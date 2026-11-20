A tumba Xiongnu 160, escavada em Duurlig Nars, na Mongólia, revelou 413 objetos, incluindo uma taça de vidro possivelmente romana. A sepultura monumental foi construída há 2 mil anos, mas esconde uma câmara central pequena. A fabricação da taça em território romano ainda é uma hipótese, não uma confirmação.

Onde fica a tumba Xiongnu e por que ela chamou atenção?

A sepultura está no sítio de Duurlig Nars, no leste da Mongólia. Segundo o Museu Nacional da Coreia, a equipe concluiu a escavação da tumba 160 após quatro temporadas de trabalho, iniciadas em 2023, em parceria com instituições mongóis.

O monumento mede aproximadamente 73 metros de comprimento, contando o caminho de acesso. A equipe desceu até cerca de 14,5 metros e retirou nove camadas de pedras. Esses números ajudam a entender por que o local é considerado o maior túmulo Xiongnu identificado na Mongólia.

Vista aérea da tumba Xiongnu 160 destaca a escavação profunda e o longo acesso entre as pastagens de Duurlig Nars, na Mongólia // Imagem ilustrativa feita por IA

A câmara central era menor que a aparência da sepultura indicava

Apesar da obra gigantesca, o espaço do sepultamento era menor e menos profundo que o esperado. Havia duas estruturas de madeira ao redor do caixão. Em outros túmulos de tamanho parecido, a profundidade pode chegar a 22 metros, segundo os responsáveis pela pesquisa.

A diferença chamou a atenção porque a tumba foi construída entre o fim do século I e o século II, período de perda de força política dos Xiongnu. A redução da câmara pode refletir mudanças nas cerimônias funerárias, mas essa ligação ainda é uma interpretação.

Quais foram os objetos encontrados no interior?

Os 413 achados incluem materiais de origens e usos diferentes. Alguns parecem ligados à vida de uma pessoa de posição elevada; outros ajudam a estudar o contato entre povos distantes. O conjunto também tinha objetos que poderiam acompanhar o morto em cerimônias e rituais.

Entre os materiais descritos pelos pesquisadores, destacam-se:

Taça transparente: peça de vidro com alça e possível origem romana.

peça de vidro com alça e possível origem romana. Quinze peças de jade: objetos associados a costumes funerários da China Han.

objetos associados a costumes funerários da China Han. Prata para cavalos: adornos comparados a achados de túmulos da península coreana.

adornos comparados a achados de túmulos da península coreana. Enfeites com cristal: detalhes de ouro, prata e cores sob pedras transparentes.

detalhes de ouro, prata e cores sob pedras transparentes. Carro envernizado: vestígios de um veículo colocado acima da câmara principal.

Os pesquisadores não tratam todos os itens como mercadorias vindas diretamente de outros impérios. Uma peça pode ter sido feita perto do túmulo, inspirada em um modelo distante, ou ter passado por várias mãos antes de chegar à elite Xiongnu.

Peças de jade, adornos de prata e fragmentos de uma taça de vidro aparecem numa mesa de conservação, entre os achados da tumba Xiongnu // Imagem ilustrativa feita por IA

A origem romana da taça continua sendo uma hipótese

A taça de vidro tem uma alça e aparência que sugere fabricação em áreas ligadas ao Império Romano. Mas sem medir sua composição química, não é possível afirmar o local de produção. O museu informou que pretende realizar análises para esclarecer essa questão.

Mesmo quando a origem for identificada, isso não provará que um comerciante romano viajou até a Mongólia. O objeto poderia ter atravessado rotas de troca e intermediários. A história dos Xiongnu envolve disputas e relações com diferentes povos da Ásia.

Peças de jade gravado e adornos de prata para cavalos aparecem sob análise, com detalhes que ajudam a comparar tradições antigas // Imagem ilustrativa feita por IA

Como o jade e a prata ajudam a contar essa circulação?

As 15 peças de jade lembram discos usados em sepultamentos da dinastia Han, mas apresentam formas e desenhos próprios. Já os enfeites de prata para cavalos se parecem com materiais encontrados em sepulturas de Lelang, na região da atual Pyongyang.

Essas semelhanças são pistas de contato cultural, não provas automáticas de comércio direto. A Unesco reconheceu os cemitérios da nobreza Xiongnu como Patrimônio Mundial em 2026, destacando sua importância para conhecer costumes funerários e relações sociais.

Os próximos exames podem esclarecer quem ocupava a tumba

Os arqueólogos recolheram dentes e cabelos do interior do caixão. Se houver material preservado, estudos de DNA poderão ajudar a investigar idade, sexo biológico e possíveis relações de parentesco com pessoas enterradas em sepulturas próximas. Ainda não existe resultado conclusivo divulgado para essas perguntas.

O tamanho da tumba indica um sepultamento de grande importância, enquanto sua câmara reduzida exige novas explicações. Por ora, os 413 objetos mostram uma rede complexa de contatos e escolhas locais. A taça talvez romana é uma pista valiosa, mas não uma origem já comprovada.