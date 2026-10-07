Um selo da Idade do Bronze e um amuleto cristão apareceram no mesmo sítio, separados por quase dois milênios. Em Türkmen-Karahöyük, pesquisadores encontraram escrita luviana na peça mais antiga, combinação que mostra como o centro foi ocupado, reutilizado e reinterpretado por comunidades de épocas muito diferentes.
O que foi encontrado em Türkmen-Karahöyük?
As escavações trouxeram dois objetos separados por muitos séculos: um selo de pedra com hieróglifos luvianos e uma pequena caixa de cobre que guardava uma folha de ouro extremamente fina. Eles pertencem a momentos distintos, mas vieram do mesmo grande assentamento da Anatólia central.
O sítio está ligado ao universo dos hititas e de outros grupos que ocuparam a região depois deles. A longa sequência de ocupação ajuda a explicar por que um objeto administrativo da Idade do Bronze e um amuleto cristão puderam aparecer na mesma paisagem arqueológica.
Por que o selo da Idade do Bronze é tão raro?
O selo é biconvexo e traz inscrições em hieróglifos luvianos. Uma das faces conserva o nome Kurunti-ziti acompanhado de um título oficial, enquanto o tipo da peça e sua escrita apontam para práticas administrativas associadas ao mundo hitita durante a fase final da Idade do Bronze.
A equipe de escavação destaca que o selo se soma a outros achados de selagem e fortalece a evidência de uma burocracia organizada no assentamento. Essa combinação ajuda a entender como escrita e administração podem ter funcionado ali durante a fase final da Idade do Bronze.
O que o amuleto cristão revela muitos séculos depois?
A segunda descoberta pertence aos séculos IV ou V. Dentro de uma pequena caixa de cobre, a equipe encontrou uma lâmina de ouro com apenas 0,1 milímetro de espessura. A leitura preliminar indica que ela pode carregar uma passagem bíblica e ter funcionado como proteção pessoal.
Os pesquisadores acreditam que o objeto pertenceu a uma criança. Isso muda totalmente o tipo de história contado pelo sítio: enquanto o selo aponta para administração e poder na Idade do Bronze, o amuleto aproxima a escavação de fé, proteção e vida cotidiana em uma comunidade cristã posterior.
A seguir listamos 4 pistas principais que ajudam a organizar as evidências descritas acima:
- Selo luviano: registra um nome e um título ligados a práticas administrativas antigas.
- Caixa de cobre: protegia a lâmina de ouro usada como possível amuleto.
- Folha de ouro: tem somente 0,1 milímetro de espessura e pode conter texto bíblico.
- Diferença temporal: os dois objetos estão separados por quase dois mil anos de história.
Leia também: Pedra de 6 toneladas no centro de Stonehenge veio da Escócia e percorreu pelo menos 700 km há cerca de 5.000 anos
Como os dois objetos mostram a longa ocupação do sítio?
O selo pertence à fase final da Idade do Bronze, enquanto o amuleto aparece já na Antiguidade tardia. A distância entre eles mostra que Türkmen-Karahöyük não foi um lugar importante apenas em um momento, mas uma paisagem ocupada e reutilizada por comunidades com sistemas políticos e crenças diferentes.
O próprio projeto arqueológico de Türkmen-Karahöyük reúne pesquisas de várias instituições para acompanhar essa sequência. Camadas, construções e pequenos objetos permitem montar uma cronologia longa sem misturar períodos que precisam ser interpretados separadamente.
A seguir listamos 3 comparações centrais que resumem o que as evidências permitem interpretar:
|Objeto
|Período
|Principal pista
|Selo de pedra
|Idade do Bronze
|Hieróglifos luvianos e título
|Caixa de cobre
|Séculos IV-V
|Recipiente de proteção pessoal
|Folha de ouro
|Séculos IV-V
|Possível passagem bíblica
O que ainda pode surgir nas próximas escavações?
As descobertas reforçam que cada camada pode responder perguntas diferentes. Novos selos podem esclarecer a administração da cidade antiga, enquanto objetos de períodos posteriores podem mostrar como o espaço continuou ocupado depois do fim das estruturas políticas associadas ao mundo hitita.
O raro selo da Idade do Bronze e o amuleto cristão já resumem essa duração de forma incomum. No mesmo sítio, uma peça fala de autoridade e escrita administrativa, enquanto a outra sugere proteção religiosa individual, separadas por séculos e ligadas pelo mesmo lugar.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
Deixe um comentário