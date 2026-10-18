A produção de sal maia em Belize deixou vestígios pouco comuns: pesquisadores mapearam até 70 sítios submersos e registraram 4.042 postes de madeira. Esses restos desenham antigas construções usadas para aquecer água salgada, preparar sal e apoiar trabalhadores. A água preservou uma antiga área de trabalho.

Os postes submersos revelaram antigas oficinas de sal

Nas lagoas costeiras de Belize, na América Central, pedaços de madeira aparecem no fundo raso, em meio a restos de cerâmica. Os pesquisadores identificaram postes alinhados que marcavam construções com cobertura vegetal, algumas ligadas ao preparo de sal para alimentação e conservação de alimentos.

Segundo a Universidade Estadual da Louisiana, a equipe registra esses vestígios desde 2004. O balanço inclui até 70 locais submersos e exatamente 4.042 postes mapeados. Os números descrevem vários sítios, não uma única fábrica gigantesca ou uma cidade inteira debaixo d’água.

O achado mostra como os maias organizavam a produção de recursos usados no cotidiano

Como os maias transformavam água salgada em sal?

As oficinas conhecidas como cozinhas de sal usavam o calor do fogo para evaporar água salgada em recipientes de cerâmica. Quando a água desaparecia, restava o sal. Em alguns locais, essa produção resultava em blocos que podiam ser guardados e transportados.

A cerâmica quebrada, o carvão e os apoios de barro ajudam a reconhecer a atividade. Nem todos os sítios usavam os mesmos recipientes. Essa diferença indica que a técnica de produção mudou com o tempo, acompanhando as necessidades locais e a circulação do sal entre comunidades.

Os objetos preservados mostram diferentes tarefas

O solo de turfa de mangue, com pouco oxigênio, favoreceu a conservação das madeiras antigas. Assim, o fundo das lagoas ainda guarda indícios de áreas de trabalho, construções e utensílios. Cada tipo de vestígio contribui para separar o preparo do sal de outras atividades domésticas.

Entre os sinais analisados pelos arqueólogos estão:

Postes de madeira: indicam posições de paredes, coberturas e divisões de espaços.

indicam posições de paredes, coberturas e divisões de espaços. Fragmentos de panelas: revelam recipientes usados ou descartados nas oficinas.

revelam recipientes usados ou descartados nas oficinas. Carvão antigo: reforça a presença de fogo nas atividades de produção.

reforça a presença de fogo nas atividades de produção. Objetos importados: ajudam a reconhecer contatos comerciais em alguns períodos.

O conjunto não permite reconstruir cada movimento dos trabalhadores, mas mostra que havia tarefas organizadas em locais próprios. Em alguns sítios foram reconhecidas residências próximas; em outros, a ausência de utensílios domésticos sugere que as pessoas moravam em outro lugar.

O sítio Jay-yi Nah revelou uma fase mais antiga

Em 2023, pesquisadores voltaram a Jay-yi Nah, um ponto com cerâmica diferente da encontrada nas oficinas mais recentes. Uma datação de madeira situou sua ocupação no período Clássico Inicial maia, mostrando que a produção local começou antes da expansão comercial posterior.

Um estudo publicado na revista Antiquity, em 2024, descreve tigelas grandes e a ausência de certos apoios de cerâmica comuns em oficinas posteriores. O achado aponta para formas antigas de preparar sal, ainda voltadas principalmente ao consumo próximo ou a trocas limitadas.

A conservação da madeira permitiu investigar um local que permaneceu escondido durante séculos

O sal podia abastecer comunidades distantes?

Sim, especialmente quando a população das cidades do interior cresceu. O sal era necessário para a alimentação e também podia ajudar a conservar peixes. A circulação de produtos entre os maias incluía itens cotidianos, e não apenas objetos valiosos destinados às elites.

Entretanto, os pesquisadores diferenciam o pequeno sítio antigo das oficinas posteriores com mais materiais vindos de outras regiões. A ligação entre produção costeira e mercados do interior se fortaleceu ao longo do tempo, sem provar que todos os lugares participavam da mesma rede comercial.

Por que essa área de trabalho resistiu debaixo d’água?

A madeira se decompõe rapidamente em muitos sítios arqueológicos, mas o ambiente encharcado e com pouco oxigênio pode retardar esse processo. Por isso, os postes oferecem uma planta parcial de construções antigas, permitindo localizar atividades que só fragmentos de panelas não explicariam completamente.

A descoberta também exige cuidado: retirar peças saturadas de água e sal sem tratamento adequado pode danificá-las. O conjunto de postes, cerâmica e datas permite seguir a transformação de pequenas oficinas costeiras em uma atividade importante para o abastecimento de comunidades maias.