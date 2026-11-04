À primeira vista, parece uma igreja colocada no fundo de uma imensa escavação. Mas, em Lalibela, na Etiópia, o terreno foi escavado para formar paredes, entradas e corredores. As igrejas talhadas na rocha nasceram do trabalho cuidadoso sobre a pedra e continuam ligadas à fé de quem frequenta o lugar.

Como se faz uma igreja sem empilhar paredes?

Em construções comuns, as paredes sobem com tijolos ou pedras colocadas umas sobre as outras. Em Lalibela, artesãos retiraram material da rocha até deixar blocos e superfícies ligados ao terreno. Depois abriram acessos, janelas, colunas e espaços internos nessas massas já delimitadas.

A UNESCO reconhece onze igrejas monolíticas no conjunto medieval. Muitas foram cercadas por cortes profundos, que criaram pátios abaixo da superfície. Dizer que foram trabalhadas de cima para baixo descreve a lógica da escavação, mas não estabelece sequência igual para cada parede.

As construções revelam o conhecimento necessário para criar igrejas sem levantar paredes convencionais – IMAGEM ILUSTRATIVA

Os corredores unem os espaços escavados

Os templos não aparecem como construções isoladas no terreno. Passagens, trincheiras e túneis conectam diferentes igrejas e áreas de circulação. Em alguns pontos, há acessos a cavernas e lugares de recolhimento religioso. A rede de caminhos ajuda a entender a obra como um conjunto planejado.

Um dos exemplos mais conhecidos é Biete Ghiorgis, a igreja de São Jorge, com desenho em forma de cruz. Ela fica separada dos grupos principais, mas tem ligação por trincheiras. O formato chama atenção, embora outras igrejas tenham plantas diferentes e não devam ser descritas como cópias.

Por que a água exige tanta atenção nesse lugar?

A escavação deixou superfícies de pedra expostas a chuva, erosão e infiltrações. Para enfrentar essas condições, o conjunto recebeu valas de drenagem e canais. A água precisava encontrar saída, porque sua permanência junto às paredes podia ampliar rachaduras e acelerar a perda de material.

A conservação depende de vários elementos que trabalham juntos no mesmo terreno:

Pátios escavados: dão acesso às fachadas abaixo do nível do terreno.

dão acesso às fachadas abaixo do nível do terreno. Corredores de pedra: ligam templos e espaços religiosos próximos.

ligam templos e espaços religiosos próximos. Canais de drenagem: ajudam a retirar água das áreas mais baixas.

ajudam a retirar água das áreas mais baixas. Proteção recente: tenta limitar os efeitos da chuva e da erosão.

A World Monuments Fund documenta trabalhos de conservação nas igrejas desde o século XX. Isso mostra que preservar a pedra exige intervenções constantes. Coberturas e reparos modernos não são prova de que cada parte visível hoje permaneceu intocada por oito séculos.

O período medieval explica a importância religiosa

A tradição associa a construção ao rei Lalibela, da dinastia Zagwe, entre os séculos XII e XIII. A proposta religiosa é frequentemente relacionada à ideia de uma Nova Jerusalém, com lugares que recebem nomes ligados à tradição cristã. As datas exatas de cada escavação não são igualmente conhecidas.

Na história da cidade de Lalibela, as igrejas aparecem ligadas a peregrinação e continuidade cultural. Essa relação não ficou restrita à Idade Média. Os templos seguem recebendo fiéis e celebrações, um uso vivo que precisa ser considerado junto das necessidades de proteção.

Os corredores escavados conectam diferentes partes do conjunto religioso – IMAGEM ILUSTRATIVA

O que muda quando a construção é a montanha?

As superfícies internas e externas fazem parte da mesma rocha, mas isso não elimina dificuldades estruturais. Fraturas naturais e desgaste exigem observação contínua. A estabilidade de um espaço escavado depende tanto do formato escolhido quanto das características da pedra e da ação da água ao longo do tempo.

Existem igrejas com pinturas, colunas e diferentes entradas, sinais de escolhas artísticas e funções religiosas variadas. A decoração não deve ser confundida com a técnica usada para retirar pedra. Uma imagem restaurada, por exemplo, pode ter partes antigas e intervenções feitas para evitar perdas maiores.

Lalibela permanece um lugar de fé e patrimônio

O reconhecimento como Patrimônio Mundial em 1978 não transformou o conjunto em simples cenário turístico. Igrejas, caminhos e celebrações pertencem a uma paisagem religiosa utilizada no presente. Proteger o local envolve dialogar com a comunidade e respeitar sua relação contínua com os edifícios.

Em Lalibela, a surpresa está em perceber que o espaço foi criado sobretudo pela retirada de pedra. O que parece uma igreja escondida na montanha reúne engenharia, arte e devoção. Conhecer os corredores e os cuidados atuais ajuda a enxergar todo esse trabalho, além das fachadas impressionantes.