O efeito pico-fim ajuda a explicar por que a pior parte e os instantes finais de uma experiência podem pesar mais na lembrança do que a duração completa. Estudos de Daniel Kahneman mostram esse padrão em diferentes condições experimentais, mas ele não funciona como regra universal de memórias e decisões.

Por que o efeito pico-fim muda a lembrança?

Ao avaliar algo que já terminou, a pessoa nem sempre soma todos os minutos bons e ruins. A memória pode destacar o momento mais intenso e o desfecho da experiência, formando uma impressão geral diferente daquela vivida ao longo de todo o episódio, especialmente quando a avaliação ocorre tempo depois.

Na avaliação de episódios emocionais, essa tendência recebe o nome de efeito pico-fim. Ela trata da avaliação retrospectiva, feita depois, e não significa que o cérebro apague os acontecimentos intermediários ou que toda escolha futura seja determinada pelos últimos minutos.

Nem sempre a duração de uma experiência determina como vamos avaliá-la depois

O experimento da água fria mostrou uma escolha surpreendente

Em 1993, Kahneman e coautores compararam duas provas de água fria, apresentadas aos mesmos participantes. Uma durava 60 segundos a 14 °C; a outra começava igual, mas seguia por mais 30 segundos, chegando gradualmente a 15 °C, ainda desconfortável.

Uma maioria significativa preferiu repetir a experiência mais longa quando recebeu a possibilidade de escolher entre as duas. No artigo When More Pain Is Preferred to Less, da Association for Psychological Science, o resultado sugere que um final menos desagradável pode alterar a lembrança, mesmo sem reduzir o desconforto total.

O que muda quando a experiência envolve dor real?

Em 1996, Donald Redelmeier e Daniel Kahneman acompanharam avaliações de dor durante 154 colonoscopias e 133 procedimentos para cálculos renais. As lembranças posteriores se relacionaram especialmente ao pico de dor e aos minutos finais.

A pesquisa observou relatos de pacientes em procedimentos específicos, com intensidades registradas ao longo da realização. Ela não autoriza concluir que qualquer atendimento médico será lembrado da mesma maneira, nem que prolongar uma situação dolorosa seja sempre adequado. Decisões sobre tratamento dependem de segurança e avaliação clínica.

A duração também pode influenciar o julgamento

A chamada negligência da duração descreve casos em que o tempo pesa pouco na nota final. Isso não quer dizer que a duração seja invisível: contexto, intensidade, ordem dos acontecimentos e forma de perguntar podem mudar a avaliação.

Algumas perguntas ajudam a separar um episódio inteiro de suas partes mais marcantes:

Pico: qual foi o momento de maior intensidade, agradável ou desagradável?

qual foi o momento de maior intensidade, agradável ou desagradável? Final: como foram os últimos instantes e o encerramento?

como foram os últimos instantes e o encerramento? Duração: por quanto tempo a situação aconteceu de fato?

por quanto tempo a situação aconteceu de fato? Contexto: que objetivos, custos e fatos ficaram fora da impressão geral?

Em 2021, um trabalho na revista Cognition examinou sete estudos principais e outros três complementares. Os autores observaram que a posição temporal de momentos importantes pode alterar seu valor, criando uma influência indireta da duração.

O momento mais intenso e o encerramento podem ter um peso importante na memória

Os limites do efeito pico-fim aparecem fora do laboratório

Uma viagem, uma conversa ou uma fila envolve fatores que os experimentos controlados nem sempre reproduzem. Expectativas anteriores, interrupções, objetivos pessoais e acontecimentos marcantes podem influenciar a memória. O efeito pico-fim é um padrão possível, e não uma fórmula obrigatória.

Também há diferença entre perguntar se algo foi agradável e perguntar se a pessoa deseja repeti-lo. A lembrança emocional, o custo prático e a decisão seguinte não precisam coincidir. Um encerramento positivo não elimina um problema sério vivido antes.

Como avaliar melhor uma experiência passada?

Ao decidir se vale repetir uma atividade, ajuda separar sensação final, pior momento e o que aconteceu durante o restante do tempo. Registrar fatos próximos do momento vivido pode oferecer uma comparação com a impressão formada dias depois.

Se uma experiência foi ruim por muito tempo, não é necessário ignorar essa duração porque o final melhorou. O mais útil é combinar memória, fatos observáveis e necessidades pessoais. O efeito pico-fim esclarece uma tendência da avaliação humana, sem substituir o julgamento completo.