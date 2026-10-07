EM FOCO Resumo da matéria 01 Dois tempos no mesmo lugar Um selo da Idade do Bronze e um amuleto cristão foram recuperados no mesmo grande sítio arqueológico da Anatólia central. 02 Selo com escrita A peça de pedra traz hieróglifos luvianos e ajuda a reforçar a presença de práticas administrativas ligadas ao mundo hitita. 03 Amuleto infantil Séculos depois, uma pequena caixa de cobre guardou uma folha de ouro finíssima, possivelmente com uma passagem bíblica.

Um selo da Idade do Bronze e um amuleto cristão apareceram no mesmo sítio, separados por quase dois milênios. Em Türkmen-Karahöyük, pesquisadores encontraram escrita luviana na peça mais antiga, combinação que mostra como o centro foi ocupado, reutilizado e reinterpretado por comunidades de épocas muito diferentes.

O que foi encontrado em Türkmen-Karahöyük?

As escavações trouxeram dois objetos separados por muitos séculos: um selo de pedra com hieróglifos luvianos e uma pequena caixa de cobre que guardava uma folha de ouro extremamente fina. Eles pertencem a momentos distintos, mas vieram do mesmo grande assentamento da Anatólia central.

O sítio está ligado ao universo dos hititas e de outros grupos que ocuparam a região depois deles. A longa sequência de ocupação ajuda a explicar por que um objeto administrativo da Idade do Bronze e um amuleto cristão puderam aparecer na mesma paisagem arqueológica.

O selo ajuda a revelar atividades realizadas no sítio durante a Idade do Bronze

Por que o selo da Idade do Bronze é tão raro?

O selo é biconvexo e traz inscrições em hieróglifos luvianos. Uma das faces conserva o nome Kurunti-ziti acompanhado de um título oficial, enquanto o tipo da peça e sua escrita apontam para práticas administrativas associadas ao mundo hitita durante a fase final da Idade do Bronze.

A equipe de escavação destaca que o selo se soma a outros achados de selagem e fortalece a evidência de uma burocracia organizada no assentamento. Essa combinação ajuda a entender como escrita e administração podem ter funcionado ali durante a fase final da Idade do Bronze.

O que o amuleto cristão revela muitos séculos depois?

A segunda descoberta pertence aos séculos IV ou V. Dentro de uma pequena caixa de cobre, a equipe encontrou uma lâmina de ouro com apenas 0,1 milímetro de espessura. A leitura preliminar indica que ela pode carregar uma passagem bíblica e ter funcionado como proteção pessoal.

Os pesquisadores acreditam que o objeto pertenceu a uma criança. Isso muda totalmente o tipo de história contado pelo sítio: enquanto o selo aponta para administração e poder na Idade do Bronze, o amuleto aproxima a escavação de fé, proteção e vida cotidiana em uma comunidade cristã posterior.

A seguir listamos 4 pistas principais que ajudam a organizar as evidências descritas acima:

Selo luviano: registra um nome e um título ligados a práticas administrativas antigas.

registra um nome e um título ligados a práticas administrativas antigas. Caixa de cobre: protegia a lâmina de ouro usada como possível amuleto.

protegia a lâmina de ouro usada como possível amuleto. Folha de ouro: tem somente 0,1 milímetro de espessura e pode conter texto bíblico.

tem somente 0,1 milímetro de espessura e pode conter texto bíblico. Diferença temporal: os dois objetos estão separados por quase dois mil anos de história.

O amuleto mostra que a área continuou tendo importância muitos séculos depois

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Como os dois objetos mostram a longa ocupação do sítio?

O selo pertence à fase final da Idade do Bronze, enquanto o amuleto aparece já na Antiguidade tardia. A distância entre eles mostra que Türkmen-Karahöyük não foi um lugar importante apenas em um momento, mas uma paisagem ocupada e reutilizada por comunidades com sistemas políticos e crenças diferentes.

O próprio projeto arqueológico de Türkmen-Karahöyük reúne pesquisas de várias instituições para acompanhar essa sequência. Camadas, construções e pequenos objetos permitem montar uma cronologia longa sem misturar períodos que precisam ser interpretados separadamente.

A seguir listamos 3 comparações centrais que resumem o que as evidências permitem interpretar:

DADOS EM FOCO Duas épocas no mesmo sítio Tabela com objeto, período e principal pista arqueológica encontrada em Türkmen-Karahöyük. Objeto Período Principal pista Selo de pedra Idade do Bronze Hieróglifos luvianos e título Caixa de cobre Séculos IV-V Recipiente de proteção pessoal Folha de ouro Séculos IV-V Possível passagem bíblica

O que ainda pode surgir nas próximas escavações?

As descobertas reforçam que cada camada pode responder perguntas diferentes. Novos selos podem esclarecer a administração da cidade antiga, enquanto objetos de períodos posteriores podem mostrar como o espaço continuou ocupado depois do fim das estruturas políticas associadas ao mundo hitita.

O raro selo da Idade do Bronze e o amuleto cristão já resumem essa duração de forma incomum. No mesmo sítio, uma peça fala de autoridade e escrita administrativa, enquanto a outra sugere proteção religiosa individual, separadas por séculos e ligadas pelo mesmo lugar.