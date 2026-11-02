As pirâmides de Uxmal, no estado mexicano de Yucatán, pertencem a uma cidade maia com fachadas de pedra preservadas e talhadas. O estilo Puuc combina paredes, desenhos geométricos e imagens do deus da chuva, Chaac. Edifícios preservados mostram a fase de destaque da cidade, entre os séculos VII e X.

Como surgiu a arquitetura de Uxmal?

Uxmal foi um centro maia importante na península de Yucatán. Segundo a UNESCO sobre a cidade de Uxmal, sua fundação é situada por volta do ano 700, e diversos edifícios monumentais foram erguidos entre os anos 700 e 1000.

A ocupação cresceu em uma região com condições próprias de relevo e água. Os construtores combinaram plataformas, pátios e edifícios com fachadas elaboradas. A disposição dos conjuntos ajuda a estudar como espaços de cerimônia e circulação foram organizados naquele período. O traçado oferece pistas sobre os moradores.

A arquitetura Puuc deixou marcas importantes nos templos e edifícios preservados – IMAGEM ILUSTRATIVA

Mosaicos de pedra definem o estilo Puuc

O estilo Puuc utiliza pedras trabalhadas que, encaixadas nas fachadas, formam figuras repetidas, grecas e máscaras. Em diversos edifícios, a parte inferior da parede é mais lisa, enquanto a porção superior recebe decoração detalhada e elementos em relevo.

A técnica não consistia em pintar os desenhos sobre o muro. Muitos motivos eram montados com peças esculpidas separadamente. Os temas visuais aparecem na arquitetura monumental e ajudam a identificar escolhas artísticas e religiosas das comunidades que construíram a cidade. A repetição dos motivos também revela trabalho cuidadoso de entalhe.

Por que o deus Chaac aparece nas fachadas?

Chaac representa a divindade da chuva na tradição maia. A descrição histórica de Uxmal apresenta edifícios e interpretações do lugar, enquanto órgãos mexicanos destacam que máscaras e relevos ligados à água são frequentes na decoração arquitetônica.

Alguns elementos ajudam a reconhecer a arquitetura desse centro maia:

Pirâmide do Adivinho: marca o conjunto cerimonial.

marca o conjunto cerimonial. Quadrângulo das Freiras: edifícios ao redor de um pátio.

edifícios ao redor de um pátio. Máscaras de Chaac: representam o deus da chuva.

representam o deus da chuva. Mosaicos de pedra: unem peças talhadas em desenhos.

A referência à chuva tem relação com o ambiente e a agricultura da região. Ainda assim, uma máscara não permite identificar sozinha todos os ritos realizados no edifício. A arqueologia relaciona decoração, disposição dos espaços e objetos encontrados para interpretar usos possíveis.

Pirâmides e pátios organizavam o centro monumental

A Pirâmide do Adivinho domina uma parte do conjunto e é um de seus edifícios mais conhecidos. Outro exemplo é o Quadrângulo das Freiras, nome dado posteriormente, que reúne construções em torno de uma grande área aberta, com fachadas muito trabalhadas.

O nome espanhol do quadrângulo não comprova a existência de freiras no passado maia. Ele reflete uma comparação feita depois da chegada europeia. O espaço pertence à arquitetura pré-hispânica e precisa ser entendido junto de outras plataformas, palácios e recintos.

As construções monumentais mostram a importância religiosa e cultural da antiga cidade – IMAGEM ILUSTRATIVA

O instituto mexicano explica os detalhes construtivos

O Instituto Nacional de Antropologia e História descreve Uxmal como referência do estilo Puuc. Em sua apresentação oficial do sítio, destaca mosaicos de pedra fina, figuras humanas e animais, além de soluções antigas para armazenar água de chuva.

Cisternas e reservatórios mostram que a arquitetura envolvia necessidades diárias, não somente cerimônias. A água exigia atenção especial em uma área com poucas fontes superficiais permanentes. As construções ligavam conhecimentos de engenharia, organização dos espaços e práticas culturais.

O que as ruínas ainda permitem compreender?

Os edifícios preservados de Uxmal revelam parte da vida política, artística e religiosa da cidade. Contudo, as fachadas visíveis não mostram tudo o que existiu: materiais desapareceram, estruturas sofreram alterações e diferentes fases construtivas se sobrepuseram durante a ocupação.

A importância de Uxmal está em unir arquitetura monumental e detalhes de pedra que ainda podem ser estudados. Pirâmides, pátios e desenhos do estilo Puuc ajudam a compreender escolhas dos maias, sem reduzir a cidade a uma única função religiosa. As formas preservadas não dispensam a análise dos materiais escavados.