Uma foto aparece na tela, desaparece e volta repetidamente. Aos poucos, parece mais conhecida e até agradável, mesmo sem ter mudado. O efeito da mera exposição ajuda a entender essa reação, mas não funciona como uma obrigação de gostar: a imagem, o contexto e a quantidade de repetições fazem diferença.

Por que uma foto repetida parece diferente?

Uma imagem vista pela primeira vez pode causar estranhamento. Quando reaparece, detalhes como cores e formas ficam mais reconhecíveis. Essa sensação de familiaridade pode participar da avaliação, embora não seja igual a achar a foto bonita, confiar no que ela mostra ou querer vê-la novamente.

Na psicologia, o efeito da mera exposição é a tendência de avaliar melhor certos estímulos após contatos repetidos. Trata-se de uma média observada em pesquisas, não de um destino obrigatório. A reação também depende de experiências anteriores e do conteúdo apresentado.

Nem sempre reconhecer algo significa sentir mais simpatia ou preferência por aquilo

O efeito da mera exposição tem base experimental

O psicólogo Robert Zajonc ficou conhecido por estudar essa relação entre repetição e preferência. Em uma revisão publicada em 2001, na revista Current Directions in Psychological Science, ele descreveu resultados em vários tipos de estímulo, inclusive materiais percebidos por pouco tempo.

Os experimentos comparam avaliações de itens vistos mais vezes com avaliações de itens menos repetidos. Assim, os pesquisadores tentam separar frequência de exposição de outras influências. Isso não significa que olhar uma foto por poucos segundos produza sempre um efeito mensurável em qualquer pessoa.

A repetição pode aumentar a preferência até certo ponto

Uma metanálise de 2017 reuniu 268 curvas de resultados extraídas de 81 artigos. A relação média entre repetição e avaliação seguiu um desenho de subida e posterior queda. Em termos simples, mais exposição nem sempre significou mais agrado.

Os autores também encontraram diferenças conforme o tipo de estímulo e a forma de apresentação. Por isso, não há quantidade mágica de visualizações capaz de fazer uma pessoa gostar de uma imagem. O excesso de repetição pode perder a graça, enquanto conteúdos desagradáveis podem continuar desagradáveis.

Quando a familiaridade deixa de ajudar?

Ver repetidamente algo associado a uma experiência ruim não precisa aumentar a simpatia por aquilo. A primeira impressão negativa, o ambiente e a insistência da repetição podem alterar a resposta. A simples presença da imagem não apaga lembranças nem muda automaticamente uma opinião bem formada.

Quatro diferenças ajudam a entender por que o efeito varia:

Imagem: rostos, símbolos e paisagens podem provocar reações distintas.

rostos, símbolos e paisagens podem provocar reações distintas. Contexto: uma experiência desagradável pode influenciar a avaliação.

uma experiência desagradável pode influenciar a avaliação. Repetição: insistência excessiva pode reduzir o interesse.

insistência excessiva pode reduzir o interesse. Histórico: gostos e lembranças anteriores continuam relevantes.

Esse conjunto de fatores explica por que duas pessoas podem reagir de modo oposto à mesma foto. Gostar de uma imagem envolve muito mais do que reconhecê-la. E perceber que uma marca ou rosto é familiar não prova que ele mereça confiança.

A familiaridade pode mudar a maneira como avaliamos imagens, objetos e até pessoas

Reconhecer uma imagem significa gostar dela?

Não necessariamente. Uma pessoa pode identificar uma fotografia com facilidade e ainda considerá-la feia, cansativa ou indiferente. A memória de reconhecimento responde se algo já foi visto; a preferência responde como aquilo é avaliado. Os dois processos podem se relacionar sem serem idênticos.

Essa diferença importa no uso diário de redes sociais. Reencontrar uma imagem no celular pode dar impressão de familiaridade, mas não muda sua origem ou qualidade. O fato de algo parecer conhecido também não acrescenta provas sobre mensagens, produtos ou pessoas retratadas.

O gosto também depende da imagem e do contexto

É possível que uma foto desperte mais interesse depois de alguns encontros. Também é possível que nenhuma mudança apareça. A resposta individual depende do que foi mostrado, de como aconteceu o contato e do julgamento que a pessoa já tinha antes da repetição.

O efeito da mera exposição ajuda a explicar uma tendência, sem controlar o gosto de ninguém. Familiaridade não é aprovação e repetição não substitui informação. Quando uma imagem começa a agradar, vale lembrar que essa mudança pode ter várias causas, não apenas o número de vezes que ela surgiu.