EM FOCO Resumo da matéria 01 Uma cidade sob a mata Valeriana foi identificada no estado mexicano de Campeche a partir de imagens do relevo que revelaram praças, pirâmides e caminhos antigos. 02 Laser usado para florestas Os arqueólogos reaproveitaram informações de um levantamento ambiental feito em 2013, sem precisar começar o mapeamento do zero. 03 Água e vida urbana O reservatório e os espaços públicos indicam organização do assentamento, mas ainda dependem de pesquisas de campo para esclarecer detalhes.

Em uma área de floresta do México, uma cidade maia apareceu onde o mapa arqueológico mostrava poucas informações. O lugar, chamado Valeriana, foi identificado em 2024 com dados de laser coletados para um projeto ambiental. O terreno revelou pirâmides, praças e um reservatório antigo. A mata ocultava o conjunto.

O que havia escondido sob a floresta de Campeche?

A cidade maia de Valeriana fica no estado de Campeche, no sudeste do México. No terreno coberto por vegetação, os mapas mostraram conjuntos de edifícios, caminhos e espaços abertos. O local recebeu o nome de uma lagoa próxima e ganhou destaque internacional em outubro de 2024.

O assentamento se liga à civilização maia, que ergueu centros urbanos em diferentes regiões da América Central. Em Valeriana, as marcas no solo sugerem uma paisagem planejada, não apenas construções isoladas. As imagens permitem identificar formatos, mas não mostram diretamente como as pessoas viviam.

As construções ficaram ocultas pela vegetação por muito tempo – IMAGEM ILUSTRATIVA

Como dados feitos para estudar árvores revelaram construções?

Os registros usados no estudo foram coletados em 2013, durante um projeto de acompanhamento das florestas. A tecnologia LiDAR dispara pulsos de laser de uma aeronave e mede seus retornos. Com o processamento, é possível separar parte da vegetação e reconstruir as formas do chão.

O Instituto Nacional de Antropologia e História do México informou que Valeriana ocupa uma área estudada de cerca de 16,6 km². A nova análise procurou vestígios arqueológicos em dados já disponíveis. Assim, um levantamento ambiental também ajudou a contar a história de uma antiga cidade.

Quais sinais indicam uma cidade organizada?

Os pesquisadores reconheceram pirâmides de templos, praças cercadas por construções e uma via larga ligando setores importantes. Esses elementos lembram centros políticos maias conhecidos. O desenho do terreno mostra que diferentes espaços estavam relacionados, embora as funções de cada prédio ainda precisem de estudos mais detalhados.

Também apareceu um reservatório formado por uma barragem em um curso de água sazonal. Esse detalhe interessa porque armazenar água ajudava comunidades a enfrentar períodos secos. O mapeamento indica a obra, mas não permite calcular sozinho quantas pessoas dependiam dela nem seu funcionamento exato.

A seguir listamos quatro vestígios mapeados em Valeriana que ajudam a explicar o achado:

Pirâmides: marcam conjuntos monumentais reconhecíveis nos mapas do terreno.

marcam conjuntos monumentais reconhecíveis nos mapas do terreno. Praças: indicam espaços de circulação e encontros entre construções.

indicam espaços de circulação e encontros entre construções. Via larga: conecta setores importantes do núcleo urbano.

conecta setores importantes do núcleo urbano. Reservatório: mostra o aproveitamento de um curso de água sazonal.

Os sinais estavam nos dados, mas só ganharam sentido quando alguém olhou de novo – IMAGEM ILUSTRATIVA

Leia também: Pegadas de 23 mil anos ficaram escondidas no solo e revelaram pessoas na América do Norte muito antes do que se pensava

O que os mapas permitem afirmar sobre Valeriana?

A pesquisa publicada na Antiquity, em 2024, descreveu dois grandes conjuntos monumentais e características de um centro político do período Clássico maia. Os autores compararam a organização de Valeriana com outros sítios. Isso permite propor uma cidade importante, sem conhecer ainda toda sua história.

O levantamento regional apontou 6.764 estruturas na área total analisada, que era maior que o núcleo de Valeriana. Esse número não deve ser tratado como quantidade de prédios da cidade. Para confirmar datas de ocupação e funções específicas, as imagens precisam ser acompanhadas de trabalho arqueológico em campo.

A seguir listamos quatro dados da descoberta que organizam as principais informações:

DADOS EM FOCO O que o levantamento revelou Dados verificados sobre Valeriana: referência, evidência e interpretação Referência Dado confirmado O que indica Coleta do laser 2013 Levantamento originalmente ambiental Publicação científica 2024 Reanálise arqueológica dos dados Área de Valeriana Cerca de 16,6 km² Extensão registrada pelo órgão mexicano Estruturas da amostra regional 6.764 Não pertencem todas à mesma cidade

Por que uma pesquisa ambiental pode mudar a arqueologia?

O caso mostra que dados produzidos para outra finalidade podem revelar sítios que nunca foram analisados por arqueólogos. Como as medições não buscavam ruínas, também ajudam a observar regiões fora dos pontos já famosos. Isso amplia as áreas comparadas e reduz parte das escolhas feitas antes da pesquisa.

Valeriana ainda guarda perguntas sobre seus moradores, suas épocas de maior atividade e o uso do reservatório. Mesmo assim, o reaproveitamento do mapeamento a laser já mostrou que uma cidade inteira pode deixar sinais no terreno, mesmo quando a floresta esconde suas construções da vista.