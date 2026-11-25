Alguns desenhos no chão do Peru passaram despercebidos durante décadas. Com ajuda da inteligência artificial, arqueólogos localizaram 303 novas figuras em Nazca e confirmaram os achados no campo. A descoberta levou seis meses de buscas direcionadas e não foi feita apenas olhando para uma tela de computador.

O deserto ainda guarda desenhos difíceis de enxergar

A região de Nazca é conhecida pelas figuras feitas diretamente no solo, chamadas geoglifos. Algumas são grandes, enquanto outras têm traços menores e se confundem com a paisagem. A conservação depende do terreno seco e das condições de cada área.

Em 2024, a Universidade de Yamagata, no Japão, e pesquisadores da IBM divulgaram 303 novos geoglifos figurativos. O resultado veio depois da análise de imagens e de uma etapa de confirmação presencial que durou aproximadamente seis meses.

Vista aérea do deserto de Nazca apresenta um pequeno desenho semelhante a camelídeo perto de trilhas antigas, entre pedras e solo seco // Imagem ilustrativa feita por IA

Como a inteligência artificial ajudou a encontrar as figuras?

O sistema procurou padrões em imagens aéreas e apontou lugares que mereciam uma visita. Assim, os pesquisadores puderam reduzir o tempo gasto em buscas por uma região enorme, sem precisar examinar cada ponto com a mesma intensidade desde o início.

O relatório da Universidade de Yamagata informa que foram localizados 1.309 candidatos possíveis. A equipe verificou aproximadamente um quarto deles em campo e confirmou 303 desenhos. Um programa indicou caminhos; a decisão arqueológica exigiu observação direta do terreno.

A confirmação no solo foi parte da descoberta

As fotografias também registram sombras, caminhos e marcas naturais. Por isso, uma imagem suspeita não é um novo geoglifo até que especialistas examinem o local e encontrem elementos suficientes para distinguir uma figura antiga de um engano visual.

O trabalho reuniu etapas diferentes, cada uma com uma função:

Imagens aéreas: mostraram grandes áreas do deserto sem depender de caminhadas contínuas.

mostraram grandes áreas do deserto sem depender de caminhadas contínuas. Inteligência artificial: apontou padrões com chance de corresponder a figuras.

apontou padrões com chance de corresponder a figuras. Seleção: organizou os locais que mereciam investigação prioritária.

organizou os locais que mereciam investigação prioritária. Visita de campo: permitiu verificar as marcas diretamente no chão.

permitiu verificar as marcas diretamente no chão. Registro: reuniu informações das figuras reconhecidas e suas localizações.

reuniu informações das figuras reconhecidas e suas localizações. Arqueólogos: especialistas confirmaram as figuras apontadas inicialmente pelo sistema automatizado.

especialistas confirmaram as figuras apontadas inicialmente pelo sistema automatizado. Abrangência: as imagens cobriram regiões amplas, mas não resolveram todos os achados possíveis.

A pesquisa publicada com participação da IBM Research descreve a combinação de tecnologia e arqueologia. Os números não significam que a máquina tenha identificado todas as figuras escondidas em Nazca nem que o inventário atual esteja completo.

O que os 303 desenhos mostram sobre Nazca?

Entre as novas figuras estão representações de seres humanos e animais. A equipe encontrou diferenças de tamanho e de distribuição, o que ajuda a estudar possíveis usos dos caminhos e espaços onde os desenhos foram feitos por comunidades antigas.

A região das linhas de Nazca abriga obras produzidas em épocas diferentes. Identificar uma figura não revela automaticamente a intenção de quem a construiu. Rituais, circulação e vida social são hipóteses discutidas com base no conjunto, não respostas para todos os desenhos.

Arqueólogos observam e fotografam um geoglifo discreto no deserto de Nazca, mantendo distância dos traços preservados no solo // Imagem ilustrativa feita por IA

Como a tecnologia amplia as pesquisas no deserto?

A análise automatizada tem valor porque permite dar atenção a marcas pequenas, antes menos visíveis nas buscas. Ela também pode ajudar a acompanhar a conservação dos geoglifos, ameaçados por alterações no terreno e por atividades humanas em áreas sensíveis.

Mesmo assim, a precisão das imagens, as condições do solo e a qualidade das verificações interferem no resultado. O anúncio de 2024 mostra uma estratégia de pesquisa mais rápida, e não uma ferramenta capaz de substituir a escavação, a documentação ou o estudo histórico.

O trabalho de campo continua indispensável

Uma descoberta arqueológica precisa ser descrita, localizada e comparada a outros vestígios. A inteligência artificial pode sugerir onde olhar primeiro, mas não consegue perguntar aos antigos moradores o que seus desenhos significavam ou em que ocasião foram feitos.

Os 303 geoglifos confirmados abriram novas possibilidades para conhecer Nazca. O ganho mais importante é a combinação entre busca orientada por dados e verificação humana, que pode revelar outras marcas sem transformar uma imagem de computador em prova definitiva.