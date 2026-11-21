A mumificação egípcia foi investigada com 24 peças antigas preservadas em museus. Análises químicas encontraram substâncias associadas à aloe em duas amostras, incluindo um crânio do século 8 a.C. O resultado amplia o conhecimento sobre os materiais usados, mas não comprova seu emprego em todos os rituais.
O que os pesquisadores encontraram nas peças?
A equipe da Universidade de Marburg, na Alemanha, examinou materiais de coleções históricas, entre eles restos mumificados, faixas e resíduos. Em duas amostras apareceram compostos químicos associados à aloe, planta conhecida por produzir substâncias usadas em diferentes preparações.
A análise incluiu um crânio mumificado e um produto medicinal antigo feito com material de múmias. A história da mumificação envolve práticas diversas, que mudaram conforme a época, a região e os recursos disponíveis. Essa diferença impede comparar os materiais como se viessem de uma única cerimônia.
O crânio tinha cerca de 2.700 anos
A datação por carbono 14 situou o crânio no século 8 antes de Cristo. Já a segunda amostra positiva veio de uma preparação medicinal do século 18, preservada em coleção farmacêutica. Os dois objetos pertencem, portanto, a momentos históricos muito diferentes.
Os resultados foram divulgados pela Universidade de Marburg em outubro de 2026. A comparação também revelou assinaturas químicas de resinas antigas, mostrando que os materiais ligados às múmias podiam reunir ingredientes variados. A data do crânio foi obtida diretamente, não apenas estimada pelo formato.
Como a química consegue reconhecer ingredientes antigos?
Os pesquisadores usaram espectrometria de massas, técnica que separa e identifica moléculas presentes em quantidades muito pequenas. Mesmo quando o material original mudou com o tempo, certos compostos podem deixar sinais reconhecíveis na amostra.
- Restos mumificados: partes de corpos conservadas em coleções universitárias.
- Resíduos e faixas: materiais associados à preparação e preservação de corpos.
- Preparações medicinais: produtos históricos feitos com substâncias ligadas a múmias.
Um sinal molecular, porém, não equivale a uma receita completa. Para entender melhor o achado, foi preciso confrontar os resultados com textos históricos, além de comparar amostras de origens diferentes e verificar explicações alternativas. Uma mesma substância pode ainda mudar durante séculos de armazenamento.
Por que os textos antigos entraram na pesquisa?
Fontes egípcias registram nomes de matérias-primas que nem sempre podem ser traduzidos com certeza. Um termo estudado pela equipe pode estar ligado à aloe ou a produtos extraídos da planta. A identificação continua provisória, porque as descrições antigas não bastam para encerrar a questão.
O estudo publicado na PNAS combinou a análise de objetos com documentos sobre medicina e práticas funerárias. A palavra histórica traduzida como aloe também podia indicar outras matérias vegetais, o que exige cuidado ao interpretar registros escritos. Isso reduz o risco de ligar um nome antigo ao ingrediente errado.
Os resultados não mostram uma receita usada por todos
Os 24 objetos examinados apresentaram composições diferentes. Apenas dois deram resultado para substâncias associadas à aloe. Por isso, não é possível afirmar que todos os embalsamadores egípcios usavam a planta ou que ela fazia parte de cada etapa da preparação dos mortos.
O uso de óleos, ceras, gorduras e resinas já aparece em outras investigações sobre o Egito antigo. O novo trabalho acrescenta uma pista específica, sem substituir o conhecimento anterior sobre a diversidade dessas práticas. As misturas também mudavam conforme o trabalho realizado em cada parte do corpo.
A descoberta também ajuda a estudar acervos de museus
As moléculas permitiram comparar objetos que estavam registrados separadamente. Uma amostra de pó mostrou semelhança com o material de uma cabeça mumificada, sugerindo uma possível ligação entre peças guardadas em uma mesma coleção, embora os documentos não confirmem sua história conjunta.
A pesquisa mostra como análise química e leitura histórica podem ajudar a reconstruir a trajetória dos objetos. Novos testes em outras múmias serão necessários para saber se a aloe aparece em mais períodos e regiões do Egito. São pistas úteis para investigar peças sem registros claros.
Sua história pode virar reportagem
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