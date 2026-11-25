Hoje, quem entra na caverna Genovesa, em Maiorca, encontra uma ponte de pedra atualmente submersa. Mas a passagem foi montada quando a área estava seca. Pesquisadores estudaram marcas marinhas e concluíram que a construção pode ter pelo menos 5.600 anos, uma pista sobre a chegada humana inicial àquela ilha.

A ponte liga pontos dentro de uma caverna

A caverna Genovesa fica na ilha espanhola de Maiorca, no Mediterrâneo. Em seu interior existe uma passagem feita com pedras, com cerca de 7,6 metros de comprimento, hoje coberta pela água em parte do percurso subterrâneo.

A estrutura indica atividade humana porque apresenta uma disposição organizada de blocos. A equipe estudou a ponte junto de marcas naturais da caverna, buscando entender em que condições alguém poderia ter construído e atravessado aquele caminho.

Passagem de pedras na caverna Genovesa conduz até o lago subterrâneo, onde blocos de calcário continuam sob a água em Maiorca // Imagem ilustrativa feita por IA

Como pesquisadores calcularam a idade da ponte?

O estudo usou depósitos minerais formados em contato com a água e a evolução do nível do mar. Esses sinais ajudaram a reconstruir quando a passagem ainda estava acessível, antes de mudanças que provocaram a submersão.

A pesquisa publicada em Communications Earth & Environment propõe uma idade mínima de aproximadamente 5.600 anos. Não se trata de uma data gravada na pedra pelos construtores, mas de uma interpretação científica baseada na geologia e nos vestígios disponíveis.

A construção foi feita antes da inundação

A ponte não foi montada debaixo da água por mergulhadores antigos. O conjunto aponta para uma fase em que a caverna tinha condições diferentes das atuais, permitindo a circulação em uma área que depois ficou parcialmente alagada.

Os indícios usados para reconstituir esse passado incluem:

Pedras alinhadas: indicam uma passagem planejada dentro da caverna.

indicam uma passagem planejada dentro da caverna. Depósitos minerais: registram fases de contato com a água.

registram fases de contato com a água. Marcas de nível: ajudam a comparar alturas alcançadas pelo mar.

ajudam a comparar alturas alcançadas pelo mar. Estudo geológico: relaciona os sinais a mudanças ao longo do tempo.

relaciona os sinais a mudanças ao longo do tempo. Limite: a data exata de construção continua sem um registro direto.

a data exata de construção continua sem um registro direto. Extensão: aproximadamente 7,6 metros de passagem construída com blocos de pedra.

aproximadamente 7,6 metros de passagem construída com blocos de pedra. Contexto: a ponte indica movimento humano, não uma cidade inteira preservada.

a ponte indica movimento humano, não uma cidade inteira preservada. Ocupação: a construção ajuda a datar presença humana, mas não a população da ilha.

A Universidade do Sul da Flórida explicou como essa combinação alterou as hipóteses sobre a ocupação humana da ilha. Uma ponte antiga exige construtores, embora não revele sozinha quantas pessoas estavam presentes ou como viviam.

Detalhe submerso da ponte na caverna Genovesa destaca faixas claras e depósitos minerais sobre blocos antigos de calcário // Imagem ilustrativa feita por IA

O que isso muda na história de Maiorca?

A data sugerida indica que seres humanos podem ter chegado à ilha antes do período apontado por algumas estimativas anteriores. A presença humana antiga passa a ter mais uma evidência, somada a materiais arqueológicos encontrados em outros locais.

Isso não informa quem foram os primeiros navegadores nem a rota usada no Mediterrâneo. A história de Maiorca reúne ocupações e mudanças de muitos períodos. A ponte contribui para uma parte específica dessa história, sem fechar todas as perguntas.

Como a água guardou sinais do passado?

Cavernas podem preservar marcas que desaparecem com facilidade em ambientes abertos. Depósitos minerais e diferenças de cor ajudam a reconstruir a sequência das mudanças ambientais, embora cada interpretação precise considerar as condições locais.

Também é necessário separar o momento em que a ponte foi usada daquele em que ficou coberta pela água. O nível do mar não foi constante durante milênios, e essa variação é parte central da explicação proposta pelos pesquisadores.

A pesquisa aponta uma chegada mais antiga

A descoberta não transforma a ponte em prova de uma cidade ou de um grande povoado. Ela mostra que pessoas atuaram naquela caverna em um período remoto e deixaram uma construção que sobreviveu a mudanças no ambiente.

O avanço está na união entre vestígios humanos e informações geológicas. Os 5.600 anos são uma estimativa mínima fundamentada, não um calendário completo da ocupação de Maiorca. Novas pesquisas poderão comparar esse resultado com outras evidências da ilha.