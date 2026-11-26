Depois de usar a air fryer, quase todo mundo olha primeiro para o cesto engordurado. Só que respingos também podem alcançar a parte superior, perto da resistência que aquece o aparelho. A limpeza precisa considerar essa área, sempre com a fritadeira desligada, fria e conforme as instruções do fabricante.

A resistência fica acima do cesto em muitos modelos

A gordura dos alimentos pode atingir pontos além da gaveta removível. Em diversas fritadeiras, a resistência fica na parte superior da cavidade, onde o calor é produzido. Limpar só o cesto não alcança todo o interior, principalmente depois de receitas com respingos.

A Philips explica como limpar a área interna e o elemento de aquecimento de seus aparelhos. As orientações incluem esperar esfriar e utilizar materiais macios. O procedimento não é igual em todas as marcas, por isso deve ser comparado com o manual específico.

Homem prepara a limpeza de uma air fryer fria, com cesto removido, esponja macia e plugue desconectado sobre bancada seca // Imagem ilustrativa feita por IA

Como começar a limpeza da air fryer com segurança?

Tire o plugue da tomada e aguarde o resfriamento completo. Remova a gaveta e o cesto apenas depois de verificar que não estão quentes. Não despeje água dentro do corpo elétrico, nem coloque o aparelho inteiro na pia para lavar.

Uma esponja macia ou pano levemente umedecido pode ser indicado para partes internas, conforme o fabricante. Antes de usar qualquer escova, confira se ela é permitida. Esponjas de aço e objetos pontiagudos podem riscar revestimentos ou danificar componentes sensíveis.

A parte superior exige movimentos delicados

Com o aparelho desligado e frio, observe se há sujeira visível perto da resistência. Use somente o método previsto no manual para alcançar essa área, sem desmontar a fritadeira. Não force peças fixas nem dobre o elemento de aquecimento para facilitar a passagem de um pano.

Uma sequência de cuidados ajuda a evitar erros comuns:

Espera : deixar toda a fritadeira esfriar antes de tocar na parte interna.

: deixar toda a fritadeira esfriar antes de tocar na parte interna. Energia : retirar o plugue da tomada e manter o corpo elétrico longe da água.

: retirar o plugue da tomada e manter o corpo elétrico longe da água. Cesto : lavar apenas as peças removíveis indicadas no manual de uso.

: lavar apenas as peças removíveis indicadas no manual de uso. Resistência : limpar de forma suave, usando acessórios aceitos pelo fabricante.

: limpar de forma suave, usando acessórios aceitos pelo fabricante. Retorno: confirmar que as partes estão secas antes de montar e ligar novamente.

Se a gordura estiver muito presa ou em uma parte inacessível, evite inventar uma solução com palitos, facas ou jatos de água. A assistência autorizada pode ser necessária quando a limpeza comum não resolve sem risco ao aparelho.

O que muda quando o alimento respinga gordura?

Carnes gordurosas e preparos com molhos podem deixar resíduos na cavidade. Em alguns modelos, essas marcas provocam cheiro ou fumaça durante o funcionamento. A manutenção regular evita acúmulo visível, embora também seja importante seguir as orientações de preparo e quantidade de alimentos.

Não use produtos inflamáveis, solventes ou misturas de limpeza que o fabricante não autorizou. Certas superfícies têm revestimento que pede cuidado especial. Uma limpeza mais forte nem sempre é melhor quando ela provoca riscos ou remove a proteção das peças.

Homem limpa com escova macia a área da resistência de uma air fryer fria, virada sobre pano de proteção e sem desmontagem // Imagem ilustrativa feita por IA

O manual vale mais que receitas improvisadas

O Inmetro orienta consumidores a registrar acidentes ou incidentes com eletrodomésticos no seu sistema de monitoramento. O cuidado começa muito antes: respeitar o produto e suas instruções evita intervenções inseguras. Não abra a carcaça para alcançar uma peça suja.

O mesmo princípio vale para qualquer fritadeira elétrica: o cesto pode ser removível, mas o conjunto de aquecimento faz parte do corpo do aparelho. Não confunda peça lavável com componente elétrico. Usar água na área errada pode provocar danos importantes.

Quando a fritadeira precisa de assistência?

Fumaça fora do normal, cheiro de queimado que não desaparece após a limpeza permitida, cabo danificado ou falha elétrica são sinais para parar. Desligue o equipamento e procure o fabricante antes de tentar reparar componentes internos por conta própria.

Limpar o cesto é necessário, mas não esgota a manutenção. Verificar com cuidado a parte superior e a resistência, conforme o manual, ajuda a manter a air fryer em melhores condições, sem desmontagem ou procedimentos arriscados.