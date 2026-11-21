A mumificação egípcia foi investigada com 24 peças antigas preservadas em museus. Análises químicas encontraram substâncias associadas à aloe em duas amostras, incluindo um crânio do século 8 a.C. O resultado amplia o conhecimento sobre os materiais usados, mas não comprova seu emprego em todos os rituais.

O que os pesquisadores encontraram nas peças?

A equipe da Universidade de Marburg, na Alemanha, examinou materiais de coleções históricas, entre eles restos mumificados, faixas e resíduos. Em duas amostras apareceram compostos químicos associados à aloe, planta conhecida por produzir substâncias usadas em diferentes preparações.

A análise incluiu um crânio mumificado e um produto medicinal antigo feito com material de múmias. A história da mumificação envolve práticas diversas, que mudaram conforme a época, a região e os recursos disponíveis. Essa diferença impede comparar os materiais como se viessem de uma única cerimônia.

Faixas antigas, resinas e restos mumificados aparecem separados numa bancada de Marburg, mostrando diferentes materiais analisados // Imagem ilustrativa feita por IA

O crânio tinha cerca de 2.700 anos

A datação por carbono 14 situou o crânio no século 8 antes de Cristo. Já a segunda amostra positiva veio de uma preparação medicinal do século 18, preservada em coleção farmacêutica. Os dois objetos pertencem, portanto, a momentos históricos muito diferentes.

Os resultados foram divulgados pela Universidade de Marburg em outubro de 2026. A comparação também revelou assinaturas químicas de resinas antigas, mostrando que os materiais ligados às múmias podiam reunir ingredientes variados. A data do crânio foi obtida diretamente, não apenas estimada pelo formato.

Como a química consegue reconhecer ingredientes antigos?

Os pesquisadores usaram espectrometria de massas, técnica que separa e identifica moléculas presentes em quantidades muito pequenas. Mesmo quando o material original mudou com o tempo, certos compostos podem deixar sinais reconhecíveis na amostra.

Os principais materiais investigados tinham funções e histórias distintas:

Restos mumificados: partes de corpos conservadas em coleções universitárias.

partes de corpos conservadas em coleções universitárias. Resíduos e faixas: materiais associados à preparação e preservação de corpos.

materiais associados à preparação e preservação de corpos. Preparações medicinais: produtos históricos feitos com substâncias ligadas a múmias.

Um sinal molecular, porém, não equivale a uma receita completa. Para entender melhor o achado, foi preciso confrontar os resultados com textos históricos, além de comparar amostras de origens diferentes e verificar explicações alternativas. Uma mesma substância pode ainda mudar durante séculos de armazenamento.

Pesquisadora prepara pequenas amostras de mumificação para análise química em Marburg, diante de equipamento de espectrometria // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que os textos antigos entraram na pesquisa?

Fontes egípcias registram nomes de matérias-primas que nem sempre podem ser traduzidos com certeza. Um termo estudado pela equipe pode estar ligado à aloe ou a produtos extraídos da planta. A identificação continua provisória, porque as descrições antigas não bastam para encerrar a questão.

O estudo publicado na PNAS combinou a análise de objetos com documentos sobre medicina e práticas funerárias. A palavra histórica traduzida como aloe também podia indicar outras matérias vegetais, o que exige cuidado ao interpretar registros escritos. Isso reduz o risco de ligar um nome antigo ao ingrediente errado.

Pó de preparação medicinal antiga aparece ao lado de frascos de pesquisa, com fotografia de material mumificado próximo // Imagem ilustrativa feita por IA

Os resultados não mostram uma receita usada por todos

Os 24 objetos examinados apresentaram composições diferentes. Apenas dois deram resultado para substâncias associadas à aloe. Por isso, não é possível afirmar que todos os embalsamadores egípcios usavam a planta ou que ela fazia parte de cada etapa da preparação dos mortos.

O uso de óleos, ceras, gorduras e resinas já aparece em outras investigações sobre o Egito antigo. O novo trabalho acrescenta uma pista específica, sem substituir o conhecimento anterior sobre a diversidade dessas práticas. As misturas também mudavam conforme o trabalho realizado em cada parte do corpo.

A descoberta também ajuda a estudar acervos de museus

As moléculas permitiram comparar objetos que estavam registrados separadamente. Uma amostra de pó mostrou semelhança com o material de uma cabeça mumificada, sugerindo uma possível ligação entre peças guardadas em uma mesma coleção, embora os documentos não confirmem sua história conjunta.

A pesquisa mostra como análise química e leitura histórica podem ajudar a reconstruir a trajetória dos objetos. Novos testes em outras múmias serão necessários para saber se a aloe aparece em mais períodos e regiões do Egito. São pistas úteis para investigar peças sem registros claros.