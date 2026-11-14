Uma estátua monumental de mármore, com quase 2.500 anos, apareceu virada para baixo numa avenida de Sardes, na Turquia. Os fragmentos foram usados como pavimento, séculos depois da criação da escultura. O reaproveitamento está comprovado, mas a identidade do personagem e o motivo do descarte permanecem desconhecidos.

Como a estátua apareceu sob a avenida?

A equipe da expedição de Harvard e Cornell encontrou os fragmentos no fim de maio de 2026, durante a investigação de uma via romana com colunas. Duas partes principais da escultura estavam viradas para baixo e haviam sido integradas às pedras do antigo caminho.

Segundo a Harvard Gazette, os pesquisadores retiraram os fragmentos em 13 de julho de 2026, após limpeza cuidadosa ao redor da peça. O mármore foi levado a um laboratório de conservação. Esse processo permite observar marcas de fabricação e desgaste sem perder detalhes frágeis.

O reaproveitamento da peça levanta perguntas sobre as transformações vividas pela antiga cidade

O reaproveitamento mudou a função da escultura

O que antes havia sido uma figura monumental acabou servindo como material de pavimentação. A posição de rosto para baixo ajuda a mostrar que a peça foi colocada na rua como pedra de obra. Isso confirma o uso posterior, mas não indica quando ou por que foi quebrada.

Não há prova de que a estátua tenha sido destruída por raiva, conflito religioso ou mudança de governo. Essas explicações podem parecer possíveis, mas exigiriam outros documentos e vestígios. O dado concreto é a presença da escultura partida no piso construído muitos séculos depois.

Que detalhes ajudam a datar a figura?

A estátua representa um jovem vestido, com cabelos longos e roupas detalhadas. A equipe estima que sua altura original passasse de 2,1 metros. A postura lembra esculturas gregas mais antigas, porém o desenho do corpo aponta para uma produção provavelmente entre 470 e 450 a.C..

Os principais elementos observados pelos pesquisadores são:

Posição: os fragmentos estavam voltados para baixo, sob a antiga rua.

os fragmentos estavam voltados para baixo, sob a antiga rua. Material: a figura foi talhada em mármore.

a figura foi talhada em mármore. Altura: a escultura original ultrapassava dois metros.

a escultura original ultrapassava dois metros. Vestes: a roupa tem dobras e padrões considerados pouco comuns.

a roupa tem dobras e padrões considerados pouco comuns. Datação: estilo e anatomia sugerem o início do período clássico.

Esses sinais oferecem uma estimativa de época, não o nome de quem posou para a figura. A obra mistura referências visuais antigas com detalhes que parecem mais recentes. Essa combinação ajuda a estudar gostos e escolhas artísticas dos habitantes da região.

Os arqueólogos investigam como uma obra de arte acabou incorporada a uma estrutura de circulação

Sardes preserva a memória de vários governos

A antiga cidade de Sardes foi capital da Lídia e continuou importante após a conquista persa. A estátua provavelmente foi produzida quando a cidade já estava sob domínio persa. Mesmo assim, sua aparência conserva referências a tradições locais e gregas, segundo os pesquisadores.

O conjunto arqueológico entrou na lista de Patrimônio Mundial da UNESCO em 2025. O reconhecimento da cidade e dos túmulos lídios valoriza a história de Sardes, que passou por diferentes governos. Essa longa ocupação ajuda a explicar por que obras antigas aparecem em construções mais novas.

Por que ainda não se sabe quem foi retratado?

A figura pode representar alguém de destaque ou ter pertencido a um espaço religioso. Uma hipótese envolve o santuário de Cibele, importante nos registros sobre a cidade, mas cuja localização exata continua incerta. Nenhuma dessas possibilidades é uma identificação comprovada do personagem.

A equipe também busca possíveis restos de pintura na superfície. Estátuas antigas podiam ser coloridas, mas a presença e a composição de pigmentos exigem análises próprias. Sem essas respostas, a escultura já é valiosa por mostrar roupas e técnicas artísticas de sua época.

A descoberta oferece pistas sobre a maneira como materiais antigos eram reutilizados em novas construções

A conservação pode revelar novas pistas

Os pesquisadores planejam reunir as partes e estudar o mármore antes da exibição em museu. O exame pode mostrar alterações antigas, áreas quebradas e sinais deixados pelo uso na rua. Cada nova conclusão dependerá de material observado, não apenas da aparência marcante da figura.

Encontrar o rosto preservado sob uma avenida foi uma surpresa, mas a pergunta central permanece: qual era a função original da obra? O reaproveitamento em Sardes conta uma parte da história. A outra continua guardada nos detalhes da estátua e do terreno onde ela foi encontrada.