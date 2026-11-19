Debaixo de um parque em Cardiff, no País de Gales, arqueólogos encontraram vestígios de diferentes épocas. No Trelai Park, apareceram uma casa redonda da Idade do Bronze, objetos romanos e pelo menos três fossos com restos humanos cremados. Cada descoberta ajuda a reconstruir uma parte distinta do passado do lugar.

Onde ficam os vestígios encontrados em Cardiff?

O Trelai Park fica em uma área urbana de Cardiff, no País de Gales. O terreno serve hoje a atividades comuns, como esportes e caminhadas. Abaixo da superfície, porém, as escavações localizaram estruturas antigas que não são visíveis para quem apenas atravessa o parque.

A Universidade de Cardiff informou que a investigação envolve pesquisadores, estudantes e moradores. O projeto procura entender como o local foi usado em momentos muito separados da história. A presença de materiais de épocas distintas não significa que todas as construções tenham funcionado ao mesmo tempo.

Vista aérea das escavações do Trelai Park mostra trincheiras abertas no gramado de Cardiff, com voluntários e vestígios de estruturas antigas // Imagem ilustrativa feita por IA

Uma casa redonda preservada orientou novas escavações

Uma das principais descobertas foi uma casa de planta circular atribuída à Idade do Bronze. A forma lembra as casas redondas conhecidas em outros sítios britânicos. Ao ampliar a área escavada, a equipe também observou sinais de uma segunda estrutura próxima.

Os principais achados pertencem a grupos diferentes:

Casa redonda: estrutura antiga que indica uso do terreno para construção e moradia.

estrutura antiga que indica uso do terreno para construção e moradia. Fossos: cavidades escavadas no solo, algumas contendo restos humanos cremados.

cavidades escavadas no solo, algumas contendo restos humanos cremados. Cerâmica romana: material ligado a atividades de uma época posterior.

material ligado a atividades de uma época posterior. Outra estrutura: indícios de uma construção próxima à casa já conhecida.

Essas descobertas exigem escavação cuidadosa porque camadas podem ter sido alteradas por atividades posteriores. O lugar de cada fragmento ajuda a estudar a relação entre os vestígios. Sem esse registro, ficaria mais difícil distinguir uma ocupação da Idade do Bronze de usos feitos séculos depois.

O que os três fossos revelam sobre o lugar?

Os pesquisadores encontraram vários fossos, e pelo menos três continham pequenas quantidades de restos humanos cremados. Isso indica práticas ligadas ao tratamento dos mortos. A notícia da universidade, porém, não permite afirmar que toda a área fosse um cemitério ou identificar as pessoas sepultadas.

A quantidade de material e a posição das cavidades precisam ser estudadas juntas. A cremação mostra que restos passaram pelo fogo, mas não esclarece todos os rituais associados. Cada interpretação depende de datação, comparação e contexto, e não apenas da presença de fragmentos queimados em um mesmo terreno.

Arqueóloga examina o piso preservado de uma casa redonda da Idade do Bronze no Trelai Park, com marcas antigas visíveis no solo // Imagem ilustrativa feita por IA

Objetos romanos sugerem outro uso do terreno

Também foram encontradas peças de cerâmica romana. Elas indicam atividade no local em um período posterior ao da casa da Idade do Bronze. Pela posição dos objetos e pela proximidade de uma antiga vila romana, os pesquisadores consideram a hipótese de uso especial ou religioso.

Uma construção romana próxima já era conhecida, mas sua relação exata com os achados do parque ainda está sendo investigada. Cerâmica deixada no solo pode ter várias explicações. Chamar a área de santuário romano confirmado seria ir além das informações divulgadas pela equipe responsável.

Por que a investigação envolve moradores?

O trabalho faz parte do projeto Caerau and Ely Rediscovering, que une universidade, escolas e comunidade. A participação de voluntários amplia a pesquisa e aproxima as pessoas do patrimônio do bairro. Em vez de estudar um monumento isolado, o grupo acompanha as descobertas em um espaço público atual.

Uma notícia anterior da Universidade de Cardiff já descrevia a investigação do recinto da Idade do Bronze. O registro mostra que as descobertas são resultado de várias campanhas, não de uma única visita. Isso permite comparar novas estruturas com levantamentos feitos nos anos anteriores.

Quem quiser acompanhar imagens da pesquisa pode ver o vídeo indicado pela Universidade de Cardiff:

A sequência de ocupações ainda exige cuidado

As casas antigas, os fossos com cremações e a cerâmica romana mostram que o mesmo terreno foi importante em diferentes momentos. Ainda não é possível preencher todos os intervalos de tempo ou dizer que existiu uma única tradição ligando essas atividades ao longo dos séculos.

O Trelai Park guarda um registro incomum sob um lugar cotidiano. As escavações já confirmaram estruturas e objetos de épocas diferentes, mas algumas funções seguem em estudo. Conservar as camadas do solo e registrar cada descoberta será essencial para contar essa história sem confundir evidência com hipótese.