Um frasco de pedra encontrado no Irã ainda tinha um pó avermelhado guardado dentro dele. Análises identificaram minerais e ceras que lembram produtos usados para colorir os lábios. A hipótese é de uma maquiagem antiga, com quase quatro mil anos, mas ninguém pode afirmar exatamente como era usada naquela época.

Um pigmento sobreviveu dentro de uma peça de pedra

O recipiente veio da região de Jiroft, no sudeste do Irã, ligada a comunidades da Idade do Bronze. A peça é pequena e guarda restos de uma substância vermelha, que chamou a atenção dos pesquisadores pela composição e pela apresentação.

O material foi estudado em trabalho publicado em 2024 na revista Scientific Reports. A trajetória da peça exige cautela: ela faz parte de objetos recuperados depois de saques, o que limita o conhecimento sobre o lugar exato em que ficou depositada.

Pesquisadora examina um frasco arqueológico de Jiroft sobre uma mesa de conservação, com uma pequena amostra do pigmento vermelho preservado // Imagem ilustrativa feita por IA

O que havia dentro do frasco vermelho?

A pesquisa encontrou hematita, mineral ligado à cor vermelha, além de outros componentes minerais e sinais de ceras vegetais. Os especialistas combinaram diferentes exames para identificar as substâncias e verificar como poderiam formar uma mistura cosmética.

O estudo científico sobre a pintura labial descreve uma composição compatível com pigmento para os lábios. A conclusão é uma interpretação apoiada nos exames, não uma gravação antiga que identifique o objeto como batom ou explique quem o usou.

A mistura lembra produtos conhecidos hoje

Em vários cosméticos atuais, pigmentos fornecem cor e outros materiais ajudam na aplicação. A presença de partículas vermelhas e ceras torna plausível a comparação, embora os ingredientes antigos não devam ser tratados como seguros ou próprios para uso atual.

A interpretação se apoia em pistas diferentes:

Hematita: mineral responsável por boa parte da tonalidade vermelha.

mineral responsável por boa parte da tonalidade vermelha. Outros minerais: componentes observados na análise do conteúdo.

componentes observados na análise do conteúdo. Ceras vegetais: substâncias que poderiam ajudar a formar uma pasta.

substâncias que poderiam ajudar a formar uma pasta. Recipiente: frasco pequeno, compatível com armazenamento de material concentrado.

frasco pequeno, compatível com armazenamento de material concentrado. Incerteza: não há confirmação direta da região do corpo onde era aplicado.

não há confirmação direta da região do corpo onde era aplicado. Pesquisa: análise publicada em 2024 com autores ligados a instituições científicas.

análise publicada em 2024 com autores ligados a instituições científicas. Origem: a recuperação após saques limita informações sobre o local original.

Os pesquisadores não conseguiram relacionar o frasco a uma pessoa específica. O registro da Universidade de Pádua identifica os autores e a pesquisa, mas não permite deduzir o gênero, a idade ou a posição social de quem preparou ou utilizou a substância.

Amostra de pigmento vermelho de Jiroft revela partículas minerais irregulares sobre uma placa de laboratório, com microscópio ao fundo // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que não dá para chamar de batom com certeza?

Objetos antigos raramente chegam acompanhados de instruções. Uma mistura vermelha pode ter diferentes usos conforme a época, e a função precisa ser avaliada com cuidado. O estudo defende a hipótese de pintura labial pela composição do material.

A história dos cosméticos inclui práticas distintas em muitas sociedades. Mesmo que a interpretação esteja correta, ela não permite concluir que toda a população daquela região usava a mesma maquiagem ou seguia padrões de beleza semelhantes aos atuais.

Quais são os limites da descoberta?

A ausência de um contexto arqueológico completo dificulta ligar o frasco a outros objetos de uma casa ou sepultura. Por isso, a química oferece a principal pista, enquanto perguntas sobre circulação, comércio e costumes permanecem abertas.

Também não é correto afirmar que essa seja a primeira maquiagem vermelha do mundo. A datação aproximada do material e a interpretação de sua função devem ser comparadas com outros achados antes de estabelecer qualquer recorde histórico.

A cor guardada conta parte da vida antiga

O valor do estudo está em reconhecer escolhas técnicas feitas milhares de anos atrás. Alguém reuniu materiais diferentes para produzir uma mistura vermelha de uso provável cosmético, e parte dela ficou preservada dentro de uma pequena peça de pedra.

Esse resultado aproxima a arqueologia dos cuidados cotidianos, sem exigir certezas que os vestígios não oferecem. O frasco de Jiroft mostra uma possibilidade bem fundamentada, enquanto os detalhes de quem o usou continuam fora do alcance das análises.