EM FOCO Resumo da matéria 01 Piscinas no mar Os parrachos ficam a quilômetros da costa e ficam mais rasos na maré baixa, quando o fundo recifal se torna mais visível. 02 Área protegida Maracajaú integra uma APA de aproximadamente 136 mil hectares que protege recifes e ambientes costeiros de três municípios. 03 Caribe Potiguar A transparência da água e os tons azulados explicam o apelido turístico, sem apagar a identidade própria do litoral potiguar.

Em Maracajaú, no município de Maxaranguape, formações recifais aparecem como piscinas naturais quando a maré baixa. Os famosos parrachos ficam a quilômetros da praia e integram uma área protegida de cerca de 136 mil hectares, reunindo turismo, biodiversidade e paisagem marinha no litoral potiguar brasileiro.

Como se formam as piscinas naturais de Maracajaú?

Os Parrachos de Maracajaú são formações recifais rasas sobre uma base de arenito. Quando a maré baixa, a coluna d’água diminui e partes do conjunto ficam mais fáceis de observar, criando o aspecto de grandes piscinas naturais em mar aberto.

A distância citada varia conforme a referência e o ponto medido, mas estudos colocam os recifes a cerca de 5 a 7 quilômetros da costa. Essa separação exige passeio de barco e faz a experiência depender diretamente das condições de maré e de navegação.

Maracajaú oferece mergulhos em piscinas naturais de baixa profundidade, repletas de peixes coloridos e biodiversidade marinha // Créditos: depositphotos.com / mrmello63@gmail.com

Por que os parrachos estão dentro de uma área protegida?

Os parrachos não são apenas uma atração turística. Eles fazem parte da Área de Proteção Ambiental dos Recifes de Corais, criada em 2001 para proteger formações recifais e ecossistemas associados no litoral de Maxaranguape, Rio do Fogo e Touros.

O Catálogo de Unidades de Conservação do Brasil informa que a APA tem aproximadamente 136 mil hectares. A proteção cobre uma faixa ampla do mar e inclui os recifes de Maracajaú, Rio do Fogo e Perobas.

O que muda quando a maré baixa em Maracajaú?

A maré é o elemento que mais muda a experiência. Com o nível mais baixo, a água fica rasa sobre partes dos recifes e facilita a observação de peixes, algas e outras formas de vida associadas ao fundo marinho.

Por isso, o passeio não funciona como uma visita de horário completamente livre. Operadores precisam considerar tábua de marés, condições do mar e regras locais, porque segurança e conservação dependem do momento certo para acessar áreas rasas sem aumentar o impacto sobre o ambiente.

A seguir listamos quatro fatores que mudam o passeio e ajudam a entender por que os parrachos nunca oferecem exatamente o mesmo cenário:

Maré: define a profundidade sobre as formações recifais.

define a profundidade sobre as formações recifais. Visibilidade: pode mudar conforme vento, chuva e agitação do mar.

pode mudar conforme vento, chuva e agitação do mar. Navegação: o acesso exige embarcação para vencer a distância da costa.

o acesso exige embarcação para vencer a distância da costa. Proteção: regras de visitação ajudam a reduzir impactos sobre o ambiente.

Quem busca os melhores passeios em Natal, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Viciada em Viajar, que conta com mais de 66 mil visualizações, onde Camila mostra as diferenças e qual é a melhor opção entre Rio do Fogo e Maracajaú:

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Por que Maracajaú ganhou o apelido de Caribe Potiguar?

Maracajaú pertence ao município de Maxaranguape, no litoral norte potiguar. A vila combina praia, pesca e turismo, enquanto os parrachos funcionam como o principal símbolo visual do destino e ajudam a explicar o apelido de Caribe Potiguar.

O apelido nasce da aparência, não de uma equivalência geográfica. Em dias favoráveis, a água clara e rasa deixa o fundo visível e cria tons azulados e esverdeados, mas a paisagem continua sendo resultado de um ecossistema próprio do litoral brasileiro.

A seguir listamos três elementos do cenário marinho que explicam a fama dos parrachos e a necessidade de conservação:

DADOS EM FOCO O que forma o cenário de Maracajaú Tabela resume os principais elementos que explicam as piscinas naturais e a proteção dos parrachos de Maracajaú. Elemento Dado principal Importância Parrachos Cerca de 5 a 7 km da costa Piscinas naturais na maré baixa APA dos Recifes Aproximadamente 136 mil ha Proteção ambiental Maré baixa Menor coluna d’água Melhor observação do recife

O que torna os parrachos diferentes de uma praia comum?

Quem visita Maracajaú encontra uma praia tranquila em terra e um cenário completamente diferente mar adentro. A experiência mais conhecida começa no embarque, atravessa alguns quilômetros de oceano e termina sobre formações protegidas que dependem da maré para revelar seu melhor aspecto.

É essa combinação de distância, recifes e proteção ambiental que torna o vilarejo especial. Maracajaú não é apenas uma praia de água azul: seu principal atrativo está ligado a uma área marinha extensa, sensível e valiosa para a biodiversidade do Rio Grande do Norte.