes da decisão.

Esse exame não exige prever tudo. Basta identificar o que já se sabe, o que ainda precisa ser confirmado e quais consequências seriam difíceis de desfazer. Buscar informação confiável costuma ser mais útil do que confiar apenas no alívio inicial da mudança.

Gravura ilustrativa mostra um peixe saindo da frigideira e caindo nas brasas, numa referência à antiga imagem do provérbio inglês // Imagem ilustrativa feita por IA

De onde vem a força dessa comparação?

A história do provérbio inclui versões antigas e uma fábula em que peixes tentam escapar de uma frigideira e caem nas brasas. A Wikipédia reúne esse percurso e mostra como a imagem atravessou épocas. Não é preciso conhecer a fábula para compreender a expressão.

O aspecto mais importante continua sendo a relação entre tentativa de fuga e piora do resultado. Diferentemente de um aviso contra mudanças, a frase chama atenção para soluções que parecem vantajosas somente porque afastam o problema mais visível.

Mudar continua possível, desde que a alternativa seja melhor

O provérbio não pede conformismo. Há situações em que sair rapidamente é necessário, especialmente quando existe risco sério ou violência. Nesses casos, procurar apoio adequado e uma rota segura é mais importante do que esperar condições perfeitas para decidir.

Na rotina, a lição é comparar as opções antes de assumir novos compromissos. Quando uma mudança reduz o problema sem criar outro maior, ela faz sentido. Sair da frigideira só vira erro quando o destino escolhido é, de fato, um fogo mais forte.