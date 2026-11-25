O Solitaire, da Allseas, tem 300 metros de comprimento e funciona como uma fábrica flutuante: solda tubos de aço, inspeciona e reveste as juntas no convés e os lança pela popa enquanto avança. Com essa linha de produção instalada a bordo, o navio já instalou dutos submarinos a 2.775 metros de profundidade.

Como um navio vira fábrica de tubos?

Pense numa linha de montagem de fábrica, só que deitada sobre um casco e balançando no oceano. No Solitaire, as seções de aço entram de um lado, passam por alinhamento, soldagem, inspeção e revestimento das juntas, e saem do outro já como um duto contínuo, pronto para descer pela popa.

O tamanho acompanha a função. São 300 metros de comprimento sem o stinger, a estrutura traseira que apoia a tubulação; com ela, o conjunto chega a cerca de 397 metros. Em serviço desde 1998, ele é um dos navios de lançamento de dutos da frota da Allseas.

Imagem ilustrativa: na linha principal, as juntas passam por soldagem, ensaio não destrutivo e revestimento

A linha de produção começa com juntas duplas

Antes da linha principal, o navio tem duas áreas que preparam juntas duplas: trechos de tubo já unidos dois a dois. Assim, a linha principal recebe segmentos maiores e precisa fazer menos emendas por metro de duto lançado. É como chegar à montagem com metade do serviço adiantado.

Na linha principal ficam as estações de soldagem, de ensaio não destrutivo e de revestimento. O ensaio verifica se cada união está boa sem cortar nem danificar o trecho produzido. Depois, o revestimento protege a junta recém-soldada antes que ela siga para a água.

Por que o duto desce em forma de S?

Conforme o navio avança, a tubulação já unida sai do convés e desce em direção ao fundo. No caminho, ela faz duas curvas: uma logo na saída, dobrando para baixo, e outra perto do leito, voltando a deitar. Visto de lado, o desenho lembra um “S” esticado, e daí vem o nome do método, S-lay.

O trabalho avança em ciclos coordenados de produção e lançamento. Isso não quer dizer avanço contínuo: o navio produz um trecho, avança, lança e repete, num ritmo casado com a solda.

O caminho do tubo, do convés até o fundo:

Soldagem: as seções são unidas na linha horizontal do convés.

as seções são unidas na linha horizontal do convés. Inspeção: cada junta passa por ensaio não destrutivo.

cada junta passa por ensaio não destrutivo. Revestimento: a emenda recebe proteção antes de seguir.

a emenda recebe proteção antes de seguir. Stinger: os roletes apoiam a curva superior, na saída do navio.

os roletes apoiam a curva superior, na saída do navio. Tensionadores: seguram o tubo e controlam a curva inferior, até o leito.

Imagem ilustrativa: o stinger apoia a curva de cima e os tensionadores controlam a de baixo

O stinger segura a curva de cima

A estrutura de aço com roletes sustenta a curva superior do duto logo depois que ele sai da linha de produção. Ela controla a passagem da posição quase horizontal do convés para a descida na água, e é ali que o tubo mais corre o risco de se deformar.

Sem esse apoio, a mudança de curvatura seria brusca demais e poderia comprometer o aço. Os 97 metros de diferença entre os comprimentos informados correspondem justamente a esse equipamento. Ou seja, quase um terço a mais de comprimento só para fazer o tubo dobrar com calma.

Quem segura o trecho que fica pendurado na água?

Os tensionadores. São equipamentos que agarram a tubulação e controlam a força ao longo do trecho que ainda não chegou ao fundo. No Solitaire, a capacidade de tensão é de 1.050 toneladas-força, divididas entre três tensionadores.

Esse número é uma medida de força para segurar o duto, e não o peso dos tubos guardados a bordo. Enquanto isso, o posicionamento dinâmico controla a localização do navio durante a instalação. Um segura o tubo, o outro segura o navio, e os dois precisam estar em sintonia.

Neste vídeo, o Solitaire aparece visto por fora:

A solda acontece no convés, mesmo quando o duto chega a 2.775 metros

Os 2.775 metros são a profundidade de água alcançada em instalações de duto documentadas pela empresa. Ninguém solda nada lá embaixo: a união das seções ocorre no convés, antes de a tubulação descer até o fundo do mar. O desafio em grandes profundidades é sustentar uma longa seção suspensa.

Para manter a fábrica funcionando, o navio tem capacidade para transportar até 22 mil toneladas de tubos. Essa capacidade reduz as reposições, mas não torna a operação independente de suprimentos. O desempenho varia com diâmetro, revestimento, profundidade, clima e projeto, e as marcas históricas não viram garantia de cada viagem.