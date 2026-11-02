As pirâmides de Meroé, no Sudão, fazem parte de necrópoles ligadas ao reino de Cuxe, que ocupou terras ao longo do rio Nilo durante muitos séculos. Os monumentos marcam sepultamentos de reis, rainhas e outros integrantes da elite, mas pertencem a épocas diferentes e incluem variados tipos de túmulos.

Quem construiu as pirâmides de Meroé?

Os monumentos foram erguidos no reino de Cuxe, uma potência da antiga Núbia. A UNESCO descreve os sítios de Meroé dentro de uma paisagem entre os rios Nilo e Atbara, associada a centros urbanos, templos e áreas funerárias.

Meroé foi uma importante sede de poder, mas a história cuxita é mais longa do que os cemitérios próximos da cidade. Reis de períodos anteriores também foram sepultados em outras áreas da Núbia, como locais ligados à antiga região de Napata.

O conjunto de pirâmides preserva marcas de uma civilização que floresceu ao longo do Nilo – IMAGEM ILUSTRATIVA

Cemitérios diferentes guardam sepultamentos de várias épocas

As necrópoles de Meroé são divididas em setores conhecidos pelos pesquisadores como Norte, Sul e Oeste. Neles existem pirâmides, tumbas sem grandes estruturas visíveis e vestígios de funerais. O conjunto inclui pessoas de diferentes posições sociais, não apenas soberanos. Essa variedade impede tratar o cemitério como exclusivo de reis.

Em parte dos túmulos, a câmara funerária ficava abaixo do solo, enquanto a pirâmide era construída na superfície. Pequenas capelas podiam acompanhar o monumento. Não se deve imaginar que todos os túmulos tiveram o mesmo tamanho, a mesma decoração ou a mesma data.

As pirâmides do Sudão são iguais às do Egito?

As pirâmides cuxitas têm características próprias, embora existam relações históricas com o Egito. O registro histórico de Meroé ajuda a situar a cidade, mas as cronologias e as interpretações funerárias precisam ser conferidas também com pesquisas de museus e órgãos de patrimônio.

A divisão das áreas funerárias ajuda a reconhecer a diversidade dos vestígios:

Necrópole Norte: reúne importantes monumentos reais.

reúne importantes monumentos reais. Necrópole Sul: contém outros túmulos de diferentes fases.

contém outros túmulos de diferentes fases. Necrópole Oeste: reúne sepultamentos variados.

reúne sepultamentos variados. Capelas funerárias: acompanhavam parte das pirâmides.

Muitos monumentos de Meroé apresentam lados mais inclinados e capelas menores do que as grandes pirâmides egípcias antigas. Essas diferenças ajudam a identificar escolhas locais. A presença de influências estrangeiras não apaga a produção artística e religiosa própria da Núbia.

A capital reunia construções além das tumbas

A paisagem arqueológica inclui uma cidade real, com vestígios de templos, construções domésticas e obras ligadas à água. A UNESCO também reconhece Naqa e Musawwarat es-Sufra, dois centros religiosos situados na região mais ampla do antigo reino.

Por isso, o nome patrimonial Ilha de Meroé não significa que todas as pirâmides ficam numa ilha cercada de água. A denominação identifica uma área histórica entre rios. O sítio protegido é mais amplo do que as imagens populares das necrópoles.

As tumbas ajudam a entender como os reis e membros da elite eram homenageados após a morte – IMAGEM ILUSTRATIVA

O deslocamento dos sepultamentos reais tem data aproximada

O Metropolitan Museum of Art situa por volta de 250 a.C. a mudança da necrópole real da região de Napata para Meroé. A cronologia do museu para o Sudão descreve o período meroítico e as relações comerciais do reino.

Essa data é uma referência histórica aproximada, não o início de todos os túmulos existentes no local. Os cemitérios foram utilizados e transformados em fases distintas. A presença de várias áreas de sepultamento é uma das pistas para reconstruir essas mudanças.

O que a preservação das pirâmides revela?

As ruínas de Meroé sofreram perdas com o tempo, escavações antigas, ação do vento e retirada de materiais. Algumas estruturas também passaram por reconstruções. Por isso, fotografias atuais não representam de maneira completa a aparência original de cada pirâmide e de seu entorno. A conservação exige documentação contínua.

Estudar os cemitérios exige comparar tumbas, inscrições, objetos e arquitetura com o restante da antiga Núbia. Meroé preserva sinais de um reino africano que desenvolveu formas próprias de poder e homenagem aos mortos ao longo de muitos séculos.